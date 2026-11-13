Η HELLENiQ ENERGY έκανε πράξη το «Together We Run – One Team, One Cause» στον φετινό Μαραθώνιο

Ο Μαραθώνιος της Αθήνας έχει έναν τρόπο να φέρνει κοντά ανθρώπους που στην καθημερινότητά τους κινούνται σε διαφορετικούς ρυθμούς. Στις 7 και 8 Νοεμβρίου, 488 εργαζόμενοι εκπροσώπησαν τη HELLENiQ ENERGY στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας: 273 έτρεξαν στα 5 χιλιόμετρα, 163 στα 10 και 52 στην κλασική διαδρομή. Ανάμεσά τους 45 εργαζόμενοι από θυγατρικές του εξωτερικού.

Για κάποιους τα 5 χιλιόμετρα μπορεί να ήταν η πρώτη συμμετοχή σε έναν οργανωμένο αγώνα δρόμου. Για άλλους τα 10 χιλιόμετρα ένας στόχος που είχε μπει στο ημερολόγιο μήνες πριν. Και για όσους πήραν μέρος στον Μαραθώνιο είχαν προηγηθεί εβδομάδες προπόνησης, πολλά χιλιόμετρα και η προσμονή μιας από τις πιο απαιτητικές δρομικές εμπειρίες. Ο καθένας έφτασε εκεί με τη δική του προετοιμασία και τις δικές του προσδοκίες.

Στιγμιότυπο από τους δρομείς των 5 χλμ.

Το 2026, η ομάδα ήταν μεγαλύτερη κατά 130 συμμετέχοντες σε σχέση με το 2025. Άνθρωποι από διαφορετικές εταιρείες και αντικείμενα του Ομίλου βρέθηκαν για ένα διήμερο στην Αθήνα, έξω από το συνηθισμένο πλαίσιο της καθημερινής συνεργασίας. Κάποιοι μπορεί να εργάζονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά ο ένας από τον άλλο. Αυτή τη φορά, όμως, το σημείο συνάντησης ήταν διαφορετικό.

Η φετινή συμμετοχή είχε και έναν σκοπό πέρα από τον αγώνα. Το «Together We Run – One Team, One Cause» δεν έμεινε απλώς ως σύνθημα της ομάδας. Τα χιλιόμετρα που διένυσαν οι δρομείς συνδέθηκαν με χρηματικό ποσό που θα διατεθεί για κοινωνική προσφορά. Έτσι, η προσπάθεια του καθενός απέκτησε μια διάσταση που ξεπερνούσε τον ίδιο τον αγώνα.

Ομαδική φωτογραφία των εθελοντών εργαζομένων στα 10 χλμ.

Την ώρα του αγώνα, όλα αυτά περνούν για λίγο σε δεύτερο πλάνο. Μένουν ο ρυθμός, η συγκέντρωση, η κούραση και η ενθάρρυνση από τον κόσμο. Μια γνώριμη φανέλα μέσα στο πλήθος, ένα βλέμμα πριν από την εκκίνηση, κάποιος που περιμένει λίγο πιο κάτω στη διαδρομή. Και εκείνα τα τελευταία μέτρα, όταν η προσπάθεια γίνεται πιο έντονη, αλλά ξέρεις ότι πλησιάζεις.

Η εμπειρία όμως δεν περιορίστηκε στη διαδρομή. Στο HELLENiQ ENERGY Running Station, το καθιερωμένο σημείο συνάντησης της ομάδας στην Αρδηττού, ο παλμός ήταν διαφορετικός πριν και μετά τον αγώνα: οι κουβέντες και η προσμονή πριν από την εκκίνηση έδιναν τη θέση τους στα χαμόγελα όσων επέστρεφαν έχοντας ολοκληρώσει την προσπάθειά τους. Εκεί, συνάδελφοι που δεν έχουν απαραίτητα την ευκαιρία να συναντηθούν στην εργασιακή τους καθημερινότητα βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, αυτή τη φορά ως μέλη της ίδιας running ομάδας.

Στιγμιότυπο από τους δρομείς των 10 χλμ.

Όταν το αγωνιστικό διήμερο ολοκληρώθηκε, οι χρόνοι και οι επιδόσεις είχαν καταγραφεί. Όσα είχαν συμβεί γύρω από αυτά όμως δεν χωρούσαν σε έναν πίνακα αποτελεσμάτων. Οι συναντήσεις, οι νέες γνωριμίες και ενθάρρυνση είχαν ήδη γίνει μέρος της εμπειρίας.

Και ίσως αυτή να είναι η πλευρά του Μαραθωνίου που μένει περισσότερο: όλα όσα μπορούν να συμβούν όταν άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες αποφασίζουν να βρεθούν στην ίδια εκκίνηση.