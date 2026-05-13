Ανδρουλάκης: Τρίτη θητεία ΝΔ σημαίνει οπισθοδρόμηση

Γιατί το ΠΑΣΟΚ θα αποφεύγει την αντιπαράθεση με τον Τσίπρα, και πότε θα την επιλέγει

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανδρουλάκης: Τρίτη θητεία ΝΔ σημαίνει οπισθοδρόμηση

Στιγμιότυπο από παλαιότερη ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι τρίτη θητεία της ΝΔ θα σημάνει οπισθοδρόμηση και ζήτησε πολιτική αλλαγή με έμφαση στη δικαιοσύνη, αξιοκρατία, διαφάνεια και ποιοτική δημοκρατία.
  • Το ΠΑΣΟΚ επικεντρώνεται στην αντιπαράθεση με τη ΝΔ και αποφεύγει ευθεία σύγκρουση με τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς, τουλάχιστον προς το παρόν.
  • Καταλόγισε στην κυβέρνηση φθορά της Δημοκρατίας λόγω ψέματος, υποκρισίας, ατιμωρησίας και αποδοχής αδικίας από την κοινωνία.
  • Το ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει να προωθεί θέσεις για τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της καθημερινότητας χωρίς να εμπλέκεται σε συνεχή αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
  • Η στρατηγική αυτή μπορεί να αλλάξει αν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποκτήσει δημοσκοπική δυναμική κοντά σε αυτήν του ΠΑΣΟΚ.
Snapshot powered by AI

Μία ημέρα μετά τη σπάνιας οξύτητας και έντασης αντιπαράθεση ανάμεσα στους εκπροσώπους Τύπου του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, η Χαριλάου Τρικούπη, δια το Νίκου Ανδρουλάκη φαίνεται να επιστρέφει στον «μονομέτωπο» αγώνα κατά της ΝΔ.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης κατά τη χθεσινή κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και της ΚΟ του κόμματος, όπου συζητήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο πρόεδρος του κόμματος κατά την εισήγησή του επικεντρώθηκε ουσιαστικά σε δύο στοιχεία: Στην παρουσίαση των βασικών αξόνων της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για το Σύνταγμα, και στη σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης, επιχειρώντας έτσι να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να στρέψει όλη την προσοχή του στην αντιπαράθεση με τη ΝΔ και όχι με τα ανταγωνιστικά κόμματα του χώρου της κεντροαριστεράς.

Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να αναδειχθεί και να παγιωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως η βασική δύναμη αμφισβήτησης της ΝΔ και ως η κεντρική κυβερνητική εναλλακτική επιλογή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη δεν περιείχε καμία φανερή ή κρυφή αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι η χθεσινή αντιπαράθεση μεταξύ Τσουκαλά - Ζαχαριάδη είχε σαν κύριο μοτίβο την επικείμενη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, με τον Κώστα Τσουκαλά μάλιστα να χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ κόμμα «που τελεί υπό διάλυση». Μάλιστα είχε κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση και ότι «δεν τους νοιάζει να φύγει ο κ.Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία».

«Όλοι πλέον καταλαβαίνουν ποιος είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ποιος το πολιτικό σωσίβιο του καταρρέοντος κ. Μητσοτάκη. Προφανώς, δεν θα τους ακολουθήσουμε στον κατήφορο», είχε πει ο κ. Τσουκαλάς τη Δευτέρα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη χθεσινή του ομιλία να επιχειρεί να τη μετατρέψει σε πολιτική ουσία, αποφεύγοντας κάθε αναφορά, θετική ή αρνητική, στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και επικεντρωνόμενος στην στάση της κυβέρνησης.

Στη συνεδρίαση, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μονόδρομος είναι η πολιτική αλλαγή. Γι’ αυτό και σήμερα ζητώ από κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που βλέπουν τις ζωές τους να χειροτερεύουν, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερη αξιοκρατία. Για μεγαλύτερη διαφάνεια, για ποιοτικότερη δημοκρατία».

Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση για φθορά της Δημοκρατίας η οποία επιταχύνεται «κάθε φορά που συνηθίζουμε το ψέμα, που αποδεχόμαστε την υποκρισία, που λέμε ότι η ατιμωρησία είναι κανονικότητα. Κάθε φορά που αποδεχόμαστε την αδικία. Κάθε φορά που λέμε «δεν αλλάζει τίποτα», ότι όλοι είναι το ίδιο και η απογοήτευσή μας, η οργή μας μετατρέπεται σε αποχή».

