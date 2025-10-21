«Η συνεργασία που δε ξέραμε ότι χρειαζόμασταν»: Άντζελα Δημητρίου και Κατερίνα Λιόλιου μαζί
Η απόλυτη συνάντηση γενεών και στυλ μόλις συνέβη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η μουσική, η μόδα και η λάμψη ενώνονται σε ένα από τα πιο δυνατά comeback της χρονιάς. Η Άντζελα Δημητρίου και η Κατερίνα Λιόλιου συναντιούνται στο «Πού Τη Βρήκε;» και αποδεικνύουν ότι όταν δύο γενιές ενέργειας και στυλ ενώνουν δυνάμεις, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι εκρηκτικό.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:59 ∙ LIFESTYLE