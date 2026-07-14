Εντολή Πλεύρη για αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης να παραμείνει το άσυλο στον Τζαβέντ Ασλάμ

Ο υπουργός δεσμεύεται ότι θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα προκειμένου να ανατραπεί η προσβληθείσα απόφαση

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Εντολή Πλεύρη για αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης να παραμείνει το άσυλο στον Τζαβέντ Ασλάμ

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή για άμεση άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της απόφασης της 17ης Επιτροπής Προσφυγών που δικαίωσε τον Τζαβέντ Ασλάμ.
  • Η απόφαση της επιτροπής ακύρωσε την ανάκληση του καθεστώτος ασύλου του Πακιστανού πολίτη από το Υπουργείο Μετανάστευσης.
  • Το υπουργείο υποστηρίζει ότι η απόφαση της επιτροπής έχει νομικές πλημμέλειες, είναι αόριστη και αγνοεί ότι το Πακιστάν θεωρείται ασφαλής χώρα.
  • Το ποσοστό χορήγησης ασύλου σε υπηκόους Πακιστάν είναι κάτω του 1%, γεγονός που, σύμφωνα με το υπουργείο, καθιστά την απόφαση προβληματική.
  • Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές ασύλου απαρτίζονται αποκλειστικά από δικαστές και η αρμοδιότητα του υπουργού περιορίζεται στην άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά νομικά εσφαλμένων αποφάσεων.
Snapshot powered by AI

Αποφασισμένο να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης της επιτροπής Ασύλου, που δικαίωσε την προσφυγή του Τζαβέντ Ασλάμ, εμφανίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, έδωσε εντολή για να ασκηθεί κατά άμεση προτεραιότητα Αίτηση Ακυρώσεως εναντίον της απόφασης της 17ης Επιτροπής Προσφυγών, που αποτελείται αποκλειστικά από διοικητικούς δικαστές, με την οποία έγινε δεκτή προσφυγή πολίτη του Πακιστάν και ακυρώθηκε η απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ανακλήσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την οποία είχε ανακληθεί το καθεστώς προστασίας του Πακιστανού πολίτη.

Πρόκειται για την υπόθεση του Τζαβέντ Ασλάμ, προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος «ΕΝΟΤΗΤΑ», του οποίου η προσφυγή κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου η οποία είχε ανακαλέσει το καθεστώς διεθνούς προστασίας που του είχε χορηγηθεί έγινε δεκτή από την επιτροπή ασύλου.

τζαβεντ Ασλαμ

Ο πρόεδρος του Πακιστανικού Συλλόγου η Ενότητα Τζαβεντ Ασλάμ

Όπως τονίζεται από τις ίδιες; πηγές, η αίτηση ακυρώσεως ασκείται δεδομένου ότι η συγκεκριμένη απόφαση βρίθει νομικών πλημμελειών, δεν απαντά στη τεκμηριωμένη απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου της Υπηρεσίας του Υπουργειου Μετανατευσης και Ασύλου, αγνοεί ότι το Πακιστάν συνιστά ασφαλή χώρα, είναι αόριστη και ατεκμηρίωτη και για όσους άλλους λόγους αναπτυχθούν στην αίτηση ακυρώσεως.

«Το γεγονός μάλιστα ότι υπήκοοι Πακιστάν λαμβάνουν άσυλο σε ποσοστό κατωτέρω του 1%, πράγμα που περιέργως αγνοεί η συγκεκριμένη απόφαση, την καθιστά ιδιαιτέρως προβληματική» συνεχίζουν οι πηγές του υπουργείου μετανάστευσης.

Σημειώνεται δε ότι οι δευτεροβάθμιες επιτροπές εξέτασης προσφυγών αιτούντων ασύλου συγκροτούνται αποκλειστικά από δικαστές και η αρμοδιότητα του υπουργού εξαντλείται στο να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά των αποφάσεων που προφανώς είναι νομικά εσφαλμένες, όπως η συγκεκριμένη. Ο υπουργός δεσμεύεται ότι θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα προκειμένου να ανατραπεί η προσβληθείσα απόφαση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Περαία Θεσσαλονίκης: SMS ετοιμότητας από το 112

18:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Λογαριασμός ευθύνης στους πολίτες της Αττικής»: Ξεκίνησε η προσέλευση του κόσμου στην εκδήλωση Χαρδαλιά- Φωτογραφίες

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Παρίσι: Ελληνικό άγημα παρέλασε σήμερα στην Αψίδα του Θριάμβου, όπως το 1919

