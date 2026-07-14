Εντολή Πλεύρη για αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης να παραμείνει το άσυλο στον Τζαβέντ Ασλάμ

Snapshot Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή για άμεση άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της απόφασης της 17ης Επιτροπής Προσφυγών που δικαίωσε τον Τζαβέντ Ασλάμ.

Η απόφαση της επιτροπής ακύρωσε την ανάκληση του καθεστώτος ασύλου του Πακιστανού πολίτη από το Υπουργείο Μετανάστευσης.

Το υπουργείο υποστηρίζει ότι η απόφαση της επιτροπής έχει νομικές πλημμέλειες, είναι αόριστη και αγνοεί ότι το Πακιστάν θεωρείται ασφαλής χώρα.

Το ποσοστό χορήγησης ασύλου σε υπηκόους Πακιστάν είναι κάτω του 1%, γεγονός που, σύμφωνα με το υπουργείο, καθιστά την απόφαση προβληματική.

Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές ασύλου απαρτίζονται αποκλειστικά από δικαστές και η αρμοδιότητα του υπουργού περιορίζεται στην άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά νομικά εσφαλμένων αποφάσεων. Snapshot powered by AI

Αποφασισμένο να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης της επιτροπής Ασύλου, που δικαίωσε την προσφυγή του Τζαβέντ Ασλάμ, εμφανίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, έδωσε εντολή για να ασκηθεί κατά άμεση προτεραιότητα Αίτηση Ακυρώσεως εναντίον της απόφασης της 17ης Επιτροπής Προσφυγών, που αποτελείται αποκλειστικά από διοικητικούς δικαστές, με την οποία έγινε δεκτή προσφυγή πολίτη του Πακιστάν και ακυρώθηκε η απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ανακλήσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την οποία είχε ανακληθεί το καθεστώς προστασίας του Πακιστανού πολίτη.

Πρόκειται για την υπόθεση του Τζαβέντ Ασλάμ, προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος «ΕΝΟΤΗΤΑ», του οποίου η προσφυγή κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου η οποία είχε ανακαλέσει το καθεστώς διεθνούς προστασίας που του είχε χορηγηθεί έγινε δεκτή από την επιτροπή ασύλου.

Ο πρόεδρος του Πακιστανικού Συλλόγου η Ενότητα Τζαβεντ Ασλάμ

Όπως τονίζεται από τις ίδιες; πηγές, η αίτηση ακυρώσεως ασκείται δεδομένου ότι η συγκεκριμένη απόφαση βρίθει νομικών πλημμελειών, δεν απαντά στη τεκμηριωμένη απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου της Υπηρεσίας του Υπουργειου Μετανατευσης και Ασύλου, αγνοεί ότι το Πακιστάν συνιστά ασφαλή χώρα, είναι αόριστη και ατεκμηρίωτη και για όσους άλλους λόγους αναπτυχθούν στην αίτηση ακυρώσεως.

«Το γεγονός μάλιστα ότι υπήκοοι Πακιστάν λαμβάνουν άσυλο σε ποσοστό κατωτέρω του 1%, πράγμα που περιέργως αγνοεί η συγκεκριμένη απόφαση, την καθιστά ιδιαιτέρως προβληματική» συνεχίζουν οι πηγές του υπουργείου μετανάστευσης.

Σημειώνεται δε ότι οι δευτεροβάθμιες επιτροπές εξέτασης προσφυγών αιτούντων ασύλου συγκροτούνται αποκλειστικά από δικαστές και η αρμοδιότητα του υπουργού εξαντλείται στο να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά των αποφάσεων που προφανώς είναι νομικά εσφαλμένες, όπως η συγκεκριμένη. Ο υπουργός δεσμεύεται ότι θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα προκειμένου να ανατραπεί η προσβληθείσα απόφαση.

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