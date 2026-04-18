Πέθανε η πολυβραβευμένη ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ

Snapshot Η Ναταλί Μπαγιέ πέθανε σε ηλικία 77 ετών από άνοια με σωμάτια Lewy στο σπίτι της στο Παρίσι.

Η υγεία της Μπαγιέ είχε επιδεινωθεί σοβαρά από το καλοκαίρι του 2023 λόγω της νευροεκφυλιστικής ασθένειας που αντιμετώπιζε.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών η πολυβραβευμένη ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ γνωστοποίησε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η οικογένειά της. Η Γαλλίδα ηθοποιός είχε κερδίσει πολυάριθμα βραβεία Σεζάρ.

Η Μπαγιέ, η οποία είχε εμφανιστεί σε ταινίες των Φρανσουά Τριφό, Ζαβιέ Ντολάν, Μπερτράν Μπλιέ και Κλοντ Σαμπρόλ, πέθανε «το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι της στο Παρίσι από άνοια με σωμάτια Lewy», δήλωσε η οικογένειά της.

Η εξέχουσα προσωπικότητα του γαλλικού κινηματογράφου, που είχε τιμηθεί με πολλαπλά βραβεία Σεζάρ, νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από το περασμένο καλοκαίρι.

Από το καλοκαίρι του 2023, η υγεία της είχε επιδεινωθεί σημαντικά, καθώς αντιμετώπιζε άνοια με σωμάτια Lewy, μια νευροεκφυλιστική ασθένεια που επηρεάζει τη γνωστική λειτουργία και την κινητικότητα.