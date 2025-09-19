Οι Massive Attack αποσύρονται από το Spotify σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Οι Massive Attack τόνισαν επίσης ότι το οικονομικό φορτίο που ήδη επωμίζονται οι καλλιτέχνες από τις χαμηλές αμοιβές των υπηρεσιών streaming, τώρα συνδυάζεται με ένα «ηθικό και δεοντολογικό βάρος»

Newsbomb

Massive Attack

Στιγμιότυπο από συναυλία των Massive Attack

EPA
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το συγκρότημα Massive Attack ανακοίνωσε την απόσυρση ολόκληρης της δισκογραφίας του από το Spotify, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επένδυση ύψους 600 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε ο ιδρυτής της πλατφόρμας, Daniel Ek, στην εταιρεία στρατιωτικής τεχνητής νοημοσύνης Helsing.

Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο όνομα δισκογραφικής εταιρείας που προχωρά σε αυτή την κίνηση.

Η επένδυση του Daniel Ek

Η Helsing, στην οποία ο Ek είναι και πρόεδρος, αναπτύσσει λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που επεξεργάζεται δεδομένα από αισθητήρες και οπλικά συστήματα για τη λήψη άμεσων στρατιωτικών αποφάσεων στο πεδίο της μάχης. Παράλληλα κατασκευάζει το στρατιωτικό drone HX-2. Τον Ιούνιο, η επενδυτική εταιρεία του Ek, Prima Materia, ηγήθηκε της τελευταίας φάσης χρηματοδότησης της Helsing, ενισχύοντας την παρουσία της στον τομέα της άμυνας.

Η ανακοίνωση των Massive Attack

Το συγκρότημα έκανε γνωστή την αποχώρησή του από το Spotify ταυτόχρονα με τη συμμετοχή του στην πρωτοβουλία No Music for Genocide, στην οποία περισσότεροι από 400 καλλιτέχνες και δισκογραφικές μπλοκάρουν τη διάθεση της μουσικής τους σε πλατφόρμες ροής στο Ισραήλ. Ωστόσο, διευκρίνισαν ότι η απόφασή τους για το Spotify αποτελεί ξεχωριστή κίνηση:

«Ανεξάρτητα από το No Music for Genocide και λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές επενδύσεις του CEO σε εταιρεία που παράγει στρατιωτικά drones και τεχνολογία AI ενσωματωμένη σε μαχητικά αεροσκάφη, ζητήσαμε από την εταιρεία μας να αφαιρέσει τη μουσική μας από το Spotify σε όλες τις χώρες», ανέφεραν.

Οι Massive Attack τόνισαν επίσης ότι το οικονομικό φορτίο που ήδη επωμίζονται οι καλλιτέχνες από τις χαμηλές αμοιβές των υπηρεσιών streaming, τώρα συνδυάζεται με ένα «ηθικό και δεοντολογικό βάρος», καθώς –όπως λένε– «τα χρήματα των ακροατών και η δημιουργική προσπάθεια των μουσικών χρηματοδοτούν θανατηφόρες, δυστοπικές τεχνολογίες».

https://www.instagram.com/p/DOvvJrlDP71/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι αντιδράσεις Spotify και Helsing

Εκπρόσωπος του Spotify απάντησε ότι «η Spotify και η Helsing είναι δύο εντελώς ξεχωριστές εταιρείες», υπογραμμίζοντας πως η Helsing δεν έχει καμία εμπλοκή στη Γάζα, καθώς το έργο της «επικεντρώνεται αποκλειστικά στην άμυνα της Ευρώπης απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».

Ανάλογη θέση πήρε και η ίδια η εταιρεία, ξεκαθαρίζοντας: «Η τεχνολογία της Helsing έχει αναπτυχθεί μόνο σε ευρωπαϊκές χώρες για αποτροπή και άμυνα κατά της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία. Δεν χρησιμοποιείται σε άλλες εμπόλεμες ζώνες».

Το καλλιτεχνικό μποϊκοτάζ

Στους καλλιτέχνες που ακολούθησαν παρόμοιο δρόμο περιλαμβάνονται οι King Gizzard and the Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor, Hotline TNT, Deerhoof και Wu Lyf. Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτούς, οι Massive Attack –ως σχήμα ενταγμένο σε μεγάλη δισκογραφική– δεν μπορούν να αξιοποιήσουν εναλλακτικές πλατφόρμες όπως το Bandcamp, που είναι διαθέσιμες μόνο σε ανεξάρτητους καλλιτέχνες.

Η πρωτοβουλία No Music for Genocide περιλαμβάνει επίσης ονόματα όπως οι Rina Sawayama, Amyl and the Sniffers, Jockstrap, Erika de Casier, Yaeji και Faye Webster, οι οποίοι ζητούν από τις δισκογραφικές εταιρείες ή τους διανομείς τους να περιορίσουν γεωγραφικά τη διάθεση της μουσικής τους.

