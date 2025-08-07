Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει νέο της τραγούδι μέσα σε τάξι - Δείτε βίντεο
«Τρέχει η ζωή μου σαν ταξί», έγραψε η Κατερίνα Λιόλιου στη λεζάντα που συνόδευε το σύντομο κλιπ
Η Κατερίνα Λιόλιου δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στο οποίο ερμηνεύει μερικούς στίχους του κομματιού της «Ταξί» που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες.
Η ίδια τραγούδησε μέσα σε ταξί, φορώντας γυαλιά ηλίου και μια μαύρη μπλούζα με βαθύ ντεκολτέ.
«Τρέχει η ζωή μου σαν ταξί», έγραψε η Κατερίνα Λιόλιου στη λεζάντα που συνόδευε το σύντομο κλιπ που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.
