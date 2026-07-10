Αμήχανο: Παρουσιάστρια «γυρίζει τα μάτια» για τον θάνατο της θρυλικής Μπόνι Τάιλερ

Τηλεθεατές εκνευρίστηκαν με τη μετάδοση της είδησης του θανάτου της τραγουδίστριας από την παρουσιάστρια αυστραλιανού καναλιού

Δέσποινα Σοφιανίδου

Αμήχανο: Παρουσιάστρια «γυρίζει τα μάτια» για τον θάνατο της θρυλικής Μπόνι Τάιλερ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η παρουσιάστρια Ντάνι Σίνχα προκάλεσε αντιδράσεις στην Αυστραλία λόγω αγενούς συμπεριφοράς και λάθους στον τίτλο του τραγουδιού της Μπόνι Τάιλερ κατά την ανακοίνωση του θανάτου της.
  • Η Ντάνι ανέφερε λανθασμένα το χιτ της Μπόνι ως «Total Of Eclipse» αντί για «Total Eclipse Of The Heart».
  • Κατά τη μετάδοση, η παρουσιάστρια φάνηκε να γυρίζει τα μάτια της εκνευρισμένη, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι ήταν στον αέρα.
  • Το Channel 5 επέλεξε να παίξει μόνο το απόσπασμα «now I’m only falling apart» από το τραγούδι, προκαλώντας περαιτέρω δυσαρέσκεια στους θαυμαστές.
  • Αργότερα, η Ντάνι δημοσίευσε στο Instagram ένα σεβαστικό αφιέρωμα στη Μπόνι Τάιλερ, εκφράζοντας συλλυπητήρια και αναγνώριση.
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Ο θάνατος της θρυλικής τραγουδίστριας Μπόνι Τάιλερ μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο, όμως σε μία περίπτωση, η είδηση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Στην Αυστραλία, η παρουσιάστρια του Channel 5, Ντάνι Σίνχα, δέχθηκε σφοδρή κριτική, όταν ενημερώνοντας για τη θλιβερή είδηση είχε μια «αγενή» όπως χαρακτηρίστηκε από τους τηλεθεατές αντίδραση, αλλά και τη λανθασμένη αναφορά της στο πιο γνωστό χιτ της Μπόνι, το «Total Eclipse Of The Heart». Αντ’ αυτού, ονόμασε το τραγούδι «Total Of Eclipse».

Αργότερα, όταν η κάμερα γύρισε στην παρουσιάστρια, μετά την προβολή ενός βίντεο κλιπ της Μπόνι, η Ντάνι φάνηκε να γυρίζει τα μάτια της και να δείχνει εκνευρισμένη – προφανώς χωρίς να συνειδητοποιεί ότι ήταν στον «αέρα».

«Η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών. Η πρωταγωνίστρια του “Total Of Eclipse” είχε προηγουμένως τεθεί σε τεχνητό κώμα, αφού υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο κοντά στο σπίτι της στο Φάρο της Πορτογαλίας», ανέφερε η παρουσιάστρια, αναφέροντας λανθασμένα τον τίτλο της επιτυχίας της Μπόνι από το 1983.

Η Ντάνι φάνηκε αργότερα να γυρίζει τα μάτια της προς τους παραγωγούς πίσω από την κάμερα, πριν περάσει γρήγορα στην επόμενη είδηση όταν συνειδητοποίησε ότι η κάμερα την είχε ξαναπιάσει στο πλάνο.

Ωστόσο, οι θαυμαστές πρόσεξαν τη στιγμή και πολλοί την χαρακτήρισαν ως έλλειψη ευαισθησίας. Άλλοι εκνευρίστηκαν με το απόσπασμα του τραγουδιού που επέλεξε να παίξει το Channel 5 – καθώς το σύντομο βίντεο έπαιζε μόνο τη φράση «now I’m only falling apart».

Υπήρξαν όμως κι εκείνοι που υπερασπίστηκαν την παρουσιάστρια, καθώς υποθέτουν ότι ήταν εκνευρισμένη επειδή το autocue, έδειξε λάθος τίτλο του τραγουδιού – εξ ου και το γύρισμα των ματιών.

H Ντάνι, αργότερα δημοσίευσε στο Instagram της ένα αφιέρωμα στη Μπόνι, αναρτώντας μια φωτογραφία μαζί της.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Μπόνι. Ήταν μια ξεχωριστή μέρα όταν έλαβες το MBE το 2023. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου σε όλη την οικογένεια», έγραψε η Ντάνι δίπλα σε μια φωτογραφία με τη Μπόνι έξω από το Κάστρο του Ουίνδσορ.

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