FBI: Βορειοκορεάτες χάκερ έκλεψαν περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια με «deepfake» βίντεο

Snapshot Βορειοκορεάτες χάκερ, γνωστοί ως «Sapphire Sleet» ή UNC1069, έκλεψαν πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους 18 μήνες με τη μέθοδο «FaceStealer».

Οι χάκερ χρησιμοποιούν πλαστά βίντεο κλήσεων μέσω πλατφορμών όπως Zoom, Microsoft Teams και Google Meet, παραπλανώντας τα θύματα να κατεβάσουν κακόβουλο λογισμικό.

Τα θύματα καταγράφονται κρυφά και οι λογαριασμοί τους παραβιάζονται, ώστε να χρησιμοποιηθούν για να στοχευτούν και άλλες επαφές τους.

Το FBI έχει κατασχέσει περισσότερα από 900 βίντεο από κάμερες web θυμάτων και εντοπίζει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία βίντεο «deepfake» στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και της αλυσίδας μπλοκ.

Η ομάδα χάκερ σχετίζεται με τη μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων, που αφορούσε το Binance και ανήλθε σε 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια, μέρος των οποίων ανακτήθηκε. Snapshot powered by AI

Περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια έχουν κλέψει τους τελευταίους 18 μήνες χάκερς, οι οποίοι συνδέονται με το καθεστώς της Βόρειας Κορέας, χρησιμοποιώντας εικόνες ατόμων που καταγράφηκαν κρυφά για να στοχεύσουν τους επαφές τους, ανέφερε την Πέμπτη σε ενημέρωσή του, το FBΙ

Η αμερικανική Υπηρεσία κατονόμασε την ομάδα χάκερ, γνωστή ως «Sapphire Sleet» ή UNC1069, η οποία αποτελεί ξεχωριστό τμήμα των χάκερ της Βόρειας Κορέας που πρόσφατα πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία κλέβοντας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων Binance, μεγάλο μέρος των οποίων ωστόσο στη συνέχεια ανακτήθηκε.

Στο πλαίσιο ενός σχεδίου, το οποίο το FBI αποκαλεί «FaceStealer», τα θύματα παρασύρονται σε βιντεοσυνομιλίες μέσω πλαστών εκδόσεων λογισμικού βιντεοδιασκέψεων, όπως το Zoom, το Microsoft Teams και το Google Meet.

Τα θύματα λαμβάνουν προσκλήσεις από πραγματικές επαφές με τις οποίες έχουν αλληλεπιδράσει στο παρελθόν, των οποίων όμως οι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας έχουν παραβιαστεί και οι εικόνες τους έχουν καταγραφεί κρυφά.

Μόλις συνδεθούν στην κλήση, τα θύματα — τα οποία επίσης καταγράφονται — αντιμετωπίζουν ένα ψεύτικο τεχνικό σφάλμα που απαιτεί επιδιόρθωση κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο, ο οποίος στη συνέχεια μολύνει τον υπολογιστή και τους λογαριασμούς των κοινωνικών δικτύων του θύματος. Στη συνέχεια, οι επαφές του θύματος χρησιμοποιούνται για να στοχευθούν και άλλα άτομα.

Το FBI έχει εντοπίσει και κατασχέσει περισσότερα από 900 βίντεο από κάμερες web θυμάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τετάρτης.

Οι χάκερ αρχίζουν να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργούν βίντεο «deepfake» γνωστών και επιδραστικών προσώπων στους κλάδους των κρυπτονομισμάτων και της αλυσίδας μπλοκ, ανέφερε το FBI.

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