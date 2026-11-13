Άγριες κόντρες στη Διάσκεψη των Προέδρων για τον επικεφαλής Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Όσα έγιναν στην επεισοδιακή συνεδρίαση

Παναγιώτης Βελισσάρης

Άγριες κόντρες στη Διάσκεψη των Προέδρων για τον επικεφαλής Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Ο Νικήτας Κακλαμάνης σε συνεδρίαση της Βουλής

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  • Στη Διάσκεψη των Προέδρων προκλήθηκε έντονη αντιπαράθεση για την εκλογή του νέου επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  • Το ΠΑΣΟΚ απείχε από την ψηφοφορία για τον υποψήφιο Άλκη Δερβιτσιώτη, παρά το γεγονός ότι είχε προηγουμένως υποστηρίξει την υποψηφιότητά του.
  • Η ΝΔ υποστήριξε την υποψηφιότητα Δερβιτσιώτη, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για ανευθυνότητα και υποκρισία λόγω της αντίθεσής του σε υποψηφιότητες που το ίδιο είχε προτείνει.
  • Η θέση του προέδρου της Αρχής παραμένει κενή από τον Ιούνιο του 2025, με την εκκρεμότητα να επισημαίνεται ως πρόβλημα για τη λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής.
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Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή, της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, αλλά και του του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη σημειώθηκε κατά τη διάσκεψη των Προέδρων που είχε ως αντικείμενο την εκλογή νέου επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να απέχει από την ψηφοφορία για τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του ΔΠΘ, Άλκη Δερβιτσιώτη.

Η ΝΔ τάχθηκε “υπέρ” της σχετικής εισήγησης του Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τάχθηκαν «κατά», με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των τριών πέμπτων.

Σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ν. Κακλαμάνης είπε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι «δεν είχαν καν το θάρρος να καταψηφίσουν» και ότι, προ εξαμήνου, το ΠΑΣΟΚ είχε εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον κ. Δερβιτσιώτη.

Ο κ. Δουδωνής είχε πει ότι για τη θέση του επικεφαλής της ΑΠΔΠΧ υπήρχε σε εκκρεμότητα η υποψηφιότητα της κας Κατερίνας Συγγούνη, η οποία είχε αποσπάσει την πλειοψηφία, ενώ σημείωσε ότι η προ εξαμήνου συνεδρίαση είχε διακοπεί με ευθύνη της κ. Κωνσταντοπούλου.

Η σημερινή, πάντως, συνεδρίαση, «χρωματίστηκε» από τις αλληλοκατηγορίες των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ Π. Δουδωνή, και Δ. Μπιάγκη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου ότι, με τη στάση τους, εξυπηρετούν την κυβερνητική πλειοψηφία.

Σήμερα αποτρέψαμε ακόμα μία «ανίερη συμπαιγνία» ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είπε η κα Κωνσταντοπούλου με τον κ. Δουδωνή να λέει στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «Είστε το “δεκανίκι” της ΝΔ με τον τρόπο που χειρίζεστε τις επιτροπές».

Μαρινάκης: Ανευθυνότητα και υποκρισία από το ΠΑΣΟΚ

Σχολιάζοντας τα όσα έλαβαν χώρα στη Διάσκεψη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατηγορώντας το για ανευθυνότητα και υποκρισία.

«Στη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την επιλογή Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΠΑΣΟΚ, με την αποχή του, αρνήθηκε να στηρίξει έναν υποψήφιο που το ίδιο είχε προτείνει στο παρελθόν: τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Άλκη Δερβιτσιώτη, την υποψηφιότητα του οποίου αποδέχθηκε και η Κυβέρνηση», σημειώνει ο κ. Μαρινάκης και συνεχίζει:

«Το ίδιο πρόσωπο είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγους μήνες για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη. Τότε τον θεωρούσε κατάλληλο για να ηγηθεί μιας Ανεξάρτητης Αρχής. Σήμερα, ξαφνικά, δεν τον στηρίζει για την προεδρία μιας άλλης, εξίσου σημαντικής Ανεξάρτητης Αρχής, για την οποία επίσης είχε θέσει υποψηφιότητα».

«Θυμίζω, μάλιστα, ότι και η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ και είχε γίνει αποδεκτή από την Κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, το ΠΑΣΟΚ αντιφάσκει διπλά: και ως προς το πρόσωπο και ως προς τη διαδικασία», ανέφερε εν συνεχεία και πρόσθεσε:

«Το αποτέλεσμα είναι να παραμένει σε εκκρεμότητα η επιλογή νέου Προέδρου της Αρχής, ενώ η θέση του Προέδρου είναι κενή από τον Ιούνιο του 2025. Και όλα αυτά για μια Ανεξάρτητη Αρχή με εξαιρετικά κρίσιμες αρμοδιότητες, οι οποίες διαρκώς ενισχύονται στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου».

«Δυστυχώς, ακόμη και οι Ανεξάρτητες Αρχές γίνονται όμηροι των μικροπολιτικών επιλογών του κ. Ανδρουλάκη. Ενός αρχηγού που βρέθηκε από συγκυρία στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον θεσμικό του ρόλο με όρους διαμαρτυρίας και άρνησης», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης και επεσήμανε:

«Η χώρα έχει ανάγκη από μια αντιπολίτευση που θα συμβάλλει στην πρόοδο και στον εκσυγχρονισμό της, όχι από μια αντιπολίτευση που αρνείται ακόμη και όσα η ίδια έχει προτείνει.

Την αντίφαση αυτή την παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών και κυρίως των φίλων του ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν το κόμμα τους να μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας».

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