Η πόλη με τις 15 εκατομμύρια κότες: Παράγει 11,6 εκατ. αυγά κάθε μέρα

Σε μια πόλη της Βραζιλίας οι κότες είναι σχεδόν 370 φορές περισσότερες από τους ανθρώπους, ενώ η καθημερινή παραγωγή αυγών φτάνει σε αριθμούς που δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς. Πρόκειται για τη Santa Maria de Jetibá, έναν δήμο στην πολιτεία Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος έχει συνδέσει την οικονομία και την ιστορία του με την πτηνοτροφία.

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