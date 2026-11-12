ΑΣΕΑΔ: Τελεσίδικη αφαίρεση 2 βαθμών για την ΚΑΕ Ολυμπιακός και 7 αγωνιστικές σε Ταϊρίκ Τζόουνς

Snapshot Το ΑΣΕΑΔ διατήρησε την ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών για την ΚΑΕ Ολυμπιακός και τις επτά αγωνιστικές τιμωρίας για τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Η προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός απορρίφθηκε, επιβεβαιώνοντας τις ποινές που είχαν επιβληθεί αρχικά.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς τιμωρήθηκε με 7 αγωνιστικές για υβριστική συμπεριφορά και απόπειρα βιαιοπραγίας κατά του Κέντρικ Ναν.

Οι χρηματικές ποινές μειώθηκαν, με τον Τζόουνς να πληρώνει 20.000 ευρώ και την ΚΑΕ Ολυμπιακός 80.000 ευρώ για δυσφημιστική συμπεριφορά.

Η απόφαση επηρεάζει σημαντικά τη βαθμολογική πορεία του Ολυμπιακού λόγω της αφαίρεσης των δύο βαθμών. Snapshot powered by AI

Το ΑΣΕΑΔ αποφάσισε να διατηρηθεί η ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών που επέβαλε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και η ποινή 7 αγωνιστικών προς τον Ταϊρίκ Τζόουνς για την εγκληματική συμπεριφορά του Αμερικανού μπασκετμπολίστα στον πέμπτο τελικό της GBL στο ΣΕΦ και την άγρια επίθεση του τιμωρημένου καλαθοσφαιριστή στον μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν.

Πρακτικά το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός ως προς το σκέλος των ποινών που επέβαλε στην ίδια και στον μπασκετμπολίστα. Η μόνη αλλαγή επί της ουσίας είναι το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Τζόουνς και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς πλέον ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας θα κληθεί να πληρώσει 20.000 ευρώ για δυσφημιστική συμπεριφορά για το άθλημα και η ΚΑΕ Ολυμπιακός 80.000 ευρώ για δυσφημιστική συμπεριφορά (απόπειρα βιαιοπραγίας).

Η απόφαση διατηρεί, επομένως, την πιο σημαντική αγωνιστική συνέπεια για τον Ολυμπιακό, με την αφαίρεση των δύο βαθμών, παρά τη μείωση των χρηματικών ποινών.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς εκτόξευσε ύβρεις κατά του Κέντρικ Ναν και με βιαιότητα επιτέθηκε εναντίον του μετά το τέλος του πέμπτου τελικού της GBL. Όλα αυτά έγιναν μπροστά στα μάτια αστυνομικών και ανθρώπων του γηπέδου του ΣΕΦ.

Για την εγκληματική του συμπεριφορά, ο καλαθοσφαιριστής είχε τιμωρηθεί με επτά αγωνιστικές από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο: Δύο αγωνιστικές για υβριστική συμπεριφορά προς αντίπαλο αθλητή και πέντε για απόπειρα βιαιοπραγίας.

Ο Ολυμπιακός είχε προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, υποστηρίζοντας ότι η αρχική απόφαση δεν απέδιδε σωστά όσα συνέβησαν, η οποία και απορρίφθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου, είναι η ίδια για την οποία η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης. Με την απόφασή του, το ΑΣΕΑΔ, δικαίωσε απόλυτα την πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου.