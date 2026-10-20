Σύρος: H άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και τα νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 41χρονης

Νέα στοιχεία από άρση τηλεφωνικού απορρήτου και μαρτυρίες προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της δολοφονίας της Ευαγγελίας στη Σύρο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Σύρος: H άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και τα νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 41χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πρώην σύζυγος του κατηγορούμενου αρνείται τις κατηγορίες για κακοποίηση παιδιού από την οικογένεια της Ευαγγελίας και υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε φόβος ή προβλήματα.
  • Η οικογένεια της Ευαγγελίας ισχυρίζεται πως η επίσκεψη της στο σπίτι του κατηγορούμενου είχε σκοπό να τον προειδοποιήσει για κακοποίηση προσώπου από το οικογενειακό της περιβάλλον.
  • Ο κατηγορούμενος δηλώνει ότι ενήργησε σε καθεστώς νόμιμης άμυνας και ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε ότι η αντιπαράθεση αφορούσε γυναίκα.
  • Οι έρευνες επικεντρώνονται στις τελευταίες κινήσεις και επικοινωνίες της Ευαγγελίας πριν από το περιστατικό, με σκοπό την πλήρη αποσαφήνιση των γεγονότων.
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Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο για την υπόθεση της δολοφονίας της Ευαγγελίας στη Σύρο, καθώς τα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και οι μαρτυρίες των εμπλεκόμενων πλευρών επιχειρούν να συμπληρώσουν τα κενά γύρω από τις συνθήκες του εγκλήματος.

Οι τελευταίες επικοινωνίες της διασώστριας, ο χρόνος άφιξής της στο νησί και όσα φέρεται να έκανε πριν από τη μοιραία συνάντηση αποτελούν βασικά σημεία της έρευνας. Παράλληλα, οι νέες τοποθετήσεις συγγενών και ανθρώπων από το περιβάλλον του κατηγορούμενου αναδεικνύουν τις διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά το περιστατικό, η πρώην σύζυγος του 40χρονου κατηγορούμενου μίλησε στην τηλεόραση του MEGA, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της με όσα καταγγέλλονται από συγγενείς της Ευαγγελίας σχετικά με τη συμπεριφορά του απέναντι σε παιδί από την οικογένεια της διασώστριας.

«Θεωρώ πολύ άσχημο αυτό που έχει ειπωθεί και είναι να το πω ψέμα; Ψέμα. Δεν πρέπει να τον έχουν δει ποτέ όσο είμαι εγώ μπροστά και ούτε να του φοβούνται, τη μούρη, ούτε να τα έχει πειράξει».

Η ίδια έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον κατηγορούμενο και άλλα δύο με τον ξάδερφο της δολοφονημένης γυναίκας. Όπως εξηγεί, τα παιδιά των δύο οικογενειών είχαν επαφές και περνούσαν χρόνο μαζί, καθώς συναντιούνταν στο σπίτι της.

«Τα παιδιά της παίζουν λόγω ότι είναι πρώτος ξάδερφος ο άντρας μου και έχω και την επιμέλεια των δύο μεγάλων παιδιών και έτσι βρίσκονται στο σπίτι μου».

Σύμφωνα με την πρώην σύζυγο, κατά τη διάρκεια της δικής της σχέσης με τον ξάδερφο της Ευαγγελίας δεν είχε γίνει κάποια αναφορά από την πλευρά της διασώστριας στον πρώην σύζυγό της. Όπως υποστηρίζει, δεν είχε αντιληφθεί κάτι που να προμηνύει την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Εγώ όσα χρόνια είμαι παντρεμένη με τον ξάδερφό της και μιλάμε, δεν έχει τύχει κάτι τέτοιο και δεν έχουμε αναφερθεί ποτέ στον πρώην σύζυγό μου, ούτε αν τον γνώριζε ούτε να μου αναφέρει κάτι».

Η εκδοχή της οικογένειας της Ευαγγελίας για τη μοιραία συνάντηση

Διαφορετική εικόνα για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας μεταφέρουν οι γονείς και οι στενοί συγγενείς της 41χρονης. Όπως υποστηρίζουν, η Ευαγγελία πήγε το συγκεκριμένο απόγευμα στο σπίτι του κατηγορούμενου έχοντας πληροφορηθεί ότι είχε πειράξει πρόσωπο από το στενό οικογενειακό της περιβάλλον.

Οι συγγενείς της εκτιμούν ότι σκοπός της επίσκεψής της δεν ήταν η ληστεία, όπως υποστηρίζεται από την άλλη πλευρά, αλλά η προειδοποίηση προς τον 40χρονο να μην επαναλάβει ανάλογη συμπεριφορά.

«Ήθελε να προκαλέσει σ’ αυτόν τον φόβο και να πάρει την προειδοποίηση ότι μην προχωρήσεις».

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ενήργησε σε καθεστώς νόμιμης άμυνας κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Παράλληλα, έχει ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε πως το πρόσωπο με το οποίο ερχόταν αντιμέτωπος ήταν γυναίκα.

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