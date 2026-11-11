Προειδοποίηση Γαλλίας σε Γερμανία: «Μπορεί να φτάσεις στο πυρηνικό κατώφλι χωρίς να το καταλάβεις»

Snapshot Η Γαλλία προειδοποιεί τη Γερμανία για τον κίνδυνο πυρηνικής σύγκρουσης λόγω ασαφούς δόγματος χρήσης των νέων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Το Παρίσι επιδιώκει ευθυγράμμιση του γερμανικού δόγματος με τη γαλλική πυρηνική στρατηγική για αποφυγή παρερμηνειών από τη Μόσχα.

Η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τα οπλοστάσιά τους για αποτροπή της ρωσικής απειλής, αποκτώντας πυραύλους με βεληνεκές έως και πάνω από 2.000 χιλιόμετρα.

Η Γαλλία ανησυχεί ότι η Μόσχα μπορεί να θεωρήσει το Παρίσι συνυπεύθυνο για επιθέσεις που πραγματοποιούνται από ευρωπαίους εταίρους με συμβατικά όπλα.

Η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν κοινό δόγμα και συνεργασία στην ανάπτυξη όπλων μεγάλου βεληνεκούς, ενώ υπάρχουν ανησυχίες για την έλλειψη σαφούς γερμανικής στρατηγικής. Snapshot powered by AI

Η ανάπτυξη του γερμανικού πυραυλικού προγράμματος φέρνει έντονη ανησυχία στο Παρίσι, το οποίο προειδοποιεί το Βερολίνο για τον κίνδυνο ακούσιας πρόκλησης μιας πυρηνικής σύγκρουσης με τη Ρωσία. Γάλλοι αξιωματούχοι διαμηνύουν πως εάν η Γερμανία δεν ορίσει ξεκάθαρα τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει τα νέα της όπλα μεγάλου βεληνεκούς σε περίπτωση σύγκρουσης, η Ευρώπη κινδυνεύει να συρθεί σε έναν καταστροφικό πόλεμο.

Αυτή τη στιγμή, το Παρίσι διεξάγει κρίσιμες διαπραγματεύσεις με Γερμανούς αξιωματούχους. Όπως τονίζουν οι Financial Times, που επικαλούνται έξι διαφορετικές πηγές, στόχος είναι η ευθυγράμμιση του γερμανικού δόγματος χρήσης όπλων ικανών για «πλήγματα βαθιάς ακρίβειας» (DPS) με τη μακρόχρονη πυρηνική στρατηγική της Γαλλίας. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα λεπτό: ένας Γάλλος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος να επιτεθείς σε έναν ρωσικό στόχο με συμβατικό όπλο, αλλά να λάβεις απάντηση με πυρηνικά. «Αν οι Ρώσοι δεν λάβουν το σωστό σήμα, μπορεί να φτάσεις στο πυρηνικό κατώφλι χωρίς να το καταλάβεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η γαλλική ανησυχία καταγράφεται εν μέσω μιας ευρύτερης κινητοποίησης στην Ευρώπη. Η Γερμανία, μαζί με χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία, καθώς και τα σκανδιναβικά και βαλτικά κράτη, ενισχύει θεαματικά το οπλοστάσιό της. Σκοπός είναι η ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής αποτροπής απέναντι στη Μόσχα. Στο πλαίσιο αυτό, το Βερολίνο αποκτά και αναπτύσσει διάφορους πυραύλους εδάφους με βεληνεκές που κυμαίνεται από 500 έως και πάνω από 2.000 χιλιόμετρα. Αυτά τα όπλα δίνουν τη δυνατότητα στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις να πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια της Γερμανίας να ηγηθεί του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού. Η τακτική αυτή έρχεται ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και στις αμφιταλαντεύσεις των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η ώθηση για την απόκτηση αυτών των όπλων δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το πότε και πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν, και, κυρίως, τι είδους αντίδραση θα μπορούσαν να προκαλέσουν από το Κρεμλίνο.

Ο Μακρόν, η «εμπροσθοβαρής αποτροπή» και ο ρόλος της Γερμανίας

Η Γαλλία, κατόπιν της δήλωσης του Εμανουέλ Μακρόν τον Μάρτιο ότι θα ανοίξει τη συζήτηση για το πώς το γαλλικό πυρηνικό πρόγραμμα μπορεί να προστατεύσει την Ευρώπη, συνομιλεί με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Η προσοχή του Παρισιού επικεντρώνεται στη Γερμανία λόγω του τεράστιου αμυντικού προϋπολογισμού της, ο οποίος θα φτάσει τα 780 δισ. ευρώ στην πενταετία έως το τέλος του 2030, αλλά και λόγω των φιλόδοξων σχεδίων επανεξοπλισμού της.

