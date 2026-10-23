Ρωσία: Ουκρανικός πύραυλος έπληξε επιχείρηση στην πόλη Αριόλ

Snapshot Ουκρανικός πύραυλος έπληξε μη στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη Αριόλ της κεντρικής Ρωσίας.

Η επίθεση έγινε σε ώρα αιχμής, όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούσαν από τις δουλειές τους.

Ο κυβερνήτης Αντρέι Κλιτσκόφ επιβεβαίωσε την καταστροφή της επιχείρησης στη συνοικία Σοβιέτσκι.

Οι αρχές εξετάζουν τις ζημιές και τα πιθανά θύματα, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες. Snapshot powered by AI

Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα μια πυραυλική επίθεση πλήττοντας μια επιχείρηση στην πόλη Αριόλ στην κεντρική Ρωσία δήλωσε ο τοπικής κυβερνήτης.

«Μια ακόμη εχθρική επίθεση σε μη στρατιωτικό στόχο. Αυτή τη στιγμή μια επιχείρηση καταστράφηκε, μια επιχείρηση στη συνοικία Σοβιέτσκι στην πόλη Αριόλ» δήλωσε ο κυβερνήτης Αντρέι Κλιτσκόφ με ανάρτηση του στην εφαρμογή Μax.

«Αυτό ήταν ιδιαίτερα κυνικό, καθώς η επίθεση έλαβε χώρα την ώρα αιχμής, όταν οι άνθρωποι έφευγαν από τη δουλειά για να επιστρέψουν στις οικογένειές τους».

Ο Κλιτσκόφ ανέφερε ότι διερευνώνται οι λεπτομέρειες σχετικά με τις ζημιές και τα πιθανά θύματα, αλλά δεν προσδιόρισε το σημείο που επλήγη.