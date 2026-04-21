Πέθανε ο συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας - Η Μαρία Κάλλας και η «Παραγγελιά»

Κατόρθωσε να ενώσει την ευρωπαϊκή πρωτοπορία με την ελληνική δημοτική παράδοση, την τζαζ και τη βυζαντινή μουσική

Μίλτος Τσεκούρας

Πέθανε ο συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας - Η Μαρία Κάλλας και η «Παραγγελιά»
  • Ο Κυριάκος Σφέτσας που πέθανε σε ηλικία 81 ετών υπήρξε σημαντική μορφή της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.
  • Συνδύασε την ευρωπαϊκή πρωτοπορία με την ελληνική δημοτική παράδοση, την τζαζ και τη βυζαντινή μουσική.
  • Συνοδεύοντας τη Μαρία Κάλλας το 1964, συμμετείχε στην τελευταία της εμφάνιση στην Ελλάδα στη Λευκάδα.
  • Διετέλεσε διευθυντής του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΑ από το 1982 έως το 1994, συμβάλλοντας στην εξέλιξη της ραδιοφωνίας.
  • Η μουσική του για την ταινία «Παραγγελιά» κέρδισε το Πρώτο Βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1980 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα soundtracks της εποχής.
Σε ηλικία 81 ετών πέθανε ο συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.

Κατά τη διάρκεια της μακράς σταδιοδρομίας του, ο δημιουργός είχε αναλάβει επί σειρά ετών και τη διεύθυνση του Τρίτου Προγράμματος.

Με το έργο του κατάφερε να συνδέσει ετερόκλητα είδη, λειτουργώντας στην πράξη ως ένας «γεφυροποιός» διαφορετικών ηχητικών ρευμάτων. Το σπάνιο καλλιτεχνικό του εύρος αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στον τρόπο με τον οποίο κατόρθωσε να ενώσει την ευρωπαϊκή πρωτοπορία με την ελληνική δημοτική παράδοση, την τζαζ και τη βυζαντινή μουσική.

Γεννημένος στις 29 Σεπτεμβρίου 1945 στην Αμφιλοχία, ο Κυριάκος Σφέτσας συνδέθηκε άρρηκτα με τη Λευκάδα, όπου μεγάλωσε και έλαβε τα πρώτα του μουσικά ερεθίσματα στη Φιλαρμονική Εταιρία του νησιού.

Σε ηλικία μόλις 19 ετών, στις 30 Αυγούστου 1964, έζησε μια στιγμή-σταθμό στην παγκόσμια μουσική ιστορία: συνόδεψε στο πιάνο τη Μαρία Κάλλας στην τελευταία της εμφάνιση στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα.

Το 1967, η δικτατορία τον οδηγεί στο Παρίσι. Εκεί, ως υπότροφος της Γαλλικής κυβέρνησης, μελέτησε δίπλα στον Max Deutsch, ενώ δέχθηκε πολύτιμες συμβουλές από κορυφαίους της avant-garde, όπως οι Ιάννης Ξενάκης, Luigi Nono και Henri Dutilleux.

Η μουσική του αναγνωρίστηκε γρήγορα στη Γαλλία, με παραγγελίες από τη Γαλλική Ραδιοτηλεόραση και συμμετοχές σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ (Royan, Reims, Bordeaux). Το 1974, πρωτοπόρησε κυκλοφορώντας έργο ηλεκτροακουστικής μουσικής για το μπαλέτο Smog, ένα από τα πρώτα έργα παγκοσμίως σε τετρακαναλική μαγνητοταινία.

Μετά τον επαναπατρισμό του το 1975, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Μάνου Χατζιδάκι για το Τρίτο Πρόγραμμα. Η προσφορά του στα ερτζιανά υπήρξε καθοριστική:

  • 1977-1982: Διευθυντής μουσικών τμημάτων στο Α’ και Β’ Πρόγραμμα.
  • 1982-1994: Διευθυντής του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΑ, συνεχίζοντας και εξελίσσοντας το όραμα για μια ποιοτική και ρηξικέλευθη ραδιοφωνία.

Η «Παραγγελιά»

Ο Κυριάκος Σφέτσας άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του και στον ελληνικό κινηματογράφο. Το 1980, η μουσική του για την ταινία «Παραγγελιά» του Παύλου Τάσιου απέσπασε το Πρώτο Βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αποτελώντας μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα soundtracks της περιόδου. Συνέχισε να γράφει για τον κινηματογράφο σε ταινίες όπως το «Στίγμα» και η «Εποχή των Δολοφόνων».

Από το 1999, ο Κυριάκος Σφέτσας επέστρεψε μόνιμα στην αγαπημένη του Λευκάδα. Δεν επαναπαύθηκε, αλλά υπηρέτησε ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, αναβαθμίζοντας τις «Γιορτές Λόγου και Τέχνης» και ιδρύοντας το «Διεθνές Φεστιβάλ Κρουστών».

Διαβάστε επίσης

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Η τιτάνια προσπάθεια να σωθεί η 13χρονη – Πάθαινε συνεχώς ανακοπές μέσα στο χειρουργείο

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο στην Αίγυπτο: Η νύφη κατέρρευσε και πέθανε στη γαμήλια δεξίωση

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας με Δούκα σε παρουσίαση βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη: Η χειραψία με Ξενογιαννακοπούλου

20:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, LIVE: Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό, η κρίσιμη αναμέτρηση για τα play in

20:43LIFESTYLE

Eurovision: 3 αποκαλύψεις για την εμφάνιση του Akyla στη σκηνή

20:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Η εκεχειρία πλησιάζει στο τέλος της ενώ το ταξίδι Βανς στο Πακιστάν αναβλήθηκε - Συνεχείς συσκέψεις στο Λευκό Οίκο

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Μαραθωνοδρόμος για κλάματα: Πανηγυρίζει πλησιάζοντας στη γραμμή τερματισμού - Μόνο που έχασε, δείτε το viral βίντεο

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχωριστή πτήση για 2χρονο που ξεπέρασε τον καρκίνο: Τα συγκινητικά γράμματα που έλαβε από άγνωστους επιβάτες

20:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας - Η Μαρία Κάλλας και η «Παραγγελιά»

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρή 47χρονη έπειτα από χρήση ναρκωτικών - Νοσηλεύεται ο σύντροφός της

20:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ασπρόπυργος: Αστυνομικοί βρήκαν ολόκληρο οπλοστάσιο μέσα σε βόθρο – Δέκα συλλήψεις

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 50χρονη εντοπίστηκε απαγχονισμένη

20:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους: Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: 19χρονη εντοπίστηκε ημίγυμνη με ύποπτα σημάδια – Δεν θυμάται τίποτα

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Ροζ κύκλωμα με Ιταλούς ποδοσφαιριστές - Tα πάρτι σε Μιλάνο και Μύκονο με συνοδούς πολυτελείας

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Βουλή: Τι ώρα θα γίνει η ψηφοφορία για άρση ασυλίας - Δεν τίθεται κομματική πειθαρχία

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ – 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο χέρι

19:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλο σκάνδαλο στη Serie A: Μαρτυρίες για κύκλωμα πορνείας με εμπλοκή παικτών των Ίντερ και Μίλαν

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκλεβε μετασχηματιστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
