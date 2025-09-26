Φωτιά τώρα σε σπίτι στο Μεταξουργείο - Διακοπή κυκλοφορίας στη Μεγάλου Αλεξάνδρου

Λόγω του περιστατικού, οι Αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος της Πλαταιών

Newsbomb

Φωτιά τώρα σε σπίτι στο Μεταξουργείο - Διακοπή κυκλοφορίας στη Μεγάλου Αλεξάνδρου
Eurokinissi/Φωτογραφία αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα (26.09.2025) σε σπίτι στο Μεταξουργείο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε φωταγωγό. Από την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Λόγω του περιστατικού, οι Αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος της Πλαταιών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:43ΚΟΣΜΟΣ

Τζέιμς Κόμι: Κατηγορείται για παρεμπόδιση δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις ο πρώην διευθυντής του FBI - Πανηγυρίζει ο Τραμπ

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Σκληρές εικόνες

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη έλειπε από τη δουλειά της με αναρρωτική άδεια 146 μέρες - Τι μισθό λάμβανε

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τροχαίο ατύχημα με δύο σοβαρά τραυματίες στο Άργος Ορεστικό – Ο ένας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Ξεκίνησαν οι πληρωμές – Πότε θα δουν λεφτά όλοι οι συνταξιούχοι

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε σπίτι στο Μεταξουργείο - Διακοπή κυκλοφορίας στη Μεγάλου Αλεξάνδρου

06:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλάσιο το μπόνους σε Δημόσιο και ΟΤΑ - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις καταθέσεις Σαλάτα και Μπαμπασίδη - Η αντιπολίτευση καλεί Μυλωνάκη

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

06:40ΚΟΣΜΟΣ

«Λάθος» τουρκικού δικαστηρίου αποκαλύπτει πώς η Άγκυρα και η MIT εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό

06:36LIFESTYLE

Η Ριάνα γέννησε την κόρη της φορώντας κοσμήματα αξίας άνω των $150.000

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το εκθαμβωτικό νυφικό με τα 10.000 μαργαριτάρια που έγινε σύμβολο στη μεταπολεμική Βρετανία

06:28LIFESTYLE

«Άρχισαν» τα όργανα της σεζόν – Οι πρώτες αποχωρήσεις από εκπομπές

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρυσός: Ασταμάτητο «ράλι» στις τιμές – Μία λίρα αξίζει όσο… ένας μισθός

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακό ευρώ: Τι είναι και τι ζητούν οι καταναλωτές, πώς θα λειτουργεί

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλί Σαμπάντζι: Η ιστορία του Τούρκου μεγιστάνα – Από τη δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου μέχρι το «χρυσό» διαζύγιο με την κληρονόμο της δυναστείας Ντογάν

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Καραϊβική: Τα παραδεισένια νησιά βυθίζονται στα... σκουπίδια - Στο «κόκκινο» η περιβαλλοντική κρίση

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Εκτινάχτηκαν στα ύψη οι τιμές - Αύξηση 4,3% 2025 - Στην περιφέρεια η μεγαλύτερη άνοδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Σκληρές εικόνες

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλί Σαμπάντζι: Η ιστορία του Τούρκου μεγιστάνα – Από τη δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου μέχρι το «χρυσό» διαζύγιο με την κληρονόμο της δυναστείας Ντογάν

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με πτώση της θερμοκρασίας ξεκινάει η κακοκαιρία – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «επίκεντρο» σφοδρών καταιγίδων

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Το μήνυμα για τα F-35 και τις κυρώσεις CAATSA και οι εμπορικές συναλλαγές

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη έλειπε από τη δουλειά της με αναρρωτική άδεια 146 μέρες - Τι μισθό λάμβανε

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το εκθαμβωτικό νυφικό με τα 10.000 μαργαριτάρια που έγινε σύμβολο στη μεταπολεμική Βρετανία

06:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλάσιο το μπόνους σε Δημόσιο και ΟΤΑ - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

06:28LIFESTYLE

«Άρχισαν» τα όργανα της σεζόν – Οι πρώτες αποχωρήσεις από εκπομπές

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα «κλειδώνουν» οι φρεγάτες Μπεργκαμίνι - Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τροχαίο ατύχημα με δύο σοβαρά τραυματίες στο Άργος Ορεστικό – Ο ένας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρυσός: Ασταμάτητο «ράλι» στις τιμές – Μία λίρα αξίζει όσο… ένας μισθός

06:36LIFESTYLE

Η Ριάνα γέννησε την κόρη της φορώντας κοσμήματα αξίας άνω των $150.000

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Ξεκίνησαν οι πληρωμές – Πότε θα δουν λεφτά όλοι οι συνταξιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