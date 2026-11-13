«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τέτοια φρίκη»: Νάρκωνε τη σύζυγό του και τη βίαζαν ξένοι

Μια πραγματική ιστορία που προκαλεί ανατριχίλα

Δημήτρης Δρίζος

«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τέτοια φρίκη»: Νάρκωνε τη σύζυγό του και τη βίαζαν ξένοι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Λόρα Μπίσοπ κατήγγειλε δημόσια ότι ο σύζυγός της Ντάνιελ Μπίσοπ την νάρκωσε και οργάνωσε τον βιασμό της από επτά άνδρες, ενώ την κακοποιούσε και ο ίδιος σεξουαλικά.
  • Ο Ντάνιελ Μπίσοπ παραδέχθηκε ενοχή για πολλαπλούς βιασμούς, απόπειρες βιασμού, σεξουαλική επίθεση και χορήγηση ναρκωτικών, και καταδικάστηκε σε 14 χρόνια και 8 μήνες φυλάκισης.
  • Η Λόρα κατήγγειλε ελλιπή έρευνα από την αστυνομία, όπως την καθυστερημένη εξέταση του κρεβατιού και την μη συλλογή όλων των στοιχείων από κάμερες ασφαλείας.
  • Η αστυνομία του Έιβον και Σόμερσετ ανέφερε ότι η έρευνα συνεχίζεται με ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς και ότι η ταυτοποίηση των άλλων δραστών παραμένει προτεραιότητα.
  • Το θύμα έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας της για να βοηθήσει στην αποκάλυψη της υπόθεσης και ζητά δικαιοσύνη για τους επιπλέον δράστες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
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Μια γυναίκα αποφάσισε να παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας της και να μιλήσει δημόσια για τη φρίκη που έζησε, όταν ο σύζυγός της τη νάρκωσε και προσκάλεσε άλλους άνδρες να τη βιάσουν ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη.

Η Λόρα Μπίσοπ θυμάται ότι στη σχέση της με τον Ντάνιελ Μπίσοπ υπήρχαν στοιχεία ελέγχου και χειριστικής συμπεριφοράς, ωστόσο δεν μπορούσε να φανταστεί τι ήταν ικανός να κάνει. Όταν έχασε τις αισθήσεις της έχοντας πιει ένα τζιν με τόνικ που της είχε ετοιμάσει τότε ο σύντροφός της, ξύπνησε αρκετές ώρες αργότερα και διαπίστωσε ότι ένας άγνωστος άνδρας τη βίαζε.

Ήταν η αρχή μιας συγκλονιστικής συνειδητοποίησης που θα άλλαζε για πάντα τη ζωή της: ο σύζυγός της όχι μόνο είχε οργανώσει τον βιασμό της, αλλά είχε διαπράξει και ο ίδιος σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος της. Η Λόρα, από το Μπρίστολ της Βρετανίας, αποφάσισε τώρα να μιλήσει δημόσια, με στόχο να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και, όπως ελπίζει, να αποκαλύψει κάποια στιγμή την ταυτότητα των επτά ακόμη ανδρών που συμμετείχαν στα εγκλήματα.

Μιλώντας στην εκπομπή Exposure του τηλεοπτικού δικτύου ITV και περιγράφοντας όσα θυμάται, η Λόρα είπε ότι καθόταν στον πάγκο της κουζίνας, μαζί με τον σύζυγό της, όταν εκείνος πρότεινε να πιουν κάτι μαζί.

«Μου έφτιαξε ένα τζιν με τόνικ. Δεν μπορούσα να δω τι έκανε. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου ότι θα έπρεπε να προσέχω τι κάνει με το ποτό μου. Δεν θυμάμαι να το τελείωσα. Ξύπνησα πάνω στο κρεβάτι. Ήμουν εντελώς γυμνή. Ολόγυμνη. Και ένας άγνωστος άνδρας με βίαζε. Κοίταξα αμέσως προς τα δεξιά και είδα τον Νταν να στέκεται εκεί. Ο σύζυγός μου ήταν στην πόρτα. Θυμάμαι ότι η πρώτη σκέψη που πέρασε από το μυαλό μου ήταν πως θα με στραγγαλίσουν και θα με σκοτώσουν. Άρχισα, όμως, να μετακινούμαι πολύ γρήγορα προς το πάνω μέρος του κρεβατιού και ο άνδρας σηκώθηκε και έφυγε τρέχοντας».

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Τρομοκρατημένη, η Λόρα κατάφερε να ξεφύγει. Ωστόσο, όσα είχε αντικρίσει εκείνο το βράδυ αποτελούσαν μόνο την αρχή της αποκάλυψης για όσα της έκανε ο σύζυγός της.

Ο Ντάνιελ Μπίσοπ παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι είχε διαπράξει βιασμούς και είχε χορηγήσει ουσία με σκοπό τη διάπραξη σεξουαλικού αδικήματος. Στο δικαστήριο του Μπρίστολ αποκαλύφθηκε ότι είχε προμηθευτεί την ουσία GHB μέσω ολλανδικής ιστοσελίδας.

Ο ίδιος δήλωσε ένοχος για τρεις βιασμούς, τρεις απόπειρες βιασμού, μία σεξουαλική επίθεση και τη χορήγηση επιβλαβούς ουσίας.

Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 14 ετών και οκτώ μηνών.

Μιλώντας για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της φρικτής κακοποίησης που υπέστη, η Λόρα ανέφερε:

«Αν είσαι ένας καλοσυνάτος και αξιοπρεπής άνθρωπος, το μυαλό σου δεν πρόκειται να κάθεται και να φαντάζεται όλες αυτές τις φρικαλεότητες.

