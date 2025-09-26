Φωτιά τώρα σε σπίτι στο Μεταξουργείο - Διακοπή κυκλοφορίας στη Μεγάλου Αλεξάνδρου

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα (26.09.2025) σε σπίτι στο Μεταξουργείο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε φωταγωγό. Από την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Λόγω του περιστατικού, οι Αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος της Πλαταιών.