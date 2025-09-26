Φωτιά τώρα σε σπίτι στο Μεταξουργείο - Διακοπή κυκλοφορίας στη Μεγάλου Αλεξάνδρου
Λόγω του περιστατικού, οι Αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος της Πλαταιών
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα (26.09.2025) σε σπίτι στο Μεταξουργείο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε φωταγωγό. Από την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.
Λόγω του περιστατικού, οι Αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος της Πλαταιών.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:20 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ψηφιακό ευρώ: Τι είναι και τι ζητούν οι καταναλωτές, πώς θα λειτουργεί
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 26 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
11:44 ∙ WHAT THE FACT