Αυτή η αρνητική εικόνα που παρουσιάζει, από κοινού με την επόμενη φράση του που περιλαμβάνει τη «θετική ατζέντα» του ΠΑΣΟΚ, φαίνεται ότι θα είναι και το βασικό μοτίβο του κόμματος για το επόμενο διάστημα, επιχειρώντας ουσιαστικά να μη μπαίνει σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα και τους όμορους χώρους, αλλά επιμένοντας στην προώθηση των εκάστοτε θέσεων για θέματα καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και για τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά επίδικα.

Φυσικά, ο επικοινωνιακός αυτός σχεδιασμός θα μπορούσε και να αλλάξει μετά τον επίσημο σχηματισμό του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, εάν αυτό δημοσκοπικά βρεθεί σε κοντινή απόσταση από το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό το πλαίσιο, και με βάση την αντιπαράθεση Τσουκαλά - Ζαχαριάδη, το ΠΑΣΟΚ θα επιλέγει την ευθεία αντιπαράθεση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης υπό ειδικές συνθήκες και περιπτώσεις που θα υπαγορεύονται από τις πολιτικές εξελίξεις, ή από τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ίδιου ή των αντιπάλων του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:34ΚΟΣΜΟΣ

Καμπανάκι από ΠΟΥ: «Προετοιμαστείτε για περισσότερα κρούσματα χανταΐού»

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Πού αλλού έχει προβλήματα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

08:07ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ επιστρέφει δέκα χρόνια μετά σε μία ισχυρότερη και πιο δυναμική Κίνα - Το προσωνύμιο που του έχουν δώσει οι Κινέζοι

08:05WHAT THE FACT

Κρυμμένα σε σπηλιά της Αυστραλίας βρέθηκαν απολιθώματα που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί

08:03ΜΑΝΤΕΙΟ

Πότε θα γίνουν εκλογές, Ανεβαίνει ο Φειδίας, Ποιος ψηφίζει για 2ο κόμμα, Τα μάτια της Νάντιας και οι τρίχες της Βάσιας

08:02ΑΠΟΨΕΙΣ

Ένα κείμενο για σένα από μια «αποτυχημένη» μαθήτρια που νόμιζε ότι θα έχει μια «αποτυχημένη» ζωή

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Ώρα για παρουσία στις ΗΠΑ

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Πιθανός ο θάνατος από υπερβολική δόση - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (13/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηχηρό «λουκέτο» για το ιστορικό Notos (πρώην Λαμπρόπουλος) της Αιόλου -Τι θα γίνει με τους 300 εργαζόμενους

07:32ΕΥ ΖΗΝ

Απώλεια και συντήρηση βάρους: Τα 10.000 βήματα/μέρα γίνονται 8.500 με νέα έρευνα

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Τρίτη θητεία ΝΔ σημαίνει οπισθοδρόμηση

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ σε συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις - Τι προβλέπουν οι τελικές διατάξεις

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Τα 10 ταξιδιωτικά λάθη που μπορούν να σας μετατρέψουν σε «ασθενή μηδέν»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητικές εκλογές 2026: Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές - Πώς μπορούν να ψηφίσουν

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (13/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτελικό

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

06:48LIFESTYLE

Όταν το Survivor γίνεται παγίδα θανάτου: Οι 10 τραυματισμοί και τραγωδίες παγκοσμίως του reality

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία σήμερα στο Δημόσιο - Ποιοι συμμετέχουν, τι ισχύει για ΜΜΜ και σχολεία

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηχηρό «λουκέτο» για το ιστορικό Notos (πρώην Λαμπρόπουλος) της Αιόλου -Τι θα γίνει με τους 300 εργαζόμενους

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις - Τι προβλέπουν οι τελικές διατάξεις

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Πιθανός ο θάνατος από υπερβολική δόση - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

06:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πιο μεγάλη ώρα του Παναθηναϊκού: Σε αναζήτηση τρίτου διπλού για να πανηγυρίσει μια επική πρόκριση

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:32ΕΥ ΖΗΝ

Απώλεια και συντήρηση βάρους: Τα 10.000 βήματα/μέρα γίνονται 8.500 με νέα έρευνα

08:02ΑΠΟΨΕΙΣ

Ένα κείμενο για σένα από μια «αποτυχημένη» μαθήτρια που νόμιζε ότι θα έχει μια «αποτυχημένη» ζωή

08:05WHAT THE FACT

Κρυμμένα σε σπηλιά της Αυστραλίας βρέθηκαν απολιθώματα που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό - Η 17χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΚΑΤ - Όλες οι λεπτομέρειες για την τραγωδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