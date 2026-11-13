Η πόλη με τις 15 εκατομμύρια κότες: Παράγει 11,6 εκατ. αυγά κάθε μέρα

Η πόλη των περίπου 41.000 κατοίκων παράγει περισσότερα από 352 εκατομμύρια δωδεκάδες αυγών τον χρόνο, ενώ ένας στους δύο ανθρώπους εργάζεται σε δραστηριότητες που συνδέονται με την πτηνοτροφία

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Η πόλη με τις 15 εκατομμύρια κότες: Παράγει 11,6 εκατ. αυγά κάθε μέρα
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Σε μια πόλη της Βραζιλίας οι κότες είναι σχεδόν 370 φορές περισσότερες από τους ανθρώπους, ενώ η καθημερινή παραγωγή αυγών φτάνει σε αριθμούς που δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς. Πρόκειται για τη Santa Maria de Jetibá, έναν δήμο στην πολιτεία Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος έχει συνδέσει την οικονομία και την ιστορία του με την πτηνοτροφία.

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