Οι Γάλλοι αξιωματούχοι ανησυχούν σφόδρα. Υπό το πρίσμα της «εμπροσθοβαρούς αποτροπής» που έχει περιγράψει ο Μακρόν, η Μόσχα θα μπορούσε να θεωρήσει το Παρίσι συνυπεύθυνο για πλήγματα που έχουν πραγματοποιηθεί από εταίρους. «Αν προσκαλέσεις κάποιον στο σπίτι σου, είσαι υπεύθυνος αν του βάλει φωτιά», εξήγησε με γλαφυρό τρόπο ένας αξιωματούχος. Η Γαλλία, ως κράτος με πυρηνικά όπλα, έχει αναπτύξει τη δική της «πυρηνική γραμματική και λεξιλόγιο», δηλαδή άγραφους κανόνες εμπλοκής, τους οποίους οι Γερμανοί δεν διαθέτουν. «Υπάρχουν συνήθειες που αναπτύξαμε με την πάροδο του χρόνου. Οι Γερμανοί δεν τις έχουν», τόνισε η ίδια πηγή, υποστηρίζοντας πως ένα σαφές, δημόσιο δόγμα θα εμπόδιζε τη Μόσχα να παρερμηνεύσει τις προθέσεις τους.

Η απάντηση Βερολίνου και Λονδίνου

Από την πλευρά της Γερμανίας, ανώτερος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι το Βερολίνο συμφωνεί απόλυτα στην ανάγκη ενός «κοινού δόγματος και κοινής κατανόησης σχετικά με την κλίμακα κλιμάκωσης». Υπενθύμισε μάλιστα πως ήταν η ίδια η Γερμανία που άνοιξε τη συζήτηση για την ενίσχυση της συμβατικής αποτροπής πριν από τρία χρόνια, προσθέτοντας ότι η απόκτηση όπλων μεγάλου βεληνεκούς ήταν εξαρχής σαφές πως έπρεπε να συνοδεύεται από μια κοινή κατανόηση ανάπτυξης.

Ο Γερμανός αξιωματούχος ανέφερε πως οι επίσημες συνομιλίες καθυστέρησαν εξαιτίας της εσωτερικής γαλλικής συζήτησης για την πυρηνική στρατηγική. Ένα πιθανό αποτέλεσμα πλέον θα μπορούσε να είναι μια κοινή δήλωση Γερμανίας, Γαλλίας και Βρετανίας, ωστόσο αυτό απέχει αρκετά. Από βρετανικής πλευράς, ανώτερος αξιωματούχος επιχείρησε να υποβαθμίσει τις γαλλικές ανησυχίες. Δήλωσε πως η στρατηγική κουλτούρα της Γερμανίας εξελίσσεται ραγδαία, μια εξέλιξη την οποία η Ευρώπη «πρέπει να αγκαλιάσει και να μην προσκολλάται στα στερεότυπα του παρελθόντος».

Η Βρετανία, ως η έτερη πυρηνική δύναμη του ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ, διεξάγει παρόμοιες συζητήσεις με τη Γερμανία. Το 2024, οι δύο χώρες υπέγραψαν αμυντική συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη όπλων με βεληνεκές άνω των 2.000 χλμ. Τώρα, βρίσκονται σε συνομιλίες προκειμένου να εξετάσουν εάν η Γαλλία θα μπορούσε να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, κάτι που επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας. Ο Βρετανός αξιωματούχος παραδέχθηκε πως υπάρχει «σύγχυση» γύρω από τον όρο «πλήγμα βαθιάς ακρίβειας» (DPS). Διευκρίνισε ότι ο κύριος στόχος είναι η υποβάθμιση των πολεμικών δυνατοτήτων του εχθρού με χτυπήματα σε κέντρα διοίκησης, κόμβους επιμελητείας και εργοστάσια όπλων, αποφεύγοντας αυστηρά κυβερνητικά κτίρια και πυρηνικές εγκαταστάσεις. «Όλοι μας έχουμε επίγνωση της ανάγκης να μην προκαλέσουμε κλιμάκωση σε πυρηνικό επίπεδο», ξεκαθάρισε.

Ο στρατηγός Ingo Gerhartz, επικεφαλής της διοίκησης του ΝΑΤΟ για την άμυνα της κεντρικής Ευρώπης και της ανατολικής πτέρυγας, τόνισε στο Συνέδριο Ασφαλείας του Βερολίνου ότι πολλά κράτη της πρώτης γραμμής είναι πλέον σε θέση να πραγματοποιήσουν ένα τέτοιο χτύπημα. Προειδοποίησε όμως ότι τέτοιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται πάντα σε συνεννόηση με άλλους συμμάχους, καθώς η Ρωσία «θα το αποδώσει στο σύνολο του ΝΑΤΟ».

Διαβάστε επίσης