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση για τον ιό Ζίκα: Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων μετά από διακοπές σε δημοφιλείς προορισμούς

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Κρητικός ποιητής και τραγουδοποιός Γιώργος Σταυρακάκης

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: Αντικαθιστά το τέλος 20% με επενδύσεις και επιβάλλει πλήρη αποκλεισμό στο Ιράν

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία πινακίδα στην Τεχεράνη ζητά τον θάνατο Τραμπ και Νετανιάχου - Φωτογραφίες πάνω σε φέρετρα

18:06ΚΥΠΡΟΣ

Ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν μετά τη θετική αξιολόγηση από Κομισιόν

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Marfin: Η 46χρονη έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Έγινε θέμα η πανάκριβη αλυσίδα του Λαμίν Γιαμάλ

17:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ζούμε σε μια χώρα όπου ο καταληψίας βαπτιζόταν επαναστάτης

17:34LIFESTYLE

«Μια γυναίκα»: Η Δανάη Παππά έρχεται με έναν ρόλο-πρόκληση

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός 72χρονος που έπεσε από τη σκεπή του σπιτιού του

17:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά τον Παναγιωτόπουλο, ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γαβρήλος από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που το βίαιο φαινόμενο «galerne» χτυπά την παραλία - Πανικοβλημένοι οι λουόμενοι τρέχουν να σωθούν

17:26ΥΓΕΙΑ

Ο σπάνιος καρκίνος του Σαμ Νιλ: Τι συνέβη πριν τον θάνατό του

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη «καρουζέλ» 46,9 εκατ. ευρώ εντόπισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Έφοδοι σε Αττική και Καστοριά

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εντολή Πλεύρη για αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης να παραμείνει το άσυλο στον Τζαβέντ Ασλάμ: «Βρίθει νομικών πλημμελειών η διοικητική απόφαση»

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι στον Πειραιά: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης

16:58WHAT THE FACT

Το 1871, ένας αγρότης άφησε 5 αγελάδες σε ένα νησί: 130 χρόνια αργότερα τεστ DNA αψήφησε τη λογική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι στον Πειραιά: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς-νεκρό ζευγάρι: Είχαν αναμμένη μηχανή για να δουλεύει το aircondition μέσα σε κλειστό γκαράζ και πέθαναν από τις αναθυμιάσεις

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς - νεκρό ζευγάρι: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης - Τους εντόπισε στο γκαράζ ο πατέρας του 28χρονου

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Βγήκε για SUP στη Λήμνο και γύρισε με «καμπάνα» 250 ευρώ: Τι δεν πρέπει να ξεχάσετε πριν ανέβετε στη σανίδα και ποιοι είναι οι κανόνες για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μάχη» των μετεωρολογικών μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου – Τι προβλέπουν το αμερικανικό GFS και το ευρωπαϊκό ECMWF

17:34LIFESTYLE

«Μια γυναίκα»: Η Δανάη Παππά έρχεται με έναν ρόλο-πρόκληση

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Κρητικός ποιητής και τραγουδοποιός Γιώργος Σταυρακάκης

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός 72χρονος που έπεσε από τη σκεπή του σπιτιού του

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: Αντικαθιστά το τέλος 20% με επενδύσεις και επιβάλλει πλήρη αποκλεισμό στο Ιράν

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς – «Η κοπέλα έμοιαζε να κοιμάται»: Μαρτυρία για τους δύο νεκρούς νεαρούς μέσα σε αυτοκίνητο

15:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες - Βάσεις: Πιθανώς νωρίτερα φέτος, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη

16:58WHAT THE FACT

Το 1871, ένας αγρότης άφησε 5 αγελάδες σε ένα νησί: 130 χρόνια αργότερα τεστ DNA αψήφησε τη λογική

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

17:26ΥΓΕΙΑ

Ο σπάνιος καρκίνος του Σαμ Νιλ: Τι συνέβη πριν τον θάνατό του

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα ΔΕΘ: Αυξήσεις - έκπληξη στις συντάξεις - Τι θα πάρουν μικρομεσαίοι, επαγγελματίες, νοικοκυριά - Ο χρόνος των εκλογών

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη από το αεροδρόμιο Ζακύνθου το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Τι «πονοκεφαλιάζει» την Πολεμική Αεροπορία

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εντολή Πλεύρη για αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης να παραμείνει το άσυλο στον Τζαβέντ Ασλάμ: «Βρίθει νομικών πλημμελειών η διοικητική απόφαση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