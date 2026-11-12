Φως στο μυστήριο του ραδιοσήματος που αναβοσβήνει κάθε 8 λεπτά

Μία επιστημονική απάντηση που έβαλε τέλος στις εξωγήινες θεωρίες

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Φως στο μυστήριο του ραδιοσήματος που αναβοσβήνει κάθε 8 λεπτά
Το σύστημα GPM J071507-114153, περιέχει ένα νεκρό αστέρι, γνωστό ως λευκός νάνος, και ένα αστέρι «τύπου G» πολύ παρόμοιο με τον ήλιο
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το μυστηριώδες ραδιοσήμα που αναβόσβηνε κάθε 8 λεπτά προέρχεται από ένα ασυνήθιστο ζεύγος αστέρων, ένα λευκό νάνο και ένα άστρο τύπου G, σε απόσταση άνω των 10.000 ετών φωτός.
  • Για πρώτη φορά εντοπίστηκαν ραδιοπαλμοί από έναν λευκό νάνο που περιστρέφεται γύρω από έναν αστέρα παρόμοιο με τον Ήλιο, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά απροσδόκητο.
  • Οι παλμοί συνδέονται με τα μεταβατικά φαινόμενα μακράς περιόδου, τα οποία παράγουν ραδιοπαλμούς που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται σε διαστήματα ωρών ή λεπτών.
  • Ο λευκός νάνος περιστρέφεται μία φορά κάθε 7,9 λεπτά, με ταχύτητα εξαιρετικά γρήγορη για το μέγεθός του, και επηρεάζει την επιφάνεια του συνοδού αστέρα, προκαλώντας αστρικές προεξοχές.
  • Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Nature Astronomy και σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο στην κατανόηση των πηγών ραδιοπαλμών στο βαθύ διάστημα.
Snapshot powered by AI

Ένα μυστηριώδες ραδιοσήμα, που αναβόσβηνε κάθε 8 λεπτά, απασχολούσε τους επιστήμονες, που πολλοί λάτρεις των θεωριών απέδιδαν σε εξωγήινη προσπάθεια επικοινωνίας.

Οι θεωρίες όμως μόλις κατέρρευσαν, καθώς επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Curtin με τη χρήση ενός ισχυρού ραδιοτηλεσκόπιου ανακάλυψαν την προέλευσή του.

Οι τακτικοί παλμοί συνδέονται με ένα ασυνήθιστο ζεύγος αστέρων που βρίσκεται σε απόσταση άνω των 10.000 ετών φωτός από τη Γη.

Αυτό το σύστημα, που ονομάστηκε GPM J071507-114153, περιλαμβάνει ένα νεκρό άστρο, γνωστό ως λευκός νάνος, και ένα άστρο «τύπου G» πολύ παρόμοιο με τον δικό μας Ήλιο.

Αυτό το άστρο που αναβοσβήνει ανήκει σε μια κατηγορία αντικειμένων γνωστών ως μεταβατικά φαινόμενα μακράς περιόδου, τα οποία παράγουν ραδιοπαλμούς που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται σε διαστήματα ωρών ή λεπτών.

Από την ανακάλυψη του πρώτου τέτοιου φαινομένου το 2021, οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει μόνο περίπου μια ντουζίνα μεταβατικών φαινομένων μακράς περιόδου, ενώ η προέλευσή τους εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο μελέτης.

Στην πραγματικότητα, η ανακάλυψη των ερευνητών σηματοδοτεί την πρώτη φορά που έχουν εντοπιστεί ραδιοπαλμοί που προέρχονται από έναν λευκό νάνο που περιστρέφεται γύρω από ένα αστέρι παρόμοιο με τον Ήλιο.

Ο κύριος συγγραφέας, Δρ. Sam McSweeney, επιστήμονας υπεύθυνος για τη θέση σε λειτουργία του ραδιοτηλεσκοπίου Square Kilometre Array Observatory, δηλώνει: «Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι παλμοί είναι αρκετά σαφείς ώστε να διακρίνουμε τον λευκό νάνο να κινείται στην τροχιά του γύρω από τον σύντροφό του, οπότε γνωρίζουμε ότι οι παλμοί προέρχονται από μια περιοχή κοντά στον λευκό νάνο, ή πιθανώς ακόμη και από τον ίδιο τον λευκό νάνο.»