«Αρκετά είναι αρκετά»

Σε ανάρτησή τους στο Instagram, οι Massive Attack συνέκριναν τη σημερινή κατάσταση με τον καλλιτεχνικό μποϊκοτάζ εναντίον του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική τη δεκαετία του 1980. «Το να συνεργάζεται κανείς με ένα καθεστώς που διαπράττει γενοκτονία είναι απαράδεκτο», σημείωσαν, καλώντας τους μουσικούς να μετατρέψουν «τη θλίψη, τον θυμό και τη δημιουργικότητά τους σε μία συλλογική, λογική και αναγκαία δράση για να τερματιστεί η κόλαση που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Massive Attack παίρνουν δημόσια θέση για την Παλαιστίνη. Το 2024 είχαν συνιδρύσει μαζί με τον Brian Eno, τους Fontaines DC και τους Kneecap ένα καλλιτεχνικό δίκτυο υπεράσπισης μουσικών που υποστηρίζουν το παλαιστινιακό ζήτημα, απέναντι –όπως καταγγέλλουν– σε «απειλές σιωπής» και νομικές πιέσεις από οργανώσεις όπως οι UK Lawyers for Israel.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Sword of Wisdom: Μια μαγευτική πνευματική εμπειρία για πρώτη φορά στην Αθήνα

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Λετίθια: Το λινό σακάκι που επέλεξε στην επίσκεψή της στην Αίγπυτο έγινε fashion trend

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύμπλεγμα φυτειών με 5.085 δενδρύλλια κάνναβης στον Όλυμπο εντόπισε η ΕΛΑΣ

11:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Για την πρόκριση στον τελικό του ακοντισμού η Ελίνα Τζένγκο

11:34LIFESTYLE

Αποχωρεί από το «Πρωινό» ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Φριχτή δοκιμασία για αγοράκι - Γιατροί έβγαλαν ζωντανό καβούρι από το αυτί του

11:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Κορυδαλλό: «Το νέο αθλητικό κέντρο στα πρώην λατομεία θα αποτελέσει τοπόσημο για όλη την περιοχή»

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε σχολείο - Τραυματίστηκε 13χρονη στο πρόσωπο

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Eurogroup/ECOFIN: «Πρέπει να επιδιώξουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Αντιδράσεις για το νέο βέτο των ΗΠΑ στο σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα - «Τα κλάμματα των παιδιών τρυπάνε τις καρδιές μας»

11:04ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνός στα 35 του κερδίζει 51.000.000 ευρώ με μια απλή ιδέα

10:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Εργκίν Αταμάν: «Σπουδαίο ρόστερ, καταπληκτική πόλη το Σίδνεϊ»

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά Καραμανλή

10:55ΚΟΣΜΟΣ

«Πληγωμένη» από τις αντιδράσεις στο αλβανικό κοινοβούλιο δήλωσε η υπουργός AI - Βίντεο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Η SEAJETS εγκαινιάζει την παιδική χαρά στο Πάρκο Νεολαίας του Δήμου Κηφισιάς στη Νέα Ερυθραία

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Citroen: Το νέο C3 απέκτησε και έκδοση βαν

10:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Nova: Μεγάλος χορηγός στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

10:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Sports Party* με ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο μυστικό της Κλεοπάτρας - Αρχαιολόγος πιστεύει ότι βρήκε τον τάφο της μετά από 2.000 χρόνια

10:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Μήνυμα Μεντιλίμπαρ για ντέρμπι - «Ξέρετε τι σημαίνει για τον σύλλογο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Φριχτή δοκιμασία για αγοράκι - Γιατροί έβγαλαν ζωντανό καβούρι από το αυτί του

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Η πρόβλεψη της Τεχνητής Νοημοσύνης: Τι θα συμβεί σε περίπτωση πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, η Ελλάδα και ο τελικός νικητής

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Σταματημένο το αυτοκίνητο της 64χρονης σε πράσινο φανάρι

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο μυστικό της Κλεοπάτρας - Αρχαιολόγος πιστεύει ότι βρήκε τον τάφο της μετά από 2.000 χρόνια

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός στη Λάρισα – «Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα την κόλαση που πέρασα», λέει η καταγγέλλουσα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Mαρίσσα Λαιμού: Η οικογένειά της θα κινηθεί νομικά κατά του βρετανικού ΕΣΥ - «Δεν νιώθω καλά, δεν έρχεται κανείς»

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε σχολείο - Τραυματίστηκε 13χρονη στο πρόσωπο

09:28ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν υπάρχει»: Πιλότος Canadair κάνει την πιο εντυπωσιακή ρίψη που έχετε δει ποτέ – Βίντεο

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ποιος πλήρωνε τον «Δράκο του Αιγάλεω» για τους εμπρησμούς – Τι έδειξε η έρευνα

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το αεροπλάνο που κυκλοφορεί στον ουρανό της Μακεδονίας και της Θράκης;

06:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας με περιοχές

11:04ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνός στα 35 του κερδίζει 51.000.000 ευρώ με μια απλή ιδέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