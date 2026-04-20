Patrick Muldoon: Πέθανε ξαφνικά στα 57 πρωταγωνιστής των «Days Of Our Lives» και «Melrose Place»

Ο Patrick Muldoon, πρωταγωνιστής των σειρών «Days Of Our Lives» και «Melrose Place», πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 57 ετών. Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο θάνατός του συνέβη το πρωί της Κυριακής μετά από καρδιακή προσβολή.

Ο Muldoon, γεννημένος στο Σαν Πέδρο της Καλιφόρνια, έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1990 μετά την έναρξη της καριέρας του ως ηθοποιός ενώ ήταν ακόμα στο USC, όπου έπαιξε επίσης ποδόσφαιρο για τους Trojans.

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε δύο επεισόδια στο Who's the Boss, πριν αποκτήσει έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο στο Saved By the Bell λίγο μετά την αποφοίτησή του το 1991.

Η ανακάλυψη του ήρθε όταν με τον ρόλο του Austin Reed στο Days of Our Lives, εμφανιζόμενος από το 1992 έως το 1995 και αργότερα επιστρέφοντας από το 2011 έως το 2012.

Συνέχισε να παίζει τον κακό Ρίτσαρντ Χαρτ στο Melrose Place από την 3η έως την 5η σεζόν, ενώ στη μεγάλη οθόνη, έγινε γνωστός από τον ρόλο του Zander Barcalow στην επιτυχία επιστημονικής φαντασίας Starship Troopers του 1997, σε σκηνοθεσία Paul Verhoeven.

Η τελευταία του ταινία, το αστυνομικό θρίλερ Dirty Hands, πρόκειται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.