Δεν θα μπορούσες να επινοήσεις κάτι τέτοιο. Δεν θα μπορούσες να πλάσεις μια τέτοια ιστορία στο μυαλό σου, ακόμη κι αν προσπαθούσες. Παρά το γεγονός ότι ήταν κακοποιητικός, δεν σκέφτηκα ούτε για μια στιγμή ότι με νάρκωνε».

Ωστόσο, για τη Λόρα η καταδίκη του συζύγου της δεν έβαλε τέλος στα ερωτήματα. Ποιοι ήταν οι υπόλοιποι άνδρες; Πόσοι είχαν συμμετάσχει; Και γιατί δεν είχαν συλληφθεί;

Απεγνωσμένη να βρει απαντήσεις, άρχισε να ερευνά η ίδια την κακοποίηση που είχε υποστεί, ξετυλίγοντας σταδιακά το κουβάρι της φρίκης που είχε οργανώσει ο πρώην σύζυγός της.

Συγκέντρωσε στοιχεία και ηχογράφησε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρώην σύζυγό της, όσο εκείνος βρισκόταν στη φυλακή. Ο ίδιος δεν γνώριζε ότι η Λόρα κατέγραφε ορισμένες από τις κλήσεις τους.

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Οι επτά άνδρες και οι οκτώ επιθέσεις

Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν ήταν συντριπτικές. Σε μία από τις ηχογραφημένες συνομιλίες, ο Μπίσοπ παραδέχθηκε ότι ο άγνωστος άνδρας που η Λόρα είχε βρει να τη βιάζει όταν ξύπνησε δεν ήταν ο μοναδικός που είχε προσκαλέσει στο σπίτι τους.

Όπως της αποκάλυψε, συνολικά επτά άνδρες είχαν συμμετάσχει στους βιασμούς, σε οκτώ διαφορετικές περιστάσεις, καθώς ένας από αυτούς είχε επιστρέψει για δεύτερη φορά.

Ο Μπίσοπ παραδέχθηκε επίσης ότι μετέδιδε ζωντανά στο διαδίκτυο τις κακοποιήσεις.

Οι άνδρες που συμμετείχαν στα εγκλήματα δεν έχουν μέχρι σήμερα ταυτοποιηθεί και εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι.

Η Λόρα πιστεύει ότι η αστυνομία του Έιβον και του Σόμερσετ έχασε σημαντικές ευκαιρίες να συγκεντρώσει κρίσιμα στοιχεία. Μεταξύ άλλων, καταγγέλλει ότι το κρεβάτι στο οποίο δέχθηκε την επίθεση δεν εξετάστηκε εγκληματολογικά για χρόνια, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά της.

Υποστηρίζει επίσης ότι δεν συγκεντρώθηκε το σύνολο του διαθέσιμου υλικού από κάμερες ασφαλείας στους δρόμους γύρω από το σπίτι της.

«Θέλω δικαιοσύνη, με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα από εκείνη τη νύχτα που ξύπνησα», δήλωσε.

Η απάντηση της αστυνομίας

Σε ανακοίνωσή της προς το ITV News, η αστυνομία του Έιβον και του Σόμερσετ ανέφερε:

«Λυπούμαστε που η Λόρα αισθάνεται ότι την απογοητεύσαμε σε ορισμένες πτυχές της συνολικής έρευνας.

Ένας άνδρας έχει ήδη καταδικαστεί σε σημαντική ποινή φυλάκισης για τα εγκλήματα που διέπραξε εις βάρος της, ωστόσο η ενδελεχής έρευνα συνεχίζεται υπό την καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένων αστυνομικών. Θα σεβόμαστε πάντοτε την απόφαση ενός θύματος σχετικά με το εάν επιθυμεί να παραιτηθεί από το αυτόματο δικαίωμα ανωνυμίας που διαθέτει.

Η ταυτοποίηση των δραστών αποτελεί προτεραιότητα από την έναρξη της έρευνας. Η διαδικασία αυτή δεν καθυστέρησε εξαιτίας της έρευνας για τα αδικήματα που διέπραξε ο Ντάνιελ Μπίσοπ.

Τα σεντόνια της Λόρα κατασχέθηκαν τον Αύγουστο του 2021, αλλά εξετάστηκαν μόλις τον Απρίλιο του 2023. Εσωτερική αξιολόγηση της υπόθεσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν χάθηκε καμία ευκαιρία αξιοποίησης υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Έχουν ολοκληρωθεί αρκετές ψηφιακές έρευνες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συγκεντρώθηκαν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε αυτές περιλαμβάνονται και ενέργειες που έγιναν έπειτα από πληροφορίες που παρείχαν το θύμα και άλλα πρόσωπα.

Καθώς τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν μέρος της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω.

Τα τελευταία χρόνια, η αστυνόμευση έχει υποστεί ριζικό μετασχηματισμό στον τρόπο με τον οποίο διερευνώνται οι υποθέσεις βιασμών, μέσω της εφαρμογής του εθνικού προγράμματος Operation Soteria.

Οι δράστες βιασμών και σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών μας. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι τα θύματα γίνονται πιστευτά και λαμβάνουν καλύτερη υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με ενισχυμένη επικοινωνία μαζί τους.

Είμαστε ξεκάθαροι: το θύμα δεν βρίσκεται υπό εξέταση ούτε αποτελεί αντικείμενο έρευνας».

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