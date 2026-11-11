Η Γερμανία απαγόρευσε τα κινεζικά drones σε στρατιωτικές βάσεις επικαλούμενη λόγους ασφαλείας

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Der Spiegel, τα drones, τα οποία είχαν αποκτηθεί από στρατιωτικές μονάδες τα τελευταία χρόνια, αποσύρονται από την υπηρεσία το συντομότερο δυνατό

Ειρήνη Κοστιούκ

Η Γερμανία απαγόρευσε τα κινεζικά drones σε στρατιωτικές βάσεις επικαλούμενη λόγους ασφαλείας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Γερμανία απαγόρευσε άμεσα τη χρήση κινεζικών drones στις στρατιωτικές βάσεις της λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.
  • Τα drones που είχαν ήδη αποκτηθεί από γερμανικές στρατιωτικές μονάδες θα αποσυρθούν το συντομότερο δυνατό.
  • Η απαγόρευση ακολουθεί αντίστοιχα μέτρα στην Πολωνία, την Ολλανδία και τον αμερικανικό στρατό για περιορισμό κινεζικών τεχνολογιών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
  • Ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τα οχήματα της κινεζικής BYD ως πιθανή απειλή ασφαλείας και να εξετάσει περιορισμούς.
  • Η BYD δήλωσε ότι δεν επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση σε δεδομένα των οχημάτων της από την Κίνα και ότι οι πελάτες έχουν τον έλεγχο των δεδομένων τους.
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Η Γερμανία απαγόρευσε την χρήση εμπορικά διαθέσιμων drones κινεζικής κατασκευής στις στρατιωτικές βάσεις και τους χώρους εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεών της, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Οι δυτικές στρατιωτικές δυνάμεις εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία ότι η κινεζικής κατασκευής τεχνολογία ενδέχεται να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια και να χρησιμοποιείται από το Πεκίνο για τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών.

Η απαγόρευση των drones στη Γερμανία, η οποία τίθεται άμεσα σε ισχύ, έρχεται μετά την απόφαση του αμερικανικού στρατού να απαγορεύσει την είσοδο ηλεκτρικών οχημάτων της κινεζικής εταιρείας BYD στην αεροπορική βάση Καντένα, στο ιαπωνικό νησί της Οκινάουα. Η Καντένα, η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Ανατολική Ασία, θα διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης κρίσης που θα αφορούσε την Κίνα, τη Ρωσία ή τη Βόρεια Κορέα.

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Der Spiegel, τα drones, τα οποία είχαν αποκτηθεί από στρατιωτικές μονάδες τα τελευταία χρόνια, αποσύρονται από την υπηρεσία το συντομότερο δυνατό.

Οι τοπικοί διοικητές είχαν την δυνατότητα να αγοράζουν τα συγκεκριμένα drones βάσει μιας στρατηγικής του 2024, η οποία περιλάμβανε έναν «λευκό κατάλογο» εγκεκριμένων συστημάτων, μεταξύ των οποίων και αρκετά τα οποία είχαν κατασκευαστεί από την κινεζική DJI, της μεγαλύτερης κατασκευάστριας εταιρείας drones παγκοσμίως.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κεντρικό μητρώο καταγραφής των αγορών που πραγματοποιούν οι επιμέρους στρατιωτικές μονάδες, ο στρατός αναγκάζεται να επιβάλει καθολική απαγόρευση, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Der Spiegel.

Μέτρα ασφαλείας και στην Πολωνία και την Ολλανδία

Τον Φεβρουάριο, η Πολωνία απαγόρευσε την είσοδο οχημάτων κινεζικής κατασκευής στις στρατιωτικές της εγκαταστάσεις, εκφράζοντας ανησυχίες ότι οι ενσωματωμένοι αισθητήρες τους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων.

Ο πολωνικός στρατός είχε διευκρινίσει ότι τα οχήματα κινεζικής κατασκευής ενδέχεται να εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτά σε ασφαλείς εγκαταστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα απενεργοποιηθούν συγκεκριμένες λειτουργίες και θα εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.

