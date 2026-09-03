Σύρος: Υπήρχε κάμερα στο εσωτερικό του σπιτιού την ώρα του φονικού - Γιατί δεν κατέγραψε τίποτα

Snapshot Ο κατηγορούμενος είχε τοποθετήσει κάμερες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του σπιτιού μετά από διάρρηξη στις αρχές Ιουλίου.

Η εσωτερική κάμερα ήταν τοποθετημένη πάνω από την είσοδο και θα μπορούσε να καταγράψει όσα συνέβησαν μέσα στο σπίτι πριν το θύμα φύγει τρέχοντας.

Η καταγραφή της κάμερας θα μπορούσε να αποσαφηνίσει αν ο κατηγορούμενος δέχτηκε επίθεση ή αν επιτέθηκε αναίτια στη διασώστρια.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται πως δεν υπήρχε καταγραφή επειδή δεν είχε τοποθετήσει κάρτα μνήμης στην κάμερα.

Η οικογένεια του θύματος υποστηρίζει πως η κάρτα μνήμης αφαιρέθηκε για να αποκρυφτούν κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Κάμερα τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό της οικίας, είχε τοποθετήσει ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της διασώστριας στην Άνω Σύρο, έπειτα από τη διάρρηξη που σημειώθηκε στο σπίτι του, στις αρχές Ιουλίου.

Η εσωτερική κάμερα βρίσκεται ακριβώς πάνω από την είσοδο του σπιτιού, κοιτώντας προς τα μέσα, κάτι που σημαίνει πως θα μπορούσε να καταγράψει τις κινήσεις της διασώστριας μόλις εισήλθε στο σπίτι, καθώς και τι ακολούθησε με το ζευγάρι που βρισκόταν μέσα, μέχρι τη στιγμή που η γυναίκα βγαίνει από το σπίτι τρέχοντας και ο κατηγορούμενος την κυνηγάει.

Η δυνητική καταγραφή της κάμερας, θα προσέφερε πολύ χρήσιμα στοιχεία στην εξέλιξη των ερευνών, καθώς θα έριχνε φως στο τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι. Έχει δίκιο ο κατηγορούμενος που ισχυρίζεται πως δέχτηκε επίθεση; Ή η οικογένεια του θύματος που ισχυρίζεται ότι ο κατηγορούμενος επιτέθηκε αναίτια στη διασώστρια;

Από πλευράς του, πάντως, ο κατηγορούμενος, όσον αφορά το γιατί δεν υπάρχει καταγραφή από τη συγκεκριμένη κάμερα, υποστηρίζει πως δεν είχε προλάβει να βάλει κάρτα μνήμης. Ωστόσο, η οικογένεια του θύματος, ισχυρίζεται πως η κάρτα μνήμης αφαιρέθηκε, ώστε να αποκρυφτούν σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση.

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