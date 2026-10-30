Τι είναι το CAPTCHA: Γιατί οι ιστοσελίδες μάς ζητούν να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ρομπότ συνεχώς

Τα τεστ CAPTCHA έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας περιήγησης στο διαδίκτυο. Είτε συνδεόμαστε σε έναν λογαριασμό, είτε υποβάλλουμε μια φόρμα, συχνά καλούμαστε να αναγνωρίσουμε παραμορφωμένα γράμματα, να επιλέξουμε εικόνες με φανάρια ή απλώς να επιλέξουμε το κουτάκι «Δεν είμαι ρομπότ».

Παρότι η διαδικασία μπορεί να γίνει εκνευριστική, επιτελεί έναν κρίσιμο ρόλο στην προστασία των ιστοσελίδων.

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