Κίνα: Ρομπότ «μεταμορφώνεται» από ανθροποειδές σε τετράποδο - Αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο άγγιγμα

Snapshot Το ρομπότ PrimeBOT T1 είναι το πρώτο προσωπικό ρομπότ που αλλάζει αυτόνομα μορφή μεταξύ ανθρωποειδούς και τετράποδου.

Στη μορφή του ανθρωποειδούς κινείται με τροχούς, ενώ στη μορφή τετράποδου μπορεί να ελίσσεται και να περπατά σε διάφορα περιβάλλοντα.

Το ρομπότ αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο άγγιγμα και ασκεί ελεγχόμενη πίεση για ασφαλή επαφή. Snapshot powered by AI

Τα σύγχρονα ρομπότ είναι ιδιαίτερα εξελιγμένα και μπορούν να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη, ωστόσο το PrimeBOT T1 έχει πάει σε… άλλο επίπεδο, καθώς μπορεί να ελίσσεται και να περπατά τόσο στα δύο όσο και στα 4 πόδια του.

Το PrimeBOT T1, γνωστό και με το παρατσούκλι «Γιουανζάι» (Yuanzai) παρουσιάστηκε την Πέμπτη (12/11), στο Παγκόσμιο Συνέδριο Επενδυτών του Χρηματιστηρίου της Σαγκάης.

To «Γιουανζάι» είναι το πρώτο προσωπικό ρομπότ στον κόσμο μπορεί να αλλάζει αυτόνομα τη μορφή του, με τον σχεδιασμό του να του επιτρέπει να εναλλάσσεται μεταξύ δύο διαφορετικών τρόπων κίνησης.

https://www.instagram.com/reel/DfrTfTlNAM7/

Στη μία του μορφή, το ρομπότ είναι ανθρωποειδές και κινείται με τροχούς. Η άλλη του μορφή, ωστόσο, του επιτρέπει να μετατρέπεται σε τετράποδο, εναλάσσοντας τις κινήσεις του ανάλογα με τις απαιτήσεις, τόσο σε εξωτερικούς όσο σε εσωτερικούς χώρους.

Αυτό που καθιστά το ρομπότ πολύ ιδιαίτερο στο είδος του είναι ότι μπορεί να «αντιλαμβάνεται» το περιβάλλον του.

Ως εκ τούτου, το «Γιουνζάι» μπορεί να αντιδρά και στο ανθρώπινο άγγιγμα ή στο κράτημα του χεριού, ασκώντας αργά και ελεγχόμενα την κατάλληλη πίεση ώστε η επαφή να είναι ασφαλής.

Διαβάστε επίσης