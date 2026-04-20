Κέιτι Πέρι: Δεν είχε ψιλά και έκανε ευχή με... πιστωτική κάρτα στην Φοντάνα ντι Τρέβι - Βίντεο

Το είδαμε και αυτό! Η Κέιτι Πέρι βρίσκεται στην Ιταλία και όπως όλοι οι τουρίστες, θέλησε να επισκεφθεί την εμβληματική Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη και να κάνει μια ευχή.

Ωστόσο η δημοφιλής τραγουδίστρια η οποία βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ιταλίας για μια ιδιωτική συναυλία στο La Nuvola, όταν έφτασε στο περίφημο σιντριβάνι όπως είπε σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, δεν είχε ψιλά και έτσι έκανε ευχή... βουτώντας στη Φοντάνα την πιστωτική της κάρτα.

Το βίντεο ξεκινά με την Κέιτι Πέρι να στέκεται μπροστά από τη Φοντάνα ντι Τρέβι και να τραγουδά το «Someone give me a penny», που μεταφράζεται ως «κάποιος να μου δώσει ψιλά», και αφού το αίτημά της δεν εισακούστηκε έβαλε την πιστωτική της κάρτα στο σιντριβάνι και μετά την μάζεψε προτού την χάσει.

Η Κέιτι Πέρι έκανε και μια ανάρτηση στο Instagram από τη Ρώμη που φαίνεται να τριγυρνά στην αιώνια πόλη και να επισκέπτεται ορισμένα από τα ιστορικότερά της μνημεία όπως την Φοντάνα ντι Τρέβι και το Πάνεθον. Την ανάρτηση συνόδευσε με τη λεζάντα «Just Rome’ing around».