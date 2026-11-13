Απεργία 25 Νοεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν και τι δεν θα λειτουργήσει

Snapshot Στις 25 Νοεμβρίου προκηρύσσεται πανελλαδική απεργία από συνδικάτα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με συμμετοχή της ΑΔΕΔΥ.

Οι κύριες διεκδικήσεις περιλαμβάνουν αυξήσεις μισθών, 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο, μέτρα υγείας και προστασία από την ακρίβεια.

Ανακοινώθηκαν συγκεντρώσεις σε Αθήνα (Προπύλαια, 10:30), Θεσσαλονίκη (Άγαλμα Βενιζέλου, 10:30) και Πειραιά (πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, 10:00).

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επισημαίνουν την επιδείνωση της ακρίβειας και την ανησυχία για την εμπλοκή της χώρας σε πολεμικές συρράξεις.

Περισσότερες αποφάσεις για συμμετοχή στην απεργία αναμένονται από επιπλέον οργανώσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Snapshot powered by AI

Πανελλαδική απεργία έχουν προκηρύξει για τις 25 Νοεμβρίου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού, αλλά και του δημόσιου τομέα, καθώς συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ.

Βασικές διεκδικήσεις είναι η υπογραφή ικανοποιητικών Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις μισθών, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, μέτρα υγείας και ασφάλειας και προστασίας του εισοδήματος των εργαζομένων από την ακρίβεια, καθώς και την μη εμπλοκή της χώρας μας σε κανέναν πόλεμο.

Έως τώρα, έχουν ανακοινωθεί οι εξής συγκεντρώσεις:

στην Αθήνα, στις 10.30πμ στα Προπύλαια,

στη Θεσσαλονίκη, στις 10.30πμ, στο Άγαλμα Βενιζέλου και

στον Πειραιά, στις 10πμ, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων Ελλάδας, τονίζει ότι: «Βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με προβλήματα που συνεχώς οξύνονται. Η μεγάλη ακρίβεια στα καύσιμα, το πετρέλαιο, τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, το τεράστιο κόστος στέγασης, δεν αφήνουν περιθώρια για το τι μας περιμένει στο μέλλον. Η γενίκευση των πολεμικών μετώπων και συγκρούσεων, η άμεση εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ οδηγεί το λαό μπροστά σε νέα δεινά και δυσκολίες».

Από την πλευρά του, το συνδικάτο επισιτισμού-τουρισμού καλεί τους εργαζόμενους στην Pizza Fan να πάρουν μέρος στην πανελλαδική απεργία, ενώ η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας αναφέρει ότι: «Στις 25 Νοέμβρη να σημάνει απεργιακός ξεσηκωμός σε κάθε κατάστημα, αποθήκη, γραφείο και χώρο δουλειάς! Κάνουμε υπόθεση των κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων, κάθε εργαζόμενης και εργαζόμενου, την οργάνωση και την επιτυχία της απεργίας που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, δεκάδες Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και εκατοντάδες σωματεία».

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να γίνουν γνωστές και άλλες ανάλογες αποφάσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

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