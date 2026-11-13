Παγκόσμια ανησυχία: Φόβοι για νέα πανδημία στη Ρωσία - Εμφανίστηκε και δεύτερη μυστηριώδης ασθένεια

Snapshot Δεκάδες Ρώσοι τουρίστες έχουν προσβληθεί από μια μυστηριώδη ασθένεια στη Να Τρανγκ του Βιετνάμ, με σοβαρά συμπτώματα όπως υψηλός πυρετός και έντονος βήχας.

Οι βιετναμέζοι γιατροί δυσκολεύονται να προσδιορίσουν την αιτία και αναφέρουν πιθανή γρίπη, ενώ αρκετοί ασθενείς παραμένουν σοβαρά άρρωστοι.

Η ρωσική υπηρεσία Ροσποτρεμπναντζόρ έχει ξεκινήσει έρευνα και ζήτησε επίσημες απαντήσεις από το Βιετνάμ και την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων της Ρωσίας.

Η ανησυχία για τη νέα ασθένεια έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από φόβους για πανώλη στη Σιβηρία, ωστόσο οι ρωσικές αρχές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν μαζικές καταγγελίες ή επίσημα αιτήματα βοήθειας.

Ιατρικοί ειδικοί στη Μόσχα προτείνουν ψυχραιμία και θεωρούν πιθανή την αιτία σε εποχικές λοιμώξεις ή γνωστά στελέχη γρίπης, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Snapshot powered by AI

Νέοι φόβοι για πανδημία έχουν πανικοβάλει τη Ρωσία, καθώς ήρθαν στο φως πληροφορίες για μια δεύτερη μυστηριώδη ασθένεια που προσβάλλει κατοίκους και τουρίστες μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, οι υγειονομικές αρχές έχουν ξεκινήσει επείγουσα έρευνα, μετά τα περιστατικά σοβαρής ασθένειας που καταγράφηκαν σε Ρώσους παραθεριστές οι οποίοι επισκέφθηκαν τη δημοφιλή τουριστική πόλη Να Τρανγκ του Βιετνάμ.

Ανησυχητικές αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ρωσίας κάνουν λόγο για δεκάδες τουρίστες που έχουν προσβληθεί από τη μυστηριώδη λοίμωξη, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στους ταξιδιώτες όσο και στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ασθενείς εμφανίζουν έναν ιδιαίτερα έντονο συνδυασμό συμπτωμάτων, μεταξύ των οποίων πολύ υψηλό πυρετό, ισχυρούς πονοκεφάλους, καταρροή και επίμονο, έντονο βήχα, ο οποίος, σύμφωνα με τοπικούς γιατρούς, μπορεί να διαρκέσει ακόμη και εβδομάδες.

Οι Βιετναμέζοι γιατροί που περιθάλπουν τους ασθενείς φέρονται να δυσκολεύονται να προσδιορίσουν την ακριβή αιτία της ασθένειας, κάνοντας γενικά λόγο για έναν ιό της γρίπης που βρίσκεται σε κυκλοφορία, ενώ αρκετοί ασθενείς παραμένουν καθηλωμένοι στο κρεβάτι.

Η ρωσική υπηρεσία προστασίας καταναλωτών και δημόσιας υγείας, Ροσποτρεμπναντζόρ, επιβεβαίωσε ότι έχει αποστείλει επίσημα αιτήματα τόσο στο υπουργείο Υγείας του Βιετνάμ όσο και στην Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων της Ρωσίας, ζητώντας άμεσες απαντήσεις και στοιχεία για την έξαρση των περιστατικών.

Η νέα υγειονομική ανησυχία έρχεται μόλις πέντε εβδομάδες μετά τους φόβους που είχαν προκαλέσει στη Ρωσία οι πληροφορίες για πιθανή θανατηφόρα επιδημία πανώλης στη Σιβηρία, έπειτα από τον ξαφνικό θάνατο εργαζομένου σε εργαστήριο ερευνητικού ινστιτούτου κατά της πανώλης στο Ιρκούτσκ.

Στις αρχές Οκτωβρίου, οι αρχές είχαν αναγκαστεί να θέσουν σε καραντίνα άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με τον εργαζόμενο και να διαψεύσουν κατηγορηματικά τις φήμες περί παραβίασης των μέτρων βιοασφάλειας, μετά τον θάνατό του από σοβαρή πνευμονία άγνωστης αιτίας.

Παρά την αυξανόμενη ανησυχία που προκαλούν οι τελευταίες αναφορές για την ασθένεια στο Βιετνάμ, οι ρωσικοί τουριστικοί φορείς και οι διπλωματικές αρχές επιχειρούν να υποβαθμίσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Το RIA μετέδωσε ότι η Ρωσική Ένωση Τουριστικής Βιομηχανίας υποστήριξε πως δεν έχει δεχθεί μαζικές καταγγελίες από παραθεριστές. Παράλληλα, το ρωσικό προξενείο στην πόλη Χο Τσι Μινχ ανέφερε ότι κανένας Ρώσος πολίτης δεν έχει επικοινωνήσει επισήμως με τις διπλωματικές αρχές ζητώντας βοήθεια για άγνωστη ασθένεια.

Ιατρικοί ειδικοί στη Μόσχα απηύθυναν επίσης έκκληση για ψυχραιμία, εκτιμώντας ότι το κύμα ασθενειών ενδέχεται να οφείλεται σε εποχικές λοιμώξεις του αναπνευστικού ή σε συνηθισμένα στελέχη της γρίπης και όχι σε κάποιον νέο παθογόνο μικροοργανισμό.

Ωστόσο, καθώς η Ροσποτρεμπναντζόρ είχε ήδη διερευνήσει τον προηγούμενο μήνα ένα ξεχωριστό περιστατικό ανησυχίας για τον ιό Κοξάκι μεταξύ Ρώσων τουριστών στο Βιετνάμ, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, αναμένοντας τα επίσημα αποτελέσματα των εξετάσεων από το Ανόι.