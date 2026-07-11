Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για τα ταξίδια στο εξωτερικό

Η 3η Αυγούστου σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές για όσους εξακολουθούν να διαθέτουν την παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα 

Newsbomb

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για τα ταξίδια στο εξωτερικό
Illustration: Εβελίνα Καράτζιου/Newsbomb.gr
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από τις 3 Αυγούστου οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό.
  • Οι κάτοχοι παλιών ταυτοτήτων πρέπει να έχουν έγκυρο διαβατήριο για να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας μετά την ημερομηνία αυτή.
  • Οι παλιές ταυτότητες παραμένουν έγκυρες για εσωτερικές μετακινήσεις και συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες μέχρι να αντικατασταθούν.
  • Οι νέες ταυτότητες διαθέτουν προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και συμμορφώνονται με ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
  • Η έκδοση των νέων ταυτοτήτων γίνεται με προγραμματισμένο ραντεβού και απαιτεί την προσκόμιση δικαιολογητικών και την πληρωμή παραβόλων.
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Αλλαγές στις μετακινήσεις στο εξωτερικό φέρνει η εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για τα ταξιδιωτικά έγγραφα, με την 3η Αυγούστου να αποτελεί την κρίσιμη ημερομηνία για τους κατόχους των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων.

Από τότε, οι ταυτότητες παλαιού τύπου, οι οποίες δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη δεν θα αναγνωρίζονται πλέον ως ταξιδιωτικό έγγραφο στις χώρες όπου η είσοδος επιτρέπεται με δελτίο ταυτότητας αντί διαβατηρίου.

Τι ισχύει για όσους δεν έχουν εκδώσει νέα ταυτότητα

Οι πολίτες που δεν έχουν προχωρήσει στην αντικατάσταση της παλιάς ταυτότητας θα μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό μόνο εφόσον διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο.

Αντίθετα, για τις μετακινήσεις εντός της Ελλάδας, αλλά και για τις περισσότερες συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες, οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αντικατάστασής τους.

Γιατί αντικαθίστανται οι παλιές ταυτότητες

Η έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας εντάσσεται στην προσαρμογή της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας για τα έγγραφα ταυτοποίησης.

Οι νέες ταυτότητες ενσωματώνουν προηγμένα χαρακτηριστικά προστασίας που περιορίζουν τον κίνδυνο παραποίησης και πλαστογράφησης, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τους συνοριακούς ελέγχους και ενισχύουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Πώς γίνεται η έκδοση της νέας ταυτότητας

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά έπειτα από προγραμματισμένο ραντεβού στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τα προβλεπόμενα παράβολα και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η φωτογραφία μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας myPhoto από πιστοποιημένο φωτογράφο ή να ληφθεί στο αστυνομικό τμήμα, όπου αυτό προβλέπεται.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, η νέα ταυτότητα εκδίδεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ταξιδιώτες

Όσοι προγραμματίζουν ταξίδι μετά τις 3 Αυγούστου καλό είναι να ελέγξουν εγκαίρως αν διαθέτουν τη νέα ταυτότητα ή ισχύον διαβατήριο. Η αυξημένη ζήτηση για ραντεβού σε αρκετές περιοχές της χώρας ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις, γι' αυτό συνιστάται η έγκαιρη προετοιμασία.

Η βασική διαφοροποίηση αφορά αποκλειστικά τις μετακινήσεις στο εξωτερικό, ενώ η χρήση της παλιάς ταυτότητας στην καθημερινότητα εντός Ελλάδας παραμένει, προς το παρόν, αμετάβλητη.

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