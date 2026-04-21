Πέθανε ο συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας - Η Μαρία Κάλλας και η «Παραγγελιά»

Snapshot Ο Κυριάκος Σφέτσας που πέθανε σε ηλικία 81 ετών υπήρξε σημαντική μορφή της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.

Συνδύασε την ευρωπαϊκή πρωτοπορία με την ελληνική δημοτική παράδοση, την τζαζ και τη βυζαντινή μουσική.

Συνοδεύοντας τη Μαρία Κάλλας το 1964, συμμετείχε στην τελευταία της εμφάνιση στην Ελλάδα στη Λευκάδα.

Διετέλεσε διευθυντής του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΑ από το 1982 έως το 1994, συμβάλλοντας στην εξέλιξη της ραδιοφωνίας.

Η μουσική του για την ταινία «Παραγγελιά» κέρδισε το Πρώτο Βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1980 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα soundtracks της εποχής.

Σε ηλικία 81 ετών πέθανε ο συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.

Κατά τη διάρκεια της μακράς σταδιοδρομίας του, ο δημιουργός είχε αναλάβει επί σειρά ετών και τη διεύθυνση του Τρίτου Προγράμματος.

Με το έργο του κατάφερε να συνδέσει ετερόκλητα είδη, λειτουργώντας στην πράξη ως ένας «γεφυροποιός» διαφορετικών ηχητικών ρευμάτων. Το σπάνιο καλλιτεχνικό του εύρος αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στον τρόπο με τον οποίο κατόρθωσε να ενώσει την ευρωπαϊκή πρωτοπορία με την ελληνική δημοτική παράδοση, την τζαζ και τη βυζαντινή μουσική.

Γεννημένος στις 29 Σεπτεμβρίου 1945 στην Αμφιλοχία, ο Κυριάκος Σφέτσας συνδέθηκε άρρηκτα με τη Λευκάδα, όπου μεγάλωσε και έλαβε τα πρώτα του μουσικά ερεθίσματα στη Φιλαρμονική Εταιρία του νησιού.

Σε ηλικία μόλις 19 ετών, στις 30 Αυγούστου 1964, έζησε μια στιγμή-σταθμό στην παγκόσμια μουσική ιστορία: συνόδεψε στο πιάνο τη Μαρία Κάλλας στην τελευταία της εμφάνιση στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα.

Το 1967, η δικτατορία τον οδηγεί στο Παρίσι. Εκεί, ως υπότροφος της Γαλλικής κυβέρνησης, μελέτησε δίπλα στον Max Deutsch, ενώ δέχθηκε πολύτιμες συμβουλές από κορυφαίους της avant-garde, όπως οι Ιάννης Ξενάκης, Luigi Nono και Henri Dutilleux.

Η μουσική του αναγνωρίστηκε γρήγορα στη Γαλλία, με παραγγελίες από τη Γαλλική Ραδιοτηλεόραση και συμμετοχές σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ (Royan, Reims, Bordeaux). Το 1974, πρωτοπόρησε κυκλοφορώντας έργο ηλεκτροακουστικής μουσικής για το μπαλέτο Smog, ένα από τα πρώτα έργα παγκοσμίως σε τετρακαναλική μαγνητοταινία.

Μετά τον επαναπατρισμό του το 1975, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Μάνου Χατζιδάκι για το Τρίτο Πρόγραμμα. Η προσφορά του στα ερτζιανά υπήρξε καθοριστική:

1977-1982: Διευθυντής μουσικών τμημάτων στο Α’ και Β’ Πρόγραμμα.

1982-1994: Διευθυντής του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΑ, συνεχίζοντας και εξελίσσοντας το όραμα για μια ποιοτική και ρηξικέλευθη ραδιοφωνία.

Η «Παραγγελιά»

Ο Κυριάκος Σφέτσας άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του και στον ελληνικό κινηματογράφο. Το 1980, η μουσική του για την ταινία «Παραγγελιά» του Παύλου Τάσιου απέσπασε το Πρώτο Βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αποτελώντας μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα soundtracks της περιόδου. Συνέχισε να γράφει για τον κινηματογράφο σε ταινίες όπως το «Στίγμα» και η «Εποχή των Δολοφόνων».

Από το 1999, ο Κυριάκος Σφέτσας επέστρεψε μόνιμα στην αγαπημένη του Λευκάδα. Δεν επαναπαύθηκε, αλλά υπηρέτησε ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, αναβαθμίζοντας τις «Γιορτές Λόγου και Τέχνης» και ιδρύοντας το «Διεθνές Φεστιβάλ Κρουστών».

