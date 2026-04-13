Λονδίνο: Συνελήφθη ο Ρόμπερτ Ντελ Νάγια των Massive Attack σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης

Ο frontman του συγκροτήματος βρέθηκε ανάμεσα σε περισσότερους από 500 διαδηλωτές που συνελήφθησαν στο κέντρο της πόλης

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

O Ρόμπερτ Ντε Νάγια τη στιγμή λίγο πριν τη σύλληψή του (αριστερά) και η σύλληψή του (δεξιά)

Μεταξύ των περισσότερων από 500 ατόμων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μαζικής διαδήλωσης στο κέντρο του Λονδίνου, με αφορμή την απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action, βρέθηκε ο Ρόμπερτ Ντελ Νάγια, frontman των Massive Attack.

Μαζικές συλλήψεις

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην απαγόρευση της Palestine Action.

Ο Ντελ Νάγια, γνωστός και ως 3D, κρατούσε πλακάτ με το μήνυμα: «Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action».

Η στιγμή της σύλληψης

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο μουσικός φαίνεται να προσεγγίζεται από αστυνομικούς, οι οποίοι του ανακοινώνουν τη σύλληψή του και τον απομακρύνουν από το σημείο, ενώ το πλήθος αντιδρά με χειροκροτήματα.

Όταν ρωτήθηκε γιατί συλλαμβάνεται, απάντησε: «Συλλαμβάνομαι παράνομα».

«Ήξερα το ρίσκο, αλλά έπρεπε να είμαι εκεί»

Πριν από τη σύλληψή του, ο Ντελ Νάγια είχε δηλώσει ότι γνώριζε τις πιθανές συνέπειες για την καριέρα του: «Ως μουσικός, υπήρχε ανησυχία για το αν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε ή να παίρνουμε βίζες. Αλλά σκέφτηκα πως όλο αυτό είναι παράλογο».

https://www.instagram.com/reel/DXAI-D8DTj9/

Τόνισε επίσης ότι θεωρεί τις ενέργειες της Palestine Action «πατριωτικές», υποστηρίζοντας ότι στόχος τους είναι η αποτροπή εμπλοκής της χώρας σε πιθανά εγκλήματα πολέμου.

Το νομικό πλαίσιο και η απόφαση του δικαστηρίου

Η απαγόρευση της Palestine Action είχε κριθεί «δυσανάλογη και παράνομη» από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Φεβρουάριο. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι δράσεις της ομάδας δεν πληρούσαν τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν ως τρομοκρατικές.

Παρά την απόφαση, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι θα συνεχίσει τις συλλήψεις διαδηλωτών που εκφράζουν υποστήριξη προς την οργάνωση.

Πάνω από 500 συλλήψεις – Πολλές αντιδράσεις

Μέχρι τα μεσάνυχτα της 11ης Απριλίου, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε 523 συλλήψεις, με ηλικίες διαδηλωτών από 18 έως 87 ετών.

Συνολικά, περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι έχουν συλληφθεί το τελευταίο διάστημα για παρόμοιες κατηγορίες.

Η οργάνωση «Defend Our Juries», που διοργάνωσε τη διαδήλωση, χαρακτήρισε τις συλλήψεις «σουρεαλιστικές» και υποστήριξε ότι η αστυνομία ενεργεί παρά την απόφαση του δικαστηρίου και τις προειδοποιήσεις νομικών.

Παρά τις εξελίξεις, οι Massive Attack αναμένεται να ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους περιοδεία στις 26 Μαΐου, με πρώτο σταθμό το Ελσίνκι και συναυλίες σε πόλεις όπως η Κοπεγχάγη, το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες.

