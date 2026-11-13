Τραγωδία στο Πακιστάν: 11 νεκροί από πτώση βαν σε ποτάμι

Snapshot Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν όταν επιβατικό βαν έπεσε σε ποτάμι στην ορεινή περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν του Πακιστάν.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του καθώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο σε ορεινό δρόμο.

Οι σωστικές ομάδες ανέσυραν τους νεκρούς και μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομείο για περίθαλψη.

Ο περιφερειακός πρωθυπουργός ζήτησε καλύτερη φροντίδα για τους τραυματίες και εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στο Πακιστάν, ειδικά σε ορεινές περιοχές λόγω κακής συντήρησης δρόμων και επικίνδυνης οδήγησης. Snapshot powered by AI

Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρία ακόμη τραυματίστηκαν όταν ένα επιβατικό βαν εξετράπη της πορείας του σε ορεινή περιοχή και έπεσε σε ποτάμι στη βόρεια περιοχή του Πακιστάν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων που συνεχίστηκε μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

Οι ομάδες έρευνας ανέσυραν και τους 11 νεκρούς από τα συντρίμμια, ενώ οι τρεις επιζώντες μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τον τοπικό αστυνομικό αξιωματούχο Μοχάμαντ Αφζάλ, το όχημα απομακρύνθηκε από τον ορεινό δρόμο όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.

Ο περιφερειακός πρωθυπουργός Αμτζάντ Χουσεΐν εξέφρασε συλλυπητήρια για τα θύματα και ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα για τους τραυματίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα του The Mirror.

Τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά στο Πακιστάν, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές, όπου η κακή συντήρηση των δρόμων, η ανεπαρκής εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και η επικίνδυνη οδήγηση αποτελούν βασικούς παράγοντες.

Η τραγωδία έρχεται μόλις μια εβδομάδα μετά από άλλο σοβαρό δυστύχημα στην ανατολική περιοχή της χώρας, όπου ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα 11 νεκρούς και 33 τραυματίες.