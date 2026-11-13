Διατροφολόγος προειδοποιεί: «Αυτές είναι οι 3 πιο καρκινογόνες τροφές που υπάρχουν»

Snapshot Ο διατροφολόγος Όσκαρ Φερνάντεθ επέκρινε το ποπ κορν μικροκυμάτων, τα λουκάνικα Φρανκφούρτης και τα ντόνατς λόγω συστατικών και τρόπου παρασκευής.

Υποστήριξε ότι οι συσκευασίες του ποπ κορν περιέχουν μόλυβδο, τα λουκάνικα δεν έχουν κρέας και τα ντόνατς είναι ιδιαίτερα καρκινογόνα.

Οι ισχυρισμοί για μόλυβδο στις συσκευασίες ποπ κορν δεν επιβεβαιώνονται από επίσημες πηγές.

Η FDA απαγόρευσε στις ΗΠΑ τη χρήση PFAS σε σακούλες ποπ κορν, ουσίες διαφορετικές από τον μόλυβδο.

Η επιστημονική ταξινόμηση δεν υποστηρίζει ότι τα τρία αυτά τρόφιμα έχουν ισοδύναμους ή τους πιο επικίνδυνους καρκινογόνους κινδύνους. Snapshot powered by AI

Το ποπ κορν για φούρνο μικροκυμάτων, τα λουκάνικα Φρανκφούρτης και τα ντόνατς είναι τα τρία προϊόντα στα οποία στάθηκε ο Όσκαρ Φερνάντεθ, Ισπανός διατροφολόγος, σε συζήτηση για τη διατροφή. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ειδικός εξήγησε τις ανησυχίες του για συγκεκριμένα τρόφιμα, εστιάζοντας την κριτική του στις συσκευασίες, τα συστατικά και τον τρόπο παρασκευής τους.

Η παρέμβασή του στην εκπομπή podcast Slowsoncast, την οποία επικαλείται η ισπανική εφημερίδα AS, συνδυάζει έναν επιστημονικά αναγνωρισμένο κίνδυνο που συνδέεται με το επεξεργασμένο κρέας με ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς, μεταξύ των οποίων και η ύπαρξη μολύβδου στις σακούλες του ποπ κορν.

Στη συζήτηση, ο διατροφολόγος υποστήριξε ότι οι συσκευασίες του ποπ κορν για φούρνο μικροκυμάτων διαθέτουν επένδυση μολύβδου, προκειμένου να μην καίγεται το χαρτί. Πρόσθεσε ότι τα λουκάνικα Φρανκφούρτης «δεν περιέχουν κρέας», ενώ χαρακτήρισε τα ντόνατς ως την πιο καρκινογόνα τροφή, εξαιτίας του συνδυασμού επεξεργασμένου αλευριού, ζάχαρης και τηγανίσματος.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί χρειάζονται ξεχωριστή αξιολόγηση. Η επιστημονική ταξινόμηση των καρκινογόνων παραγόντων δεν καταρτίζει μια λίστα με τις «πιο επικίνδυνες» τροφές, όπως παρουσιάστηκε στο podcast, ούτε επιτρέπει το συμπέρασμα ότι τα τρία συγκεκριμένα προϊόντα ενέχουν ισοδύναμους κινδύνους.

Ο ισχυρισμός για τον μόλυβδο στις συσκευασίες του ποπ κορν

Ο ισχυρισμός του διατροφολόγου ότι οι συγκεκριμένες συσκευασίες περιέχουν υποχρεωτικά μόλυβδο δεν υποστηρίζεται από τις επίσημες πηγές που εξετάστηκαν.

Μία από τις ανησυχίες που έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές αφορά τις PFAS, μια ομάδα χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για να προσδίδουν αντοχή στα λίπη σε ορισμένες συσκευασίες τροφίμων.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2024 ότι σταματά η εμπορία ουσιών που περιέχουν PFAS και προορίζονται για αυτή τη χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις σακούλες ποπ κορν για φούρνο μικροκυμάτων.

Πρόκειται για ουσίες διαφορετικές από τον μόλυβδο, ενώ το συγκεκριμένο μέτρο αφορά την αγορά της Βόρειας Αμερικής και δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για όλες τις συσκευασίες που κυκλοφορούν στην Πορτογαλία.