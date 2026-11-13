Φρίκη στο Πακιστάν: Τίγρης κατασπάραξε TikΤοκer - Σκληρό βίντεο

Snapshot Ένας 19χρονος στο Πακιστάν σκοτώθηκε από επίθεση μεγάλου αιλουροειδούς ενώ βιντεοσκοπούσε επικίνδυνο κόλπο για το TikTok σε ιδιωτική φάρμα.

Η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη της φάρμας και έναν δημιουργό περιεχομένου που ζήτησε να απελευθερωθεί η τίγρη για το βίντεο.

Η αστυνομία ερευνά αν η εγκατάσταση διέθετε τις απαραίτητες άδειες και αν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας.

Υπήρξαν προσπάθειες να παρουσιαστεί ο θάνατος του θύματος ως επίθεση από σκύλο, ενώ το αιλουροειδές τέθηκε υπό επίβλεψη υπηρεσιών άγριας ζωής.

Το περιστατικό ακολουθεί παρόμοιο θάνατο 23χρονου στη Βρετανία από επίθεση τίγρης σε ζωολογικό κήπο, αναδεικνύοντας τους κινδύνους τέτοιων ενεργειών για κοινωνικά μέσα. Snapshot powered by AI

Ένας έφηβος έχασε τη ζωή του από επίθεση τίγρης, την ώρα που βιντεοσκοπούσε ένα επικίνδυνο κόλπο για το TikTok σε ιδιωτική φάρμα. Ο 19χρονος κατασπαράχθηκε στο Πακιστάν, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις για την υπόθεση.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως Ταλάχ, εργαζόμενος στη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη της φάρμας, καθώς και έναν δημιουργό περιεχομένου στο TikTok. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, ο τελευταίος είχε ζητήσει να αφήσουν την τίγρη να βγει από το κλουβί της, προκειμένου να γυριστεί το βίντεο.

🚨 19-Year-Old Man Killed in Tigress Attack 🐅 Police Arrest Farmhouse Owner and TikToker 😢 https://t.co/BelA23f4qP — Jamie Brooks (@Jamie_Brooks26) November 12, 2026

Το άγριο ζώο φιλοξενούνταν σε εγκατάσταση αναπαραγωγής που λειτουργούσε μέσα στο κτήμα. Η αστυνομία εξετάζει εάν η συγκεκριμένη εγκατάσταση διέθετε τις απαραίτητες άδειες για τη φιλοξενία του ζώου, αλλά και εάν είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Το επικίνδυνο εγχείρημα για το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλάμβανε την απελευθέρωση του μεγάλου αιλουροειδούς από το κλουβί του. Οι πρώτες τοπικές αναφορές έκαναν λόγο για τίγρη.

Μετά την επίθεση, ο Ταλάχ μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του την Τετάρτη. Η σορός του μεταφέρθηκε σε νεκροτομείο, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έγιναν προσπάθειες να παρουσιαστεί ο θάνατός του ως αποτέλεσμα επίθεσης από σκύλο. Το μεγάλο αιλουροειδές βρίσκεται πλέον υπό την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών της υπηρεσίας άγριας ζωής.

Η αστυνομία της Λαχώρης ανέφερε σε ανακοίνωσή της:

«Το πάθος για το TikTok δεν μπορεί να είναι σημαντικότερο από μια ανθρώπινη ζωή. Δεν μπορεί να επιτρέπεται σε κανέναν να θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή στο όνομα ενός χόμπι ή της ψυχαγωγίας. Η απόπειρα συγκάλυψης των πραγματικών περιστατικών, καθώς και κάθε πτυχή της αμέλειας, θα διερευνηθούν».

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο του 23χρονου Γουίλιαμ Τσάπμαν στη Βρετανία, έπειτα από επίθεση τίγρης. Ο νεαρός υπέστη πολλαπλά σοβαρά τραύματα όταν μπήκε στον χώρο όπου φιλοξενούνταν το ζώο, σε ζωολογικό κήπο κοντά στο Ντόνκαστερ.

Μετά το τραγικό συμβάν ήρθε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο ο Γουίλιαμ καταγράφει τον εαυτό του λίγες στιγμές αφότου εισήλθε στον χώρο της τίγρης.

Για να καταφέρει να μπει στον περίβολο, είχε σκαρφαλώσει πάνω από δύο διαδοχικούς φράχτες. Σε βίντεο που είχε αναρτήσει στον λογαριασμό του στο Instagram, λίγο πριν από τον θάνατό του, φαίνεται να κατευθύνεται προς την τίγρη, ενώ αναπνέει βαριά και έντρομοι παρευρισκόμενοι φωνάζουν προσπαθώντας να τον προειδοποιήσουν. Λίγο αργότερα, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.