Τα μεταβατικά φαινόμενα μακράς περιόδου συγκαταλέγονται στα πιο παράξενα φαινόμενα που έχουν εντοπίσει τα ραδιοτηλεσκόπια στο σύμπαν. Εμφανίζονται ως εξαιρετικά ισχυρές, ασυνήθιστα εστιασμένες εκρήξεις ραδιοκυμάτων και ακτινοβολίας ακτίνων Χ, που συχνά προέρχονται από πηγές πολύ μακριά στο βαθύ διάστημα.

Το ταχύτερο που έχει ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής εκπέμπει μια λάμψη κάθε 421 δευτερόλεπτα, ενώ το πιο αργό εκπέμπει τον παλμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων κάθε 2,9 ώρες.

Στη μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Astronomy, οι ερευνητές εντόπισαν τον χαρακτηριστικό παλμό, προκειμένου να προσδιορίσουν την ακριβή του θέση και να διαπιστώσουν τι είδους αστέρι ήταν.

Για πρώτη φορά απκαλύφθηκε ότι ο παλμός των ραδιοκυμάτων προέρχεται από έναν λευκό νάνο, τον πυκνό πυρήνα που απομένει μετά το θάνατο ενός αστέρα, ο οποίος περιστρέφεται γύρω από ένα φωτεινό αστέρι παρόμοιο με τον Ήλιο.

Αυτό ήταν εξαιρετικά απροσδόκητο, καθώς οι πηγές των διαδοχικών ραδιοσημάτων, γνωστές ως ραδιοπαλμικοί αστέρες, είναι σχεδόν πάντα αστέρες νετρονίων, οι εξαιρετικά πυκνοί πυρήνες μαζικών αστέρων.

Αν και οι λευκοί νάνοι είναι πιο συνηθισμένοι, μόνο λίγοι είναι γνωστό ότι παράγουν παλμούς και, μέχρι τώρα, δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ μεμονωμένος λευκός νάνος να το κάνει αυτό. Αλλά αυτό δεν ήταν το μόνο παράξενο στοιχείο αυτού του περίεργου αστρικού συστήματος.

«Ο συνοδός είναι ένας αστέρας παρόμοιος με τον Ήλιο, κάτι που δεν πιστεύαμε ότι ήταν δυνατό, και ο λευκός νάνος περιστρέφεται μία φορά κάθε 7,9 λεπτά, κάτι που είναι εξαιρετικά γρήγορο για ένα αντικείμενο του μεγέθους του», λέει στην Daily Mail η καθηγήτρια Hurley-Walker, συν-συγγραφέας της μελέτης και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Ραδιοαστρονομίας Curtin.

Ακόμη πιο εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι οι επιστήμονες κατάφεραν να ανιχνεύσουν τις ελαφρές διαταραχές που προκαλεί η δραστηριότητα στην επιφάνεια του συνοδού αστέρα.

Παρατηρώντας αυτές τις αλλαγές, οι ερευνητές εντόπισαν σήματα που πιστεύουν ότι προκαλούνται από μια «αστρική προεξοχή», δηλαδή έναν μεγάλο βρόχο πλάσματος που εκρήγνυται από την επιφάνεια ενός άστρου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάρνηθα: Άγνωστοι διέρρηξαν εγκαταστάσεις τηλεοπτικών σταθμών - Έκλεψαν 50 κιλά χαλκού

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σύγκρουση ΙΧ με σχολικό – Στο νοσοκομείο πατέρας και παιδί - Βίντεο

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

17:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι πληρωμές για τα επιδόματα του Νοεμβρίου

17:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΣΕΑΔ: Τελεσίδικη αφαίρεση 2 βαθμών για την ΚΑΕ Ολυμπιακός και 7 αγωνιστικές σε Ταϊρίκ Τζόουνς