Όταν ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την απαγόρευση εισόδου οχημάτων της BYD στην αεροπορική βάση Καντένα, η αντισυνταγματάρχης Άλι Στόρμερ, εκπρόσωπος της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, δήλωσε: «Αυτά τα οχήματα συνιστούν μη αποδεκτό και μη αντιμετωπίσιμο κίνδυνο για το προσωπικό μας και την αποστολή μας».

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι δεν έχουν εντοπίσει κάποια συγκεκριμένη απειλή, αλλά η απαγόρευση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της χρήσης κινεζικών έξυπνων τεχνολογιών σε οχήματα, κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές, οι οποίες, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκοπεία των χρηστών τους.

Σε οδηγίες ασφαλείας που εξέδωσε τον Σεπτέμβριο, η ολλανδική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι οι έξυπνες λειτουργίες των σύγχρονων οχημάτων – μεταξύ των οποίων τα μικρόφωνα, οι κάμερες και οι συσκευές εντοπισμού μέσω GPS – θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από εχθρικά κράτη για την παρακολούθηση πολιτών. Η προειδοποίηση της Ολλανδικής Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Ασφάλειας δεν κατονόμασε χώρες ή κατασκευαστές.

Έκκληση ευρωβουλευτών για τα αυτοκίνητα της BYD

Η προειδοποίηση αυτή ακολούθησε δημοσιεύματα της περσινής χρονιάς, σύμφωνα με τα οποία, αμυντικές εταιρείες που εργάζονται για λογαριασμό της βρετανικής κυβέρνησης είχαν συστήσει στους εργαζομένους τους να αποφεύγουν τη σύνδεση ή τη σύζευξη των κινητών τηλεφώνων τους με ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής, λόγω φόβων ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να αποσπάσει ευαίσθητα δεδομένα από τις συσκευές.

Την περασμένη εβδομάδα, μια ομάδα ευρωβουλευτών κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει εάν τα αυτοκίνητα της BYD αποτελούν απειλή για την ασφάλεια και εάν θα πρέπει να τους επιβληθούν περιορισμοί, όπως ο αποκλεισμός τους από τις δημόσιες προμήθειες.

Σε γραπτές ερωτήσεις τους, 14 ευρωβουλευτές ζήτησαν από τον Οργανισμό της Ε.Ε. για την Κυβερνοασφάλεια να αξιολογήσει το επίπεδο της απειλής και να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει τη BYD σε κατάλογο προμηθευτών υψηλού κινδύνου.

Ο Γάλλος ευρωβουλευτής Φρανσουά Καλφόν που ηγείται της σχετικής πρωτοβουλίας, ανέφερε σε προοίμιο των ερωτήσεων ότι ο κινεζικός νόμος περί εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών του 2017 απαιτούσε από τις εταιρείες να συνεργάζονται με το κράτος. «Η παροχή πρόσβασης σε συνδεδεμένα οχήματα τρίτων χωρών σε ευαίσθητες ευρωπαϊκές υποδομές συνιστά, ως εκ τούτου, μη αποδεκτό κίνδυνο για την ασφάλεια», έγραψε.

Σε ανακοίνωσή της, η BYD υποστήριξε ότι κανένα δεδομένο που υποβάλλεται σε επεξεργασία ή αποθηκεύεται, είτε στο cloud είτε εντός του οχήματος, δεν είναι δυνατόν να προσπελαστεί εξ αποστάσεως από την Κίνα, τονίζοντας ότι οι πελάτες διατηρούν τον έλεγχο των δεδομένων τους. «Η BYD Europe δεν διαθέτει τέτοιου είδους δεδομένα σε εταιρείες του ομίλου BYD ή σε τρίτους στην Κίνα», ανέφερε η εταιρεια.

Το 2018, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ είχε απαγορεύσει τη χρήση smartphone των κινεζικών εταιρειών Huawei και ZTE σε στρατιωτικές βάσεις παγκοσμίως, επικαλούμενο ανησυχίες για την ασφάλεια.

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