Σύρος: «Είδα δύο μαχαίρια, το δεξί χέρι του κατηγορούμενου ήταν γεμάτο αίματα»

Snapshot Αυτόπτης μάρτυρας είδε δύο μαχαίρια στο σημείο της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας, εκ των οποίων το ένα ήταν γεμάτο αίματα και με λυγισμένη λαβή.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε πάνω από τη γυναίκα, κρατώντας της τα χέρια, με το δεξί του χέρι γεμάτο αίματα.

Ο μάρτυρας άκουσε έντονα γυναικεία ουρλιαχτά και μια ανδρική φωνή πριν από τη δολοφονία, ενώ η σύζυγος του κατηγορούμενου φέρεται να ζητούσε βοήθεια τηλεφωνικά.

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η 42χρονη βρισκόταν στη Σύρο περίπου έναν μήνα πριν από το φονικό και είχε προσεγγίσει το παιδί του κατηγορούμενου για πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή του.

Οι αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις, τα ευρήματα και τα ψηφιακά δεδομένα για να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Δύο μαχαίρια, το ένα γεμάτο αίματα και με λυγισμένη λαβή και το δεύτερο μεγάλο, σαν μαχαίρι χασάπη, περιγράφει ότι είδε στο σημείο της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας αυτόπτης μάρτυρας, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για τις δραματικές στιγμές του φονικού στη Σύρο.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι αντίκρισε τον κατηγορούμενο πάνω από τη γυναίκα, να της κρατά τα χέρια, ενώ το δεξί του χέρι ήταν γεμάτο αίματα. Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και οι αναφορές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία φωτίζουν τις κινήσεις της 42χρονης στη Σύρο πριν από τη δολοφονία.

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι δεν μαχαίρωσε τη διασώστρια κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Η μαρτυρία, ωστόσο, φέρνει στο προσκήνιο δύο μαχαίρια που φέρεται να βρίσκονταν στις σκάλες, στο σημείο όπου η 42χρονη άφησε την τελευταία της πνοή.

«Βλέπω ένα μαχαίρι πεσμένο δίπλα τους στο πάτωμα, το οποίο ήταν γεμάτο αίματα και ήταν λυγισμένο. Δηλαδή, η λαβή ήταν λυγισμένη. Και υπήρχε άλλο ένα μαχαίρι πιο κάτω στις σκάλες, το οποίο ήταν ένα μεγάλο μαχαίρι, σαν μαχαίρι χασάπη. Και αυτό ήταν καθαρό», περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας στο Live News του Mega.

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι δεν είδε τη στιγμή κατά την οποία η γυναίκα δέχθηκε τα χτυπήματα, υποστηρίζει όμως ότι είδε τον κατηγορούμενο να βρίσκεται πάνω της και να την κρατά από τα χέρια.

«Σηκώνομαι και τρέχω να κατέβω τις σκάλες. Όταν φτάνω, βλέπω το άτομο με τη μάσκα στο πάτωμα, στις σκάλες, και ο… είναι ξαπλωμένος από πάνω της, κρατώντας τα χέρια της».

Όπως αναφέρει, η 42χρονη ήταν πεσμένη μπρούμυτα, με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά από το σώμα της, ενώ βρισκόταν μέσα σε λίμνη αίματος.

«Δεν είδα καθόλου αίμα, εκτός από το χέρι του. Το δεξί του χέρι ήταν γεμάτο αίματα», προσθέτει.

Τα ουρλιαχτά που αναστάτωσαν τη γειτονιά

Την ίδια ώρα, ο μάρτυρας περιγράφει τις στιγμές πριν από το φονικό, όταν τα ουρλιαχτά από το σπίτι προκάλεσαν αναστάτωση στη γειτονιά.

«Είναι μια πολύ, πολύ οξεία γυναικεία φωνή που ουρλιάζει. Ένα πολύ παρατεταμένο ουρλιαχτό. Μετά ακούω μια δεύτερη, επίσης γυναικεία φωνή, να ουρλιάζει κι αυτή. Και μετά, για πολύ λίγο, μια ανδρική φωνή να φωνάζει επίσης κάτι. Και μετά σιωπή».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η σύζυγος του κατηγορούμενου βρισκόταν επίσης στο σημείο και φέρεται να κινούνταν μέσα και έξω από το σπίτι, ενώ επικοινωνούσε τηλεφωνικά, πιθανότατα για να ζητήσει βοήθεια.

Στο μικροσκόπιο η παρουσία της 42χρονης στη Σύρο

Παράλληλα, νέα στοιχεία που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η 42χρονη βρισκόταν στη Σύρο περίπου έναν μήνα πριν από τη δολοφονία, την περίοδο της απόπειρας διάρρηξης στο σπίτι του κατηγορούμενου.

Η παρουσία της στο νησί είχε αρχικά προκύψει από στοιχεία ναυτιλιακής εταιρείας και πλέον φέρεται να επιβεβαιώνεται και από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα, το κινητό της εξέπεμπε από τη Σύρο μία ημέρα πριν και έως μία ημέρα μετά την απόπειρα διάρρηξης, η οποία σημειώθηκε στις αρχές Ιουλίου.

Το στοιχείο εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η διασώστρια δεν επισκεπτόταν τη Σύρο συχνά.

Στη δικογραφία φέρεται ακόμη να περιλαμβάνεται αναφορά σύμφωνα με την οποία η 42χρονη είχε προσεγγίσει το παιδί του φερόμενου ως δράστη, ζητώντας να μάθει πού διέμενε και να της δείξει το σπίτι του.

Η πληροφορία αυτή βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές στρέφουν την προσοχή τους και στην ανάλυση των κινητών τηλεφώνων, αναζητώντας επικοινωνίες, επαφές και στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις σχέσεις και τις κινήσεις των εμπλεκομένων πριν από τη δολοφονία.