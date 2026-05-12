Οι τρεις βασικοί άξονες και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση

Τους βασικούς άξονες των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση έθεσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, στην ομιλία του κατά την κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα της αναθεώρησης του Συντάγματος και της σχετικής πρότασης που καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ανδρουλάκης αμφισβήτησε ευθύς εξαρχής ότι η ΝΔ προχωρά στην αναθεώρηση για να πραγματοποιήσει μια "φυγή προς τα μπρος", "αλλά ένα επικοινωνιακό παιχνίδι «στρίβειν διά του Συντάγματος», για να δραπετεύσουν από τα αξιακά, θεσμικά και πολιτικά τους αδιέξοδα".

«Το Σύνταγμα, κ. Μητσοτάκη, δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού ούτε σανίδα πολιτικής επιβίωσης για μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή.Δεν μπορεί κάποιος να εμφανίζεται ως εγγυητής της συνταγματικής αναθεώρηση και της διαφάνειας, όταν εκκρεμούν τόσο σοβαρές υποθέσεις και όταν έχουμε ζητήματα κατασπατάλησης ευρωπαϊκών και εγχώριων πόρων.Όταν ο Πρωθυπουργός εκβιάζεται δημόσια από έναν απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό και δεν τολμά να πει κουβέντα γι’ αυτόν τον δημόσιο εκβιασμό, δεν έχει κανένα πολιτικό και ηθικό έρεισμα για να είναι εγγυητής της συνταγματικής αναθεώρησης!», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παρεμβάσεις στα βασικά σημεία της αναθεώρησης

Ο κ. Ανδρουλάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε σε όλα τα σημεία που έθεσε προς αναθεώρηση ο πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη ομιλία του στην ΚΟ της ΝΔ, ενώ εξήγησε και τους τρεις άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η συνολική πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 (ευθύνη υπουργών): «Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις, πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους "Βορίδηδες", νέους "Αυγενάκηδες" και νέους "Καραμανλήδες". Πρέπει να λύσουμε τα χέρια της δικαιοσύνης και θα λύσουμε τα χέρια της δικαιοσύνης, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό προτείνουμε η διαδικασία να ανατεθεί σε ειδικό δικαστικό συμβούλιο. Για να μην αποφασίζει η εκάστοτε πλειοψηφία, αλλά η Δικαιοσύνη. Γιατί σε μια πραγματική Δημοκρατία κανείς δεν πρέπει να είναι υπεράνω του οποιουδήποτε ελέγχου».

Για την αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων

«Η αξιολόγηση δεν μπορεί να εφαρμόζεται μόνο προς τα κάτω. Δεν μπορεί να αφορά μόνο τον δημόσιο υπάλληλο, αλλά ποτέ τους κυβερνώντες και αυτούς που επιλέγουν σε κρίσιμες θέσεις της δημόσιας διοίκησης. Γιατί χωρίς λογοδοσία της εξουσίας, η αξιολόγηση χάνει την αξιοπιστία της και μετατρέπεται απλώς σε εργαλείο πελατειακών διευθετήσεων.Για εμάς η αξιοκρατία πρέπει να υπάρξει και πρέπει να είναι παντού, σε κάθε σημείο της δημόσιας διοίκησης και του δημόσιου βίου».

Για τα ΜΜΕ

«Μίλησαν για την πολυφωνία και την ποιότητα της ενημέρωσης, ποιοι, αυτού που αγωνιούν να ελέγξουν τα media με τα γνωστά αποτελέσματα. Η κυβέρνηση εξαγγέλλει και τη συνταγματική "αποκάθαρση" των Μέσων Ενημέρωσης. Τι πάει να πει "αποκάθαρση"; Μήπως απόλυτη χειραγώγηση και πλήρη υποταγή στα κελεύσματα της κυβέρνησης;»

Για το άρθρο 16

«Η κυβέρνηση προτίθεται να αναθεωρήσει το άρθρο 16, αφού πρώτα με τον νόμο Πιερρακάκη έκανε πανεπιστήμια τα κολλέγια και τα ιδιωτικά ΙΕΚ. Ούτε Σορβόννη είδαμε ούτε Χάρβαρντ. Ούτε αυτά με τα οποία βομβαρδίζανε τον δημόσιο διάλογο θέλοντας να δείξουν τον ευρύτερο σχεδιασμό για την παιδεία στη χώρα. Κανένας σχεδιασμός. Ήθελαν να κάνουν την παιδεία εμπόριο, όπως θέλουν να κάνουν και την υγεία εμπόριο. Εδώ είναι η ισχυρή διαιρετική τομή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα υγείας και παιδείας που υπηρετεί κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, κάθε νέο άνθρωπο. Και δεν θα επιτρέψουμε οι δύο βασικοί πυλώνες του κοινωνικού κράτους να αποδυναμωθούν πλήρως εις βάρος της ολιγαρχίας και της οικονομικής αντίληψης για τον χαρακτήρα της υγείας και της παιδείας. Εμείς παραμένουμε σταθερά υπέρ των δημόσιων πανεπιστημίων και προτείνουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16 με τη ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Για να μπει τάξη στην παιδεία στη χώρα μας. Μοντέλο μας είναι η κατάσταση σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος όπου προτεραιότητα είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο αλλά επιτρέπεται να υπάρχουν και ισχυρά μη κρατικά μη κερδοσκοπικά για όσους τα επιλέγουν».

Οι 3 άξονες των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τους τρεις βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση.

1. Ατομικά δικαιώματα



- Η προστασία απέναντι στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες πρέπει να αναγνωρίζεται ως ρητή υποχρέωση του κράτους

- καθολική πρόσβαση στις βασικές ψηφιακές υπηρεσίες, την προστασία των πολιτών από πρακτικές ψηφιακής χειραγώγησης και τη θέσπιση συνταγματικών εγγυήσεων διαφάνειας, λογοδοσίας και ανθρώπινης εποπτείας στη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

2. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών



- Συνταγματική κατοχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως θεμελιώδους δημόσιου θεσμού, με υποχρέωση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

- Η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία πρέπει να αποτελεί υποχρέωση του κράτους, με δυνατότητα ανάπτυξης κοινωνικής κατοικίας αλλά και παρεμβάσεων στην αγορά ακινήτων και αντιμετώπιση ζητημάτων μίσθωσης.

- Η ενεργειακή ασφάλεια και η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα κοινωνικής συνοχής και εθνικής στρατηγικής.

- Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να συνδέεται και με τη διαγενεακή δικαιοσύνη — με την υποχρέωση δηλαδή να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μία χώρα βιώσιμη και ασφαλή.

- Συνταγματική κατοχύρωση και προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του νερού.

3. Ιχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της Δημοκρατίας



- Η ποινική διερεύνηση δεν μπορεί να εξαρτάται από κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να ανατεθεί σε ειδικά δικαστικά όργανα.

- Αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ώστε να περιοριστεί η άμεση κυβερνητική επιρροή και να ενισχυθεί η θεσμική ανεξαρτησία της.

- Συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με αρμοδιότητα: τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων.

- ενίσχυση της διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ, μέτρα κατά της υπερσυγκέντρωσης, και προστασία της πολυφωνίας.

- η ευρύτατη πλειοψηφία των 180 βουλευτών να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή για την επίτευξη των μέγιστων συναινέσεων.

- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται με αυξημένες πλειοψηφίες, ώστε να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή νομιμοποίηση και αποδοχή. Με διατήρηση της αποσύνδεσης της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής.

- Περισσότερη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια σε Βουλή και αυτοδιοίκηση

Διαβάστε επίσης