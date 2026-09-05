Ανατίναξαν ATM στη Στούπα Μεσσηνίας και πήραν πάνω 200.000 ευρώ

Αναστατώθηκε η Στούπα Μεσσηνίας τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν άγνωστοι ανατίναξαν μηχάνημα ΑΤΜ που βρισκόταν στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ, επί της Εθνικής Οδού Καλαμάτας – Αρεόπολης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 το πρωί. Οι δράστες προκάλεσαν ισχυρή έκρηξη, καταφέρνοντας να αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό και να εξαφανιστούν πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν έχοντας αφαιρέσει ποσό που εκτιμάτε περίπου σε 200.000 ευρώ, καθώς την προηγούμενη ημέρα είχε γίνει η φόρτωσή του. Από τη σφοδρότητα της έκρηξης προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές στην πρόσοψη του σούπερ μάρκετ. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ανατίναξη ΑΤΜ στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών αναζητώντας και βιντεοληπτικο υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής που θα βοηθήσουν στην ταχύτερη εξιχνίαση της υπόθεσης. Άγνωστος παραμένει μέχρι αυτή την ώρα ο αριθμός των δραστών.

Πηγή: best-tv.gr