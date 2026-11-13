Η ρωσική θαλαμηγός «Α» εγκαταλείπει την Τεργέστη έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια

Το σκάφος μήκους 143 μέτρων αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ημέρες στο λιμάνι της Ανκόνα. Η αξία του εκτιμάται σε περίπου 530 εκατ. ευρώ.

Δημήτρης Μάνωλης

Η ρωσική θαλαμηγός «Α» εγκαταλείπει την Τεργέστη έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η ρωσική θαλαμηγός «Α» αναχωρεί από την Τεργέστη μετά από τεσσεράμισι χρόνια και αναμένεται να μεταφερθεί στο λιμάνι της Ανκόνα για εργασίες συντήρησης και εκσυγχρονισμού.
  • Το σκάφος, αξίας περίπου 530 εκατ. ευρώ, ανήκει πιθανώς στον Ρώσο ολιγάρχη Αντρέι Μελνιτσένκο και δεσμεύτηκε το 2022 λόγω κυρώσεων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
  • Η μεταφορά στην Ανκόνα επιλέχθηκε για οικονομικούς λόγους έναντι άλλων πιθανών τοποθεσιών, όπως η Γένοβα.
  • Η απομάκρυνση της θαλαμηγού αποτελεί πλήγμα για τη ναυπηγική βιομηχανία της Τεργέστης, που θα έχανε σημαντικά έσοδα από τις εργασίες συντήρησης.
  • Η θαλαμηγός ενδέχεται να επιστρέψει στην Τεργέστη μετά την ολοκλήρωση δεύτερης φάσης ανακαίνισης σε άλλο λιμάνι της Αδριατικής.
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Έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια αγκυροβολημένη στον Κόλπο της Τεργέστης, η ρωσική ιστιοπλοϊκή θαλαμηγός «Α» ετοιμάζεται να αναχωρήσει. Το σκάφος μήκους 143 μέτρων αναμένεται να καταπλεύσει τις επόμενες ημέρες στην Ανκόνα, όπου θα πραγματοποιηθούν αρχικά εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και εκσυγχρονισμού για την ανανέωση της πιστοποίησης κλάσης του.

Η μεταφορά ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ήδη την Τρίτη, με τη συνοδεία σκαφών της ιταλικής αστυνομίας.

Στον Κόλπο της Τεργέστης από το 2022

Η πολυτελής θαλαμηγός φέρεται να ανήκει στον Ρώσο επιχειρηματία και ολιγάρχη Αντρέι Μελνιτσένκο. Η αξία της εκτιμάται σε περίπου 530 εκατ. ευρώ. Το τρικάταρτο σκάφος φουτουριστικού σχεδιασμού παραμένει αγκυροβολημένο στον Κόλπο της Τεργέστης από το 2022.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ιταλική Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Ασφάλειας διέταξε, τον Μάρτιο του 2022, τη δέσμευση του σκάφους. Το μέτρο εντάχθηκε στις κυρώσεις κατά προσώπων που φέρονται να διατηρούν στενούς δεσμούς με τη ρωσική ηγεσία.

Αρχικά εξετάστηκαν διάφορες τοποθεσίες για την εκτέλεση των εργασιών, μεταξύ των οποίων και ναυπηγεία στη Γένοβα. Ωστόσο, η μεταφορά στις ακτές της Λιγουρίας κρίθηκε υπερβολικά δαπανηρή και τελικά επιλέχθηκε η Ανκόνα.

Πλήγμα για τα ναυπηγεία της Τεργέστης

Οι εργασίες συμφωνήθηκαν μεταξύ του ιταλικού Δημοσίου, του ιδιοκτήτη και μιας εταιρείας διαχείρισης με έδρα το Ντουμπάι. Η πρώτη φάση αναμένεται να διαρκέσει περίπου έξι μήνες.

Οι παρεμβάσεις συνδέονται με την υποχρεωτική ανανέωση της πιστοποίησης κλάσης, η οποία πραγματοποιείται ανά πενταετία. Η τελευταία σχετική επιθεώρηση έγινε το 2022, λίγο πριν από τη δέσμευση του σκάφους.

Η μεταφορά στην Ανκόνα αποτελεί πλήγμα για τη ναυπηγική βιομηχανία της Τεργέστης. Λόγω των εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων και του τεχνικού εξοπλισμού της θαλαμηγού, οι εργασίες συντήρησης θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα. Το κόστος των επικείμενων παρεμβάσεων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Η αναχώρηση, πάντως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η θαλαμηγός εγκαταλείπει οριστικά την Τεργέστη. Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων εργασιών στην Ανκόνα, θα ακολουθήσει δεύτερη, εκτενέστερη φάση ανακαίνισης. Σε αυτήν προβλέπεται, κυρίως, ο ενδελεχής έλεγχος και η ανανέωση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και των εσωτερικών χώρων.

Η δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθεί σε άλλο λιμάνι της Αδριατικής, το οποίο δεν έχει ακόμη επιλεγεί.

Επομένως, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της «Α» στην Τεργέστη μέσα στο επόμενο έτος. Για την πόλη, θα είναι η επιστροφή ενός σκάφους που τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια έχει γίνει αναπόσπαστο στοιχείο της εικόνας του λιμανιού.

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