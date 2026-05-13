Ανδρουλάκης: Τρίτη θητεία ΝΔ σημαίνει οπισθοδρόμηση

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι τρίτη θητεία της ΝΔ θα σημάνει οπισθοδρόμηση και ζήτησε πολιτική αλλαγή με έμφαση στη δικαιοσύνη, αξιοκρατία, διαφάνεια και ποιοτική δημοκρατία.

Το ΠΑΣΟΚ επικεντρώνεται στην αντιπαράθεση με τη ΝΔ και αποφεύγει ευθεία σύγκρουση με τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς, τουλάχιστον προς το παρόν.

Καταλόγισε στην κυβέρνηση φθορά της Δημοκρατίας λόγω ψέματος, υποκρισίας, ατιμωρησίας και αποδοχής αδικίας από την κοινωνία.

Το ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει να προωθεί θέσεις για τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της καθημερινότητας χωρίς να εμπλέκεται σε συνεχή αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η στρατηγική αυτή μπορεί να αλλάξει αν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποκτήσει δημοσκοπική δυναμική κοντά σε αυτήν του ΠΑΣΟΚ.

Μία ημέρα μετά τη σπάνιας οξύτητας και έντασης αντιπαράθεση ανάμεσα στους εκπροσώπους Τύπου του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, η Χαριλάου Τρικούπη, δια το Νίκου Ανδρουλάκη φαίνεται να επιστρέφει στον «μονομέτωπο» αγώνα κατά της ΝΔ.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης κατά τη χθεσινή κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και της ΚΟ του κόμματος, όπου συζητήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο πρόεδρος του κόμματος κατά την εισήγησή του επικεντρώθηκε ουσιαστικά σε δύο στοιχεία: Στην παρουσίαση των βασικών αξόνων της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για το Σύνταγμα, και στη σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης, επιχειρώντας έτσι να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να στρέψει όλη την προσοχή του στην αντιπαράθεση με τη ΝΔ και όχι με τα ανταγωνιστικά κόμματα του χώρου της κεντροαριστεράς.

Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να αναδειχθεί και να παγιωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως η βασική δύναμη αμφισβήτησης της ΝΔ και ως η κεντρική κυβερνητική εναλλακτική επιλογή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη δεν περιείχε καμία φανερή ή κρυφή αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι η χθεσινή αντιπαράθεση μεταξύ Τσουκαλά - Ζαχαριάδη είχε σαν κύριο μοτίβο την επικείμενη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, με τον Κώστα Τσουκαλά μάλιστα να χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ κόμμα «που τελεί υπό διάλυση». Μάλιστα είχε κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση και ότι «δεν τους νοιάζει να φύγει ο κ.Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία».

«Όλοι πλέον καταλαβαίνουν ποιος είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ποιος το πολιτικό σωσίβιο του καταρρέοντος κ. Μητσοτάκη. Προφανώς, δεν θα τους ακολουθήσουμε στον κατήφορο», είχε πει ο κ. Τσουκαλάς τη Δευτέρα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη χθεσινή του ομιλία να επιχειρεί να τη μετατρέψει σε πολιτική ουσία, αποφεύγοντας κάθε αναφορά, θετική ή αρνητική, στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και επικεντρωνόμενος στην στάση της κυβέρνησης.

Στη συνεδρίαση, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μονόδρομος είναι η πολιτική αλλαγή. Γι’ αυτό και σήμερα ζητώ από κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που βλέπουν τις ζωές τους να χειροτερεύουν, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερη αξιοκρατία. Για μεγαλύτερη διαφάνεια, για ποιοτικότερη δημοκρατία».

Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση για φθορά της Δημοκρατίας η οποία επιταχύνεται «κάθε φορά που συνηθίζουμε το ψέμα, που αποδεχόμαστε την υποκρισία, που λέμε ότι η ατιμωρησία είναι κανονικότητα. Κάθε φορά που αποδεχόμαστε την αδικία. Κάθε φορά που λέμε «δεν αλλάζει τίποτα», ότι όλοι είναι το ίδιο και η απογοήτευσή μας, η οργή μας μετατρέπεται σε αποχή».

Αυτή η αρνητική εικόνα που παρουσιάζει, από κοινού με την επόμενη φράση του που περιλαμβάνει τη «θετική ατζέντα» του ΠΑΣΟΚ, φαίνεται ότι θα είναι και το βασικό μοτίβο του κόμματος για το επόμενο διάστημα, επιχειρώντας ουσιαστικά να μη μπαίνει σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα και τους όμορους χώρους, αλλά επιμένοντας στην προώθηση των εκάστοτε θέσεων για θέματα καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και για τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά επίδικα.

Φυσικά, ο επικοινωνιακός αυτός σχεδιασμός θα μπορούσε και να αλλάξει μετά τον επίσημο σχηματισμό του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, εάν αυτό δημοσκοπικά βρεθεί σε κοντινή απόσταση από το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό το πλαίσιο, και με βάση την αντιπαράθεση Τσουκαλά - Ζαχαριάδη, το ΠΑΣΟΚ θα επιλέγει την ευθεία αντιπαράθεση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης υπό ειδικές συνθήκες και περιπτώσεις που θα υπαγορεύονται από τις πολιτικές εξελίξεις, ή από τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ίδιου ή των αντιπάλων του.