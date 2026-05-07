Μπόνι Τάιλερ: Ξαφνική επιδείνωση της υγείας της θρυλικής τραγουδίστριας - Σε τεχνητό κώμα

Αιφνίδια επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας της δημοφιλούς τραγουδίστριας Μπόνι Τάιλερ, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για διάτρηση εντέρου.

Παρά το γεγονός ότι εκπρόσωπος της 74χρονης τραγουδίστριας σε δήλωσε είχε αναφέρει ότι η« επέμβαση πήγε καλά και αναρρώνει», πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν πως η Μπόνι έχει μπει σε τεχνητό κώμα, καθώς η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε τις τελευταίες ώρες.

Η έγκριτη πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manha ανέφερε ότι η τραγουδίστρια του «Total Eclipse Of The Heart» μεταφέρθηκε από τη μονάδα ενδιάμεσης θεραπείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

«Η Bonnie Tyler βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από αρκετές ημέρες στο Νοσοκομείο του Φάρο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο έντερο» αναφέρει το δημοσίευμα.

Επίσης, ανέφερε ότι οι γιατροί που την περιθάλπουν παραδέχτηκαν ότι δεν είναι σε θέση να προβλέψουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες.





