Οι Massive Attack αποσύρονται από το Spotify σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Το συγκρότημα Massive Attack ανακοίνωσε την απόσυρση ολόκληρης της δισκογραφίας του από το Spotify, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επένδυση ύψους 600 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε ο ιδρυτής της πλατφόρμας, Daniel Ek, στην εταιρεία στρατιωτικής τεχνητής νοημοσύνης Helsing.

Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο όνομα δισκογραφικής εταιρείας που προχωρά σε αυτή την κίνηση.

Η επένδυση του Daniel Ek

Η Helsing, στην οποία ο Ek είναι και πρόεδρος, αναπτύσσει λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που επεξεργάζεται δεδομένα από αισθητήρες και οπλικά συστήματα για τη λήψη άμεσων στρατιωτικών αποφάσεων στο πεδίο της μάχης. Παράλληλα κατασκευάζει το στρατιωτικό drone HX-2. Τον Ιούνιο, η επενδυτική εταιρεία του Ek, Prima Materia, ηγήθηκε της τελευταίας φάσης χρηματοδότησης της Helsing, ενισχύοντας την παρουσία της στον τομέα της άμυνας.

Η ανακοίνωση των Massive Attack

Το συγκρότημα έκανε γνωστή την αποχώρησή του από το Spotify ταυτόχρονα με τη συμμετοχή του στην πρωτοβουλία No Music for Genocide, στην οποία περισσότεροι από 400 καλλιτέχνες και δισκογραφικές μπλοκάρουν τη διάθεση της μουσικής τους σε πλατφόρμες ροής στο Ισραήλ. Ωστόσο, διευκρίνισαν ότι η απόφασή τους για το Spotify αποτελεί ξεχωριστή κίνηση:

«Ανεξάρτητα από το No Music for Genocide και λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές επενδύσεις του CEO σε εταιρεία που παράγει στρατιωτικά drones και τεχνολογία AI ενσωματωμένη σε μαχητικά αεροσκάφη, ζητήσαμε από την εταιρεία μας να αφαιρέσει τη μουσική μας από το Spotify σε όλες τις χώρες», ανέφεραν.

Οι Massive Attack τόνισαν επίσης ότι το οικονομικό φορτίο που ήδη επωμίζονται οι καλλιτέχνες από τις χαμηλές αμοιβές των υπηρεσιών streaming, τώρα συνδυάζεται με ένα «ηθικό και δεοντολογικό βάρος», καθώς –όπως λένε– «τα χρήματα των ακροατών και η δημιουργική προσπάθεια των μουσικών χρηματοδοτούν θανατηφόρες, δυστοπικές τεχνολογίες».

Οι αντιδράσεις Spotify και Helsing

Εκπρόσωπος του Spotify απάντησε ότι «η Spotify και η Helsing είναι δύο εντελώς ξεχωριστές εταιρείες», υπογραμμίζοντας πως η Helsing δεν έχει καμία εμπλοκή στη Γάζα, καθώς το έργο της «επικεντρώνεται αποκλειστικά στην άμυνα της Ευρώπης απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».

Ανάλογη θέση πήρε και η ίδια η εταιρεία, ξεκαθαρίζοντας: «Η τεχνολογία της Helsing έχει αναπτυχθεί μόνο σε ευρωπαϊκές χώρες για αποτροπή και άμυνα κατά της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία. Δεν χρησιμοποιείται σε άλλες εμπόλεμες ζώνες».

Το καλλιτεχνικό μποϊκοτάζ

Στους καλλιτέχνες που ακολούθησαν παρόμοιο δρόμο περιλαμβάνονται οι King Gizzard and the Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor, Hotline TNT, Deerhoof και Wu Lyf. Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτούς, οι Massive Attack –ως σχήμα ενταγμένο σε μεγάλη δισκογραφική– δεν μπορούν να αξιοποιήσουν εναλλακτικές πλατφόρμες όπως το Bandcamp, που είναι διαθέσιμες μόνο σε ανεξάρτητους καλλιτέχνες.

Η πρωτοβουλία No Music for Genocide περιλαμβάνει επίσης ονόματα όπως οι Rina Sawayama, Amyl and the Sniffers, Jockstrap, Erika de Casier, Yaeji και Faye Webster, οι οποίοι ζητούν από τις δισκογραφικές εταιρείες ή τους διανομείς τους να περιορίσουν γεωγραφικά τη διάθεση της μουσικής τους.

«Αρκετά είναι αρκετά»

Σε ανάρτησή τους στο Instagram, οι Massive Attack συνέκριναν τη σημερινή κατάσταση με τον καλλιτεχνικό μποϊκοτάζ εναντίον του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική τη δεκαετία του 1980. «Το να συνεργάζεται κανείς με ένα καθεστώς που διαπράττει γενοκτονία είναι απαράδεκτο», σημείωσαν, καλώντας τους μουσικούς να μετατρέψουν «τη θλίψη, τον θυμό και τη δημιουργικότητά τους σε μία συλλογική, λογική και αναγκαία δράση για να τερματιστεί η κόλαση που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Massive Attack παίρνουν δημόσια θέση για την Παλαιστίνη. Το 2024 είχαν συνιδρύσει μαζί με τον Brian Eno, τους Fontaines DC και τους Kneecap ένα καλλιτεχνικό δίκτυο υπεράσπισης μουσικών που υποστηρίζουν το παλαιστινιακό ζήτημα, απέναντι –όπως καταγγέλλουν– σε «απειλές σιωπής» και νομικές πιέσεις από οργανώσεις όπως οι UK Lawyers for Israel.