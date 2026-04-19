Τελειώνουν οι αναλήψεις με κάρτες από ΑΤΜ - Πώς θα βγάζουμε χρήματα

Το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης οδεύει προς νέα εποχή

Δημήτρης Δρίζος

Τελειώνουν οι αναλήψεις με κάρτες από ΑΤΜ - Πώς θα βγάζουμε χρήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ευρώπη αντικαθιστά σταδιακά τις παραδοσιακές κάρτες ανάληψης με μεθόδους μέσω κινητών τηλεφώνων και ψηφιακών πορτοφολιών.
  • Στη Γαλλία εφαρμόζεται ήδη σύστημα ανάληψης με προσωρινούς κωδικούς μέσω εφαρμογής τράπεζας, αυξάνοντας την ασφάλεια.
  • Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται ευρέως ψηφιακές κάρτες και ανέπαφες συναλλαγές μέσω κινητών και έξυπνων ρολογιών στα ΑΤΜ.
  • Το σύστημα cashback προτείνεται να αυξηθεί από 60 σε 150 ευρώ με φορολογικά κίνητρα για εμπόρους που το υιοθετούν.
  • Η ευρωπαϊκή οδηγία PSD 3 θα επιτρέψει ανάληψη μετρητών έως 150 ευρώ από καταστήματα χωρίς απαίτηση αγοράς, με πλήρη εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2026.
Snapshot powered by AI

Η Ευρώπη προχωρά στην υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων για την ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, οι οποίες αναμένεται να αντικαταστήσουν σταδιακά τις παραδοσιακές πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.

Οι νέες τεχνολογίες βασίζονται κυρίως στη χρήση κινητών τηλεφώνων και ψηφιακών πορτοφολιών, προσφέροντας ευκολία και αυξημένη ασφάλεια στους χρήστες.

Σε χώρες όπως η Γαλλία, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα που επιτρέπει την ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ αποκλειστικά μέσω κινητού τηλεφώνου. Ο χρήστης εκκινεί τη συναλλαγή μέσα από την εφαρμογή της τράπεζάς του, η οποία παράγει προσωρινούς κωδικούς.

Αυτοί οι κωδικοί εισάγονται στο ΑΤΜ, επιτρέποντας την ανάληψη των μετρητών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία απαιτεί προγραμματισμό ημέρες νωρίτερα, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια της συναλλαγής.

Παράλληλα, στην Ελλάδα είναι ήδη διαδεδομένη η χρήση ψηφιακών καρτών μέσω υπηρεσιών όπως Apple Pay, Google Wallet και Samsung Pay. Με την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών, ο χρήστης απλώς πλησιάζει το κινητό ή το έξυπνο ρολόι του στον αναγνώστη του ΑΤΜ και επιβεβαιώνει τη συναλλαγή με το προσωπικό του PIN, εξαλείφοντας την ανάγκη για φυσική κάρτα.

Αναβάθμιση του συστήματος cashback και νέες προτάσεις

Το σύστημα cashback, το οποίο επιτρέπει στον καταναλωτή να λαμβάνει μετρητά κατά την αγορά προϊόντων, παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη.

Το τρέχον όριο ανάληψης μέσω cashback είναι 60 ευρώ, ωστόσο προτάσεις από τη Γαλλία προτείνουν την αύξηση του ποσού στα 150 ευρώ.

Παράλληλα, προτείνονται φορολογικά κίνητρα για τους εμπόρους που θα υιοθετήσουν αυτή την υπηρεσία, ενθαρρύνοντας τη χρήση της.

Η μελλοντική ευρωπαϊκή οδηγία PSD3 αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ανάληψης μετρητών, επιτρέποντας την ανάληψη χρημάτων από καταστήματα χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αγορά προϊόντων, με ανώτατο όριο τα 150 ευρώ.

Η πλήρης εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης προβλέπεται έως το τέλος του 2026 και σκοπό έχει να διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση σε μετρητά, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένη παρουσία τραπεζικών υποκαταστημάτων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
