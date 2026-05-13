Συγγνώμη από Αναστασίου για το unfair προς Τσίπρα «να λουστεί 2 φορές γιατί η μπογιά είναι έντονη»

«Μισή συγγνώμη» ζήτησε σήμερα για τη δήλωση της αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, η Βάσια Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, την ευθύνη της ατυχούς διατύπωσης της φράσης της, σύμφωνα με την οποία ζητούσε από τον Αλέξη Τσίπρα «να λουστεί 2 φορές γιατί η μπογιά είναι έντονη», ανέλαβε σήμερα το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου. Ωστόσο επισήμανε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ανακαλέσει τον χαρακτηρισμό «Πινοσέτ» που είχε αποδώσει στον Γιώργο Παπανδρέου, ούτε όσα έχει πει κατά καιρούς για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και τη Φώφη Γεννηματά.

Υπενθυμίζεται πως η αναπληρώτρια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είχε σχολιάσει σε τηλεοπτική της συνέντευξη για τον πρώην πρωθυπουργό «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Αναλυτικά στη δήλωσή της αναφέρει:

Σε σχέση με τη δήλωσή μου, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση, η οποία δεν με εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων.

Ο πολιτικός διάλογος οφείλει να είναι σκληρός, αλλά με όρια, θεσμικότητα, σεβασμό και στη βάση επιχειρημάτων. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ σωστό να αποσαφηνίσω τη θέση μου και να κλείσω το ζήτημα εδώ.

Την ίδια στιγμή, χωρίς να επιχειρώ κανέναν συμψηφισμό, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι στον δημόσιο διάλογο δεν επιδεικνύεται πάντοτε η ίδια ευαισθησία και αυστηρότητα απέναντι σε άλλες βαριές πολιτικές επιθέσεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί. Ο κ. Τσίπρας ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη από τον Γιώργο Παπανδρέου για τον χαρακτηρισμό «Πινοσέτ», ούτε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για την άδικη εμπλοκή του στην υπόθεση Novartis, ούτε βεβαίως από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις αναφορές της τότε εκπροσώπου Τύπου περί δήθεν εκβιαζόμενου στην υπόθεση των υποκλοπών.

Ούτε αναίρεσε όσα αναληθή κατέγραψε στο βιβλίο του για τη Φώφη Γεννηματά, προσβάλλοντας τη μνήμη της Προέδρου μας και ανακυκλώνοντας ψέματα, μολονότι τον είχε διαψεύσει τόσο η ίδια εν ζωή όσο και οι στενοί της συνεργάτες, μόνο και μόνο για να αποκαθάρει το κόμμα του από τη συνειδητή συγκυβέρνηση με την ακροδεξιά του Π. Καμμένου.

Η κοινωνία περιμένει από όλους μας περισσότερη σοβαρότητα, συνέπεια και πολιτικό πολιτισμό — και αυτό αφορά, χωρίς εξαιρέσεις, το σύνολο του πολιτικού συστήματος.

