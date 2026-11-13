Κορινθία: Οδηγός κινείται στο αντίθετο ρεύμα στα φανάρια της Αρχαίας Κορίνθου και σπέρνει τον πανικό

Snapshot Όχημα στην Κορινθία κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στα φανάρια της Αρχαίας Κορίνθου.

Η κίνηση αυτή δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες και αύξησε τον κίνδυνο σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την οδική ασφάλεια.

Το βίντεο του περιστατικού δημοσιεύτηκε από την ΗΛΕΚΤΡΑ TV. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση και προβληματισμό προκαλεί βίντεο από την Κορινθία, στο οποίο καταγράφεται όχημα να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σε επαρχιακή οδό, στο ύψος των φαναριών της Αρχαίας Κορίνθου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός κινείται αντίθετα από την προβλεπόμενη κατεύθυνση, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου και αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας και της ανάγκης τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς μια τέτοια οδηγική συμπεριφορά μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύει η ΗΛΕΚΤΡΑ TV