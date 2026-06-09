Love is in the air: Τριντό, Πέρι, Μπλαντ και Κρασίνσκι «φώτισαν» το κόκκινο χαλί με τον έρωτά τους

Η φράση που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την ατμόσφαιρα στο κόκκινο χαλί της Νέας Υόρκης, το βράδυ της Δευτέρας (8/6) δεν είναι άλλη από το... love is in the air.

Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό μαγνήτισαν τα βλέμματα στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο πλαίσιο του «Tribeca Festival» στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν ήταν οι μόνοι. Η Έμιλι Μπλαντ και ο σύζυγός της, Τζον Κρασίνσκι έδωσαν το παρών στην πρεμιέρα της ταινίας «Disclosure Day», επίσης, στη Νέα Υόρκη, με την χημεία τους να μην περνά απαρατήρητη.

Η Έμιλι Μπλαντ φόρεσε δημιουργία υψηλής ραπτικής από τη συλλογή Άνοιξη 2026 του οίκου Tamara Ralph και έλαμπε στο πλευρό του αγαπημένου της.

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Το «ντεμπούτο» του ζεύγους Πέρι-Τριντό στο κόκκινο χαλί

Την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί πραγματοποίησαν η ποπ σταρ Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, δίνοντας τέλος σε κάθε αμφιβολία για τη σχέση τους.

Το ζευγάρι βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, στην πρεμιέρα της νέας συναυλιακής ταινίας της τραγουδίστριας, «Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Tribeca.

Λαμπερές εμφανίσεις και χαμόγελα στον φακό

Η 41χρονη τραγουδίστρια επέλεξε μια εντυπωσιακή λευκή δημιουργία με λουλουδένιες λεπτομέρειες, ενώ ο 54χρονος Τριντό εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο.

Οι δυο τους πόζαραν μαζί στους φωτογράφους, ενώ ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός παρακολουθούσε χαμογελαστός την Πέρι να συνομιλεί με δημοσιογράφους και θαυμαστές κατά την άφιξή της στην εκδήλωση.

Η σχέση που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025

Οι φήμες για ειδύλλιο ανάμεσα στην Πέρι και τον Τριντό ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025, όταν οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στο Μόντρεαλ.

Λίγο αργότερα, φωτογραφήθηκαν σε δείπνο σε γνωστό εστιατόριο της καναδικής πόλης, με ανθρώπους από το περιβάλλον του καταστήματος να κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα ζεστή και ευχάριστη βραδιά.

Η παρουσία του Τριντό σε συναυλία της Πέρι στο Μόντρεαλ, λίγες ημέρες αργότερα, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν ζευγάρι.

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