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Τζένσεν Χουάνγκ; Οι πιθανοί διάδοχοι του CEO της Nvidia

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Συνεχίζεται στις 19 Νοεμβρίου η δίκη– Αρνείται τις κατηγορίες για τον θάνατο των τριών βρεφών η 26χρονη

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Εάν η ΕΕ στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία μετά την ειρήνη, ο πόλεμος θα ξαναρχίσει»

17:12ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 37 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Απεγκλωβισμός ανηλίκου από κάγκελα δημοτικού σχολείου

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη στην Πάτρα: Της απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 12.000 ευρώ

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 35χρονης στο μετρό «Ηλιούπολη»: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2

16:48LIFESTYLE

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Σπάνια κοινή εμφάνιση με την Τίφανι Τσεν στην πρεμιέρα του «Focker-In-Law» μετά τον θάνατο της πρώην συντρόφου του

16:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» για τη μετοχή της Nvidia στη Wall Street μετά την παραίτηση Χουάνγκ - Φόβοι για ντόμινο

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο για την 53η επέτειο εορτασμού

16:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εγκάρδια συνάντηση Τασούλα - Βενιζέλου, το δημογραφικό και το θετικό παράδειγμα της Δυτικής Θεσσαλονίκης

16:40ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γκιουλέκας: Τώρα το ραντεβού δίνεται στη Θεσσαλονίκη

16:33ΚΟΣΜΟΣ

30 βαθμοί στις 11 Νοεμβρίου: Κοσμοσυρροή σε παραλία στο Παλέρμο

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε λαθραία τσιγάρα - 5 συλλήψεις

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Πέντε τα θύματα από επίθεση ενόπλου - Έχει οχυρωθεί σε γυμναστήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα μέσω ασυρμάτου στο «Abeille Marengo» μόλις εισήλθε σε διεθνή ύδατα - Άμεση απάντηση από την φρεγάτα «Λήμνος»

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Πακέτο επιβίωσης: Τι πρέπει να περιέχει - Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

15:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Λιποθύμησε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια Εργασίας μετά από καβγά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό στην Ηλιούπολη

09:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λασποβροχές και 26άρια τις επόμενες ώρες - Πότε θα έρθει νέο ψυχρο μέτωπο

16:33ΚΟΣΜΟΣ

30 βαθμοί στις 11 Νοεμβρίου: Κοσμοσυρροή σε παραλία στο Παλέρμο

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Πετιλόν: «Αυτή με έμπλεξε» - Ποια είναι η γυναίκα-αράχνη που κατηγορεί ότι τον ώθησε στο κύκλωμα - Ροζ ταινίες και φυλακή για απόπειρα ανθρωποκτονίας

14:31ΕΛΛΑΔΑ

«Ραντεβού» για ξύλο στο Ηράκλειο: Αυτοσχέδιοι αγώνες μποξ προκαλούν αναστάτωση στους κατοίκους

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι αλλάζει στη μοριοδότηση αθλητών στις Πανελλαδικές - Νέα κριτήρια και προϋποθέσεις

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 35χρονης στο μετρό «Ηλιούπολη»: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής της Nvidia ο Τζένσεν Χουάνγκ μετά το σεξουαλικό σκάνδαλο

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο για την 53η επέτειο εορτασμού

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Πέντε τα θύματα από επίθεση ενόπλου - Έχει οχυρωθεί σε γυμναστήριο

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Απεγκλωβισμός ανηλίκου από κάγκελα δημοτικού σχολείου

16:48LIFESTYLE

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Σπάνια κοινή εμφάνιση με την Τίφανι Τσεν στην πρεμιέρα του «Focker-In-Law» μετά τον θάνατο της πρώην συντρόφου του

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί δεν πρέπει να πετάτε ποτέ το νερό του αφυγραντήρα

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποτάχθηκε o Έλληνας σμήναρχος που κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπερ της Κίνας

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αινιγματική δήλωση Ηλιάδη για βρέφος 4 μηνών στη ΜΕΘ: «Θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