Τι είναι το CAPTCHA: Γιατί οι ιστοσελίδες μάς ζητούν να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ρομπότ συνεχώς
Το ολίγον σπαστικό CAPTCHA είναι παντού στο διαδίκτυο. Από την επιλογή εικόνων με φανάρια και οχήματα, μέχρι το κλικ στο «Δεν είμαι ρομπότ». Όμως, κανείς δεν ξέρει τον λόγο ύπαρξής του
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Τα τεστ CAPTCHA έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας περιήγησης στο διαδίκτυο. Είτε συνδεόμαστε σε έναν λογαριασμό, είτε υποβάλλουμε μια φόρμα, συχνά καλούμαστε να αναγνωρίσουμε παραμορφωμένα γράμματα, να επιλέξουμε εικόνες με φανάρια ή απλώς να επιλέξουμε το κουτάκι «Δεν είμαι ρομπότ».
Παρότι η διαδικασία μπορεί να γίνει εκνευριστική, επιτελεί έναν κρίσιμο ρόλο στην προστασία των ιστοσελίδων.
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