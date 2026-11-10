Αλ Θάνι: «Θετικές» οι συνομιλίες με Τραμπ και Βανς για το Ιράν – Στο επίκεντρο η επίτευξη συμφωνίας

Snapshot πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, χαρακτήρισε θετικές τις συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Βανς για το Ιράν.

Στις συζητήσεις εστιάστηκαν οι τρόποι προώθησης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος έχει ουσιαστικά τελειώσει στρατιωτικά και οι αμερικανικές επιθέσεις θεωρούνται απίθανες.

Το Κατάρ παίζει κεντρικό ρόλο ως μεσολαβητής στις επαφές ΗΠΑ-Ιράν, παρά τις σημαντικές διαφωνίες σε θέματα πυρηνικού προγράμματος, κυρώσεων και ναυτικού αποκλεισμού.

Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συγκεκριμένη συμφωνία παρά το θετικό κλίμα στις συνομιλίες. Snapshot powered by AI

Θετικά αποτίμησε ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, τις συνομιλίες που είχε τη Δευτέρα (9/11) με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, με αντικείμενο την αναζήτηση διπλωματικής λύσης στον πόλεμο με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Καταριανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

«Είμαι ευγνώμων για τις θετικές συζητήσεις σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας και την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή», σημείωσε.

Η τοποθέτησή του ακολούθησε τις δηλώσεις Τραμπ ότι ο πόλεμος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί σε στρατιωτικό επίπεδο και ότι η επανάληψη εκτεταμένων αμερικανικών επιθέσεων θεωρείται πλέον απίθανη.

Το Κατάρ διαδραματίζει κεντρικό μεσολαβητικό ρόλο στις επαφές ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο παραμένουν σημαντικές διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τις κυρώσεις και τον ναυτικό αποκλεισμό. Παρά το θετικό κλίμα που περιέγραψαν οι δύο πλευρές, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη συμφωνία.

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