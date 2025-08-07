Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει νέο της τραγούδι μέσα σε τάξι - Δείτε βίντεο

«Τρέχει η ζωή μου σαν ταξί», έγραψε η Κατερίνα Λιόλιου στη λεζάντα που συνόδευε το σύντομο κλιπ

Newsbomb

Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει νέο της τραγούδι μέσα σε τάξι - Δείτε βίντεο

Η Κατερίνα Λιόλιου

LIFESTYLE
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κατερίνα Λιόλιου δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στο οποίο ερμηνεύει μερικούς στίχους του κομματιού της «Ταξί» που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες.

Η ίδια τραγούδησε μέσα σε ταξί, φορώντας γυαλιά ηλίου και μια μαύρη μπλούζα με βαθύ ντεκολτέ.

«Τρέχει η ζωή μου σαν ταξί», έγραψε η Κατερίνα Λιόλιου στη λεζάντα που συνόδευε το σύντομο κλιπ που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Σύμης: Τα δύο νησιά που εξετάζουν εισιτήριο στους τουρίστες της μίας μέρας – Η τιμή του

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Πιθανή η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία ακόμη και την επόμενη εβδομάδα

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15Αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

08:28WHAT THE FACT

Αρχαία υποβρύχια πόλη ίσως ξαναγράφει τη βιβλική ιστορία της Κιβωτού του Νώε

08:27LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει νέο της τραγούδι μέσα σε τάξι - Δείτε βίντεο

08:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Όσοι έρχονται παράνομα από ασφαλείς χώρες, η μόνη λύση θα είναι η επιστροφή»

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα των δασμών του Τραμπ: 'Ερχονται δασμοί 100% στα τσιπ - Φόβοι οτι θα ακριβύνουν κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και ψυγεία

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Δύτης εγκλωβισμένος σε σπήλαιο για 5 μέρες - Επέζησε τρώγοντας ωμό ψάρι

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο παράνομο φορτίο χρυσού στην ιστορία της Βραζιλίας - 103 κιλά αξίας 11 εκατ. δολαρίων κρμμένα στο ταμπλό ΙΧ

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Mπιλ Κλίντον: Η πραγματική σχέση του με τον Έπσταϊν - Τα ταξίδια με το «Lolita Express», το «νησί των παιδόφιλων» και οι επισκέψεις στον Λευκό Οίκο

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Δραπετσώνα – Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Το ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας κρυμμένο 4.500 χρόνια

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Κολλημένο» στην ξέρα το φέρι μποτ – Προβληματίζουν οι άνεμοι για την έναρξη ρυμούλκησης

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Έντι Παλμιέρι – Ήταν πρωτοπόρος της Latin jazz και οκτώ φορές βραβευμένος με Grammy

07:02ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο σκάνδαλο: Πάνω από 13.000 δημόσιοι υπάλληλοι πήραν αναρρωτική και πήγαν στο καζίνο

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μάχες» για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ψάχνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Πέμπτη (7/8) – Πορτοκαλί συναγερμός για 6 περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι καθαρός, έχω ελεγχθεί 11 φορές» -Τι απαντά ο σύζυγος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου για τις επιδοτήσεις

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Το ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας κρυμμένο 4.500 χρόνια

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα των δασμών του Τραμπ: 'Ερχονται δασμοί 100% στα τσιπ - Φόβοι οτι θα ακριβύνουν κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και ψυγεία

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Οι Σχολές με τα πάνω και τα κάτω τους - Τι δείχνουν οι φετινές βάσεις - Ανάλυση με πίνακες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει τριήμερο ισχυρών βοριάδων – Τα μελτέμια θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Mπιλ Κλίντον: Η πραγματική σχέση του με τον Έπσταϊν - Τα ταξίδια με το «Lolita Express», το «νησί των παιδόφιλων» και οι επισκέψεις στον Λευκό Οίκο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Από το σχέδιο διαφυγής στο εξωτερικό, στις φυλακές Κορυδαλλού - Τι υποστήριξε η 32χρονη στην μαραθώνια κατάθεσή της

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικοι σε ρόλο «security» αυτο-οργανώνονται και προστατεύουν μόνοι τους τις γειτονιές

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη - Το Ισραήλ στο σταυροδρόμι της Γάζας: Αυτό είναι το σχέδιο για κατάληψη της Λωρίδας- Ιστορική απόφαση - Προειδοποίηση για «παγίδα»: «Μπαίνουμε σε ένα Βιετνάμ»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Δραπετσώνα – Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι

07:02ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο σκάνδαλο: Πάνω από 13.000 δημόσιοι υπάλληλοι πήραν αναρρωτική και πήγαν στο καζίνο

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Δύτης εγκλωβισμένος σε σπήλαιο για 5 μέρες - Επέζησε τρώγοντας ωμό ψάρι

08:28WHAT THE FACT

Αρχαία υποβρύχια πόλη ίσως ξαναγράφει τη βιβλική ιστορία της Κιβωτού του Νώε

06:34LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές κάνουν ποδαρικό στη νέα τηλεοπτική σεζόν

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Κολλημένο» στην ξέρα το φέρι μποτ – Προβληματίζουν οι άνεμοι για την έναρξη ρυμούλκησης

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο έτοιμες είναι οι ΗΠΑ για τον επόμενο πόλεμο - Τα φθηνά drones και η AI τα αλλάζουν όλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