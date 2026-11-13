Βουλή: Δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία για τον επόμενο πρόεδρο της Αρχής Δεδομένων

Η εκλογή νέου προέδρου απαιτεί την πλειοψηφία των τριών πέμπτων

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Βουλή: Δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία για τον επόμενο πρόεδρο της Αρχής Δεδομένων
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  • Η Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής δεν κατάφερε να εκλέξει νέο πρόεδρο για την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων λόγω έλλειψης πλειοψηφίας τριών πέμπτων.
  • Ο Άλκης Δερβιτσιώτης, υποψήφιος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία.
  • Η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε την υποψηφιότητα Δερβιτσιώτη, το ΠΑΣΟΚ απείχε και η αντιπολίτευση καταψήφισε.
  • Η εκλογή θα επαναληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Βουλής.
  • Προ εξαμήνου, η υποψηφιότητα της Κατερίνας Συγγούνη είχε αποσπάσει πλειοψηφία, αλλά η διαδικασία είχε διακοπεί.
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Χωρίς εκλογή ολοκληρώθηκε σήμερα η Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής για τον επόμενο πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Άλκης Δερβιτσιώτης, δεν συγκέντρωσε την απαραίτηση πλειοψηφία των τριών πέμπτων που απαιτείται.

Η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε «υπέρ» της σχετικής εισήγησης του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, το ΠΑΣΟΚ απείχε, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τάχθηκαν «κατά».

Σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ν. Κακλαμάνης είπε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι «δεν είχαν καν το θάρρος να καταψηφίσουν» και ότι, προ εξαμήνου, το ΠΑΣΟΚ είχε εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον κ. Δερβιτσιώτη.

Ο κ. Δουδωνής είχε πει ότι για τη θέση του επικεφαλής της ΑΠΔΠΧ υπήρχε σε εκκρεμότητα η υποψηφιότητα της κ. Κατερίνας Συγγούνη, η οποία είχε αποσπάσει την πλειοψηφία, ενώ σημείωσε ότι η προ εξαμήνου συνεδρίαση είχε διακοπεί με ευθύνη της κ. Κωνσταντοπούλου.

Η εκλογή αναμένεται να επαναληφθεί σε επόμενη Συνεδρίαση.

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