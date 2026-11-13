Νέα Μάκρη: «Έκοψαν εν κρυπτώ τα μεγάλα πεύκα της πλατείας» – Καταγγελία στο Newsbomb

Ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες τρία μεγάλα πεύκα βρέθηκαν πεσμένα στην κεντρική πλατεία της Νέας Μάκρης, όπου εκτελούνται εργασίες βιοκλιματικής ανάπλασης, θέτει ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πολίτες Εν Δράσει», Βασίλης Αχλάδης. Μιλώντας στο Newsbomb, καταγγέλλει ότι διαπίστωσε εκσκαφές γύρω από δέντρα και εργασίες τεμαχισμού πεσμένων κορμών, χωρίς να του επιδειχθούν τα έγγραφα που ζήτησε από τον υπεύθυνο του εργοταξίου.

Ο ίδιος κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Μάκρης, προσκομίζοντας φωτογραφικό υλικό. Παράλληλα, μεταφέρει την απάντηση που, όπως λέει, έλαβε από τη δημοτική αρχή: ότι τα δέντρα δεν κόπηκαν, αλλά έπεσαν λόγω αδύναμου ριζικού συστήματος!

Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν μέσα στο εργοτάξιο; Οι εργασίες συνδέονται με την πτώση των δέντρων και εάν ναι, υπήρχε η σχετική άδεια; Ο κ. Αχλάδης ζητεί να διερευνηθεί η υπόθεση και δηλώνει ότι αναμένει αυτοψία του Δασαρχείου.

Τα τηλεφωνήματα των κατοίκων και η πρώτη επίσκεψη

Η υπόθεση, σύμφωνα με την περιγραφή του, ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026. Έπειτα από τηλεφωνήματα κατοίκων του κέντρου της Νέας Μάκρης, ο επικεφαλής της παράταξης μετέβη περίπου στις 9:00 στην κεντρική πλατεία.

Εκεί, όπως υποστηρίζει, αντίκρισε μηχανήματα να σκάβουν γύρω από μεγάλα πεύκα και συνεργείο να τεμαχίζει τρία δέντρα που βρίσκονταν ήδη πεσμένα.

«Πήγα στην πλατεία μετά από τηλεφωνήματα κατοίκων. Διαπίστωσα ότι μηχανήματα έσκαβαν γύρω από τα πεύκα και ότι συνεργεία τεμάχιζαν τρία μεγάλα πεσμένα δέντρα», περιγράφει στο Newsbomb.

Κατά την εκτίμησή του, πρόκειται για πεύκα ηλικίας περίπου 80 ετών και ύψους περίπου δέκα μέτρων. Ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει εάν το συνεργείο ανήκε στον δήμο ή στον ανάδοχο του έργου.

«Ζήτησα τα έγγραφα και μου είπαν ότι δεν είχαν κανένα»

Ο κ. Αχλάδης αναφέρει ότι απευθύνθηκε αμέσως στον υπεύθυνο του εργοταξίου, ζητώντας να του επιδειχθούν τα έγγραφα που θεωρούσε απαραίτητα για ενδεχόμενη κοπή δέντρων.

Συγκεκριμένα, όπως λέει, ζήτησε άδεια κοπής από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία, απόφαση του αρμόδιου δημοτικού οργάνου για την αναγκαιότητα της παρέμβασης, έκθεση δασονόμου ή γεωπόνου για την αιτία κοπής και άδεια εργασιών μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία.

«Ζήτησα τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Ο υπεύθυνος μου απάντησε ότι δεν είχε κανένα δικαιολογητικό και μου είπε ότι θα κοπούν και τα 21 πεύκα που απέμεναν όρθια», καταγγέλλει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακολούθησαν τρεις κλήσεις στην Άμεση Δράση και στη συνέχεια τα μηχανήματα και οι εργαζόμενοι αποχώρησαν από τον χώρο.

Η δεύτερη επίσκεψη και η μήνυση

Το επόμενο πρωί, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ο επικεφαλής των «Πολιτών Εν Δράσει» επέστρεψε στην πλατεία, αυτή τη φορά μαζί με κατοίκους.

Όπως αναφέρει, διαπίστωσαν ότι εκτελούνταν εκ νέου εργασίες από συνεργείο που ο ίδιος προσδιορίζει ως συνεργείο του δήμου. Ακολούθησε νέα κλήση στην Άμεση Δράση και, κατά την περιγραφή του, οι εργαζόμενοι αποχώρησαν.

Ο κ. Αχλάδης στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Μάκρης, περιγράφοντας τα περιστατικά και καταθέτοντας φωτογραφικό υλικό. Με την προσφυγή του ζητεί να διερευνηθούν οι συνθήκες πτώσης των δέντρων, οι εργασίες που πραγματοποιούνταν στο σημείο και η ύπαρξη των σχετικών εγκρίσεων.

Η απάντηση της δημοτικής αρχής

Το θέμα τέθηκε, σύμφωνα με τον κ. Αχλάδη, στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει στο Newsbomb, ρώτησε γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμα νομιμοποιητικά έγγραφα για κοπή δέντρων. Κατά την περιγραφή του, ο δήμαρχος Στέργιος Τσίρκας και ο αντιδήμαρχος Βαγγέλης Σωτηρίου απάντησαν ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί κοπή: τα πεύκα είχαν πέσει λόγω αδύναμου ριζικού συστήματος, επικαλούμενοι τεχνική έκθεση της γεωπόνου Μαρίας Κομπιλάκου.

Ο κ. Αχλάδης αμφισβητεί την εξήγηση και ζητεί να αποσαφηνιστεί αν υπήρξε σύνδεση ανάμεσα στις εκσκαφές και στην κατάσταση των ριζών.

«Ρώτησα για ποιον λόγο τα σκαπτικά μηχανήματα έσκαβαν γύρω από τα πεύκα, αδυνατίζοντας ουσιαστικά το ριζικό τους σύστημα. Ο δήμαρχος απάντησε ότι αυτά δεν έχουν συμβεί», αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι το βίντεο και οι φωτογραφίες στηρίζουν την καταγγελία του.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Το εργοτάξιο πίσω από τις λαμαρίνες

Ένα ακόμη στοιχείο που αναδεικνύει ο ίδιος είναι η περίφραξη της πλατείας. Όπως περιγράφει, το εργοτάξιο έχει καλυφθεί με μεταλλικές λαμαρίνες ύψους περίπου 2,20 μέτρων, οι οποίες περιορίζουν την ορατότητα προς το εσωτερικό.

Η περίφραξη, κατά τον κ. Αχλάδη, δυσκολεύει τους κατοίκους να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει στον χώρο όπου υλοποιείται η βιοκλιματική ανάπλαση. Για τον λόγο αυτό ζητεί σαφείς απαντήσεις για τις παρεμβάσεις στο υφιστάμενο πράσινο και για το τι προβλέπεται να γίνει με τα υπόλοιπα πεύκα.

«Αναμένουμε την αυτοψία του Δασαρχείου για να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς έχει συμβεί», καταλήγει ο Βασίλης Αχλάδης.