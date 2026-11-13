Μήνυμα Μερτς σε Τραμπ για συνομιλίες με Πούτιν: «Παρακαλώ όχι εκπλήξεις»

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Φρίντριχ Μερτς στην υπογραφή εκεχειρίας για τον πόλεμο στη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στις 13 Οκτωβρίου 2025.

Snapshot Ο Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει εκπλήξεις στη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα.

Η ανησυχία σχετίζεται με την προηγούμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στο Άνκορατζ το 2025, όπου ο Τραμπ φάνηκε να υιοθετεί θέσεις της Μόσχας.

Οι ευρωπαϊκοί ηγέτες είχαν αντιδράσει έντονα στην προηγούμενη συνάντηση με έκτακτη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον.

Ο Μερτς τόνισε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για νέο ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας με τη Ρωσία, καθώς το υπάρχον είναι επαρκές.

Η Γερμανία θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στις συνομιλίες για την Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Στην επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Κίνα αναφέρθηκε ο Φρίντριχ Μερτς στο περιθώριο των εργασιών της άτυπης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στο Δουβλίνο. Ο Γερμανός καγκελάριος κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να μην δημιουργήσει εκπλήξεις.

«Ορισμένοι εδώ στο Δουβλίνο φοβούνται ότι αυτό θα γίνει μία δεύτερη περίπτωση "Άνκορατζ"», είπε ο Μερτς αναφερόμενος στη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν τον Αύγουστο του 2025 στο Άνκορατζ της Αλάσκας, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε από τις δημόσιες τοποθετήσεις του ότι είχε υιοθετήσει αρκετές από τις θέσεις της Μόσχας.

Αυτή η συνάντηση προκάλεσε την αντίδραση της Ευρώπης με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας, μεταξύ άλλων, να φτάνουν στην Ουάσινγκτον για έκτακτη συνάντηση με τον Τραμπ λίγες ημέρες αργότερα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025, στη Συγκεντρωτική Βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον, στην Αλάσκα. AP

«Λοιπόν, εγώ θέλω να διατυπώσω το μήνυμά μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ ξεκάθαρα: παρακαλώ, όχι εκπλήξεις. Συνεχίστε να παίζετε ως μέρος της "Ομάδας Ευρώπη" και της "Ομάδας Ουκρανία" », προειδοποίησε ο Φρίντριχ Μερτς.

«Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να συζητηθεί νέο ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας με την Μόσχα, διότι αυτό υπάρχει ήδη», τόνισε ο Μερτς. «Η Ρωσία θέλει να συζητήσει θέματα που άπτονται του ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας. Δεν έχουμε ανάγκη να συζητήσουμε γι' αυτό διότι υπάρχει ήδη», είπε. Αναφερόμενος στις συνομιλίες για την Ουκρανία, ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι «η συμμετοχή της Γερμανίας είναι αυτονόητη».