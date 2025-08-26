Το Spotify «αλλάζει» σελίδα: Φέρνει τα… μηνύματα στην εφαρμογή του

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα καινοτομία του Spotify

Το Spotify «αλλάζει» σελίδα: Φέρνει τα… μηνύματα στην εφαρμογή του
Το Spotify ανακοίνωσε σήμερα (26/08) ότι αναβαθμίζει την εφαρμογή του φέρνοντας τα μηνύματα στην πλατφόρμα. Από αυτή την εβδομάδα, επιλεγμένες περιοχές του πλανήτη θα λάβουν τη νέα αναβάθμιση, η οποία λειτουργεί και στους free, αλλά και τους premium χρήστες που είναι άνω των 16 ετών.

Τα μηνύματα θα εμφανίζονται σε ειδική καρτέλα (σέρνοντας από την αριστερή πλευρά της οθόνης ή πατώντας στην εικόνα προφίλ σας) κάτω από την επιλογή των ρυθμίσεων, όπου οι χρήστες θα βλέπουν ένα ειδικό inbox.

Όταν πάει ένας χρήστης να κοινοποιήσει τραγούδι στα κοινωνικά δίκτυα, θα βλέπει πλέον και μία νέα επιλογή μηνυμάτων, όπου από εκεί θα μπορεί να στέλνει τραγούδια στους φίλους του.

Τα μηνύματα περιορίζονται σε ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ χρηστών που έχουν ήδη αλληλεπιδράσει στο Spotify μέσω των Blends, Jams, τις κοινές playlists και μέσω των Family και DUO πλάνων. Όλα τα μηνύματα θα προστατεύονται με κρυπτογράφηση βιομηχανικού προτύπου (industry – standard encryption).

Το Spotify αναφέρει ότι η νέα δυνατότητα των μηνυμάτων δεν έρχεται για να αντικαταστήσει το share σε άλλες πλατφόρμες, αλλά για να τις συμπληρώνει.

Αν έχετε φίλους στο Spotify, θα μπορείτε πλέον να στέλνετε τα αγαπημένα σας τραγούδια απευθείας μέσα από την εφαρμογή, αλλά και να συνομιλείτε μεταξύ σας.

