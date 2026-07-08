Πλεύρης για νέα ΚΥΑ: Καμία εποπτεία σε δικηγόρους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους

Συνάντηση πραγματοποίησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με το Προεδρείο της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων.

Αφορμή ήταν οι ενστάσεις που δημιουργήθηκαν από την Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ που προβλέπει την παροχή δωρεάν νομικής καθοδήγης προς αιτούντες ασύλου και την αμοιβή με 250 ευρώ για όσους πρόσφυγες που έχουν αναλάβει επιλέξουν την οικειοθελή αποχώρηση από τη χώρα.

Μετά τη λήξη της συνάντησης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε:

«Κατόπιν της συνάντησής μας, διαβεβαίωσα το Προεδρείο της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων ότι αναφορικώς με το θέμα της εποπτείας κατά τη διάρκεια της νομικής καθοδήγησης, αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο θέματα ομαλής λειτουργίας και όχι νομικής καθοδήγησης και θα εφαρμοστεί μόνο αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του δικηγόρου που κάνει την καθοδήγηση.

Περαιτέρω, αναφορικώς με την επιπλέον αμοιβή των 250 ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών συλλόγων, διαβεβαίωσα το Προεδρείο ότι η συγκεκριμένη αμοιβή θα καταβάλλεται μόνο εάν υπάρξει σύμφωνη απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Νίκου Παπαθανάση, Γιώργου Φλωρίδη και Θάνου Πλεύρη, αλλάζει το πλαίσιο παροχής δωρεάν νομικής καθοδήγησης προς τους αιτούντες ασύλου. Πλέον, αυτή θα παρέχεται μόνο από δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό μητρώο και όχι από τις ΜΚΟ.

Βάσει της απόφασης, δημιουργείται το «Μητρώο Δικηγόρων Νομικής Καθοδήγησης», το οποίο τηρείται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και εποπτεύεται από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας.

Οι δικηγόροι που συμμετέχουν, θα πρέπει να έχουν λάβει ειδική επιμόρφωση και να τηρούν τους προβλεπόμενους κανόνες δεοντολογίας.

Παράλληλα, προβλέπεται και ειδική αμοιβή για όσους νομικούς συμβούλους ενισχύσουν την απόφαση των αιτούντων ασύλου σε οικειοθελής αποχώρηση. Η βασική αμοιβή ορίζεται στα 160 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε συνεδρία, είτε αυτή είναι ατομική είτε ομαδική. Το πρόσθετο μπόνους των 250 ευρώ πλέον ΦΠΑ θα δίνεται όταν ο αιτών ασύλου, ο οποίος δεν διαθέτει ισχυρό προσφυγικό προφίλ, επιλέξει μέσα σε δύο μήνες από τη συνεδρία την εθελούσια ή οικειοθελή αναχώρηση και η επιστροφή του ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Η πρόσθετη αμοιβή δεν καταβάλλεται με την απλή υποβολή της αίτησης, αλλά μόνο μετά την ολοκλήρωση της επιστροφής, συνδέοντας έτσι το οικονομικό κίνητρο με την πραγματική αποχώρηση από τη χώρα.

Τι περιλαμβάνει η νομική καθοδήγηση

Η νομική καθοδήγηση αφορά το πρώτο στάδιο εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και περιλαμβάνει ενημέρωση για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις διαδικαστικές εγγυήσεις και τα στάδια της διοικητικής διαδικασίας.

Οι δικηγόροι θα ενημερώνουν επίσης τους αιτούντες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, τα πιθανά νομικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν, καθώς και για τη δυνατότητα προσβολής μιας απορριπτικής απόφασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους αιτούντες που προέρχονται από χώρες με ποσοστό αναγνώρισης διεθνούς προστασίας κάτω από 20%.

Στις περιπτώσεις αυτές θα παρέχεται ενημέρωση για τις ποινικές συνέπειες της παράνομης εισόδου και παραμονής, καθώς και για τα προγράμματα Υποβοηθούμενης Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης.

Η απόφαση διευκρινίζει ότι η νομική καθοδήγηση δεν αποτελεί πλήρη νομική εκπροσώπηση. Δεν περιλαμβάνει προετοιμασία για τη συνέντευξη επί της ουσίας, σύνταξη υπομνημάτων ή άλλων εγγράφων ούτε εξατομικευμένη νομική στρατηγική για κάθε υπόθεση.

Ομαδικές συνεδρίες για γρήγορες διαδικασίες

Η διαδικασία προβλέπει σύντομα χρονοδιαγράμματα. Μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του αιτήματος, η αρμόδια αρχή συγκεντρώνει τις αιτήσεις και ενημερώνει την Ολομέλεια για τον χρόνο και τον τόπο της συνεδρίας, ενώ η ανάθεση σε συγκεκριμένο δικηγόρο πραγματοποιείται εντός μίας εργάσιμης ημέρας.

Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα σε ομάδες έως 15 ατόμων με κοινή εθνικότητα ή κοινό διαδικαστικό στάδιο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να φθάνει έως και τα 50 άτομα, ενώ για ποινικά κρατούμενους προβλέπεται δυνατότητα ατομικής συνεδρίας.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται στις υποθέσεις της διαδικασίας συνόρων, όπου η εξέταση των αιτήσεων γίνεται με ταχύτερους ρυθμούς.

Ασυμβίβαστο και δικηγορικό απόρρητο

Η νέα ΚΥΑ θεσπίζει αυστηρό ασυμβίβαστο, καθώς ο δικηγόρος που παρέχει τη δωρεάν νομική καθοδήγηση δεν μπορεί στη συνέχεια να αναλάβει ιδιωτικά την εκπροσώπηση του ίδιου αιτούντος στη διοικητική ή δικαστική διαδικασία εξέτασης της αίτησής του.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι όλες οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας καλύπτονται από το δικηγορικό απόρρητο, ενώ οι συμμετέχοντες δικηγόροι δεσμεύονται πλήρως από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που απορρέουν από το λειτούργημά τους.

Οι αντιδράσεις

Αντιδράσεις προκάλεσε η δημοσίευση της νέας ΚΥΑ στους δικηγορικούς κύκλους, ιδιαίτερα όσον αφορά στις διατάξεις του μπόνους, αλλά και της υπουργικής εποπτείας.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας δημοσίευσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι διατάξεις αυτές «δεν συνάδουν με τις αρχές που διέπουν το δικηγορικό λειτούργημα».

Συγκεκριμένα αναφέρουν: «Οι διατάξεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το θεσμικό έργο του δικηγόρου, καθότι προσβάλλουν την ανεξαρτησία του, το δικηγορικό απόρρητο και την ηθική και ανθρωπιστική διάσταση του λειτουργήματος.

Η θέσπιση "κινήτρων" για την επίτευξη άλλων στόχων αλλά και η εποπτεία υπαλλήλων του Υπουργείου κατά την παροχή της νομικής καθοδήγησης δεν συνάδουν με τις αρχές που διέπουν το δικηγορικό λειτούργημα αλλά και με την προσήκουσα παροχή νομικής συμβουλευτικής, όπως καθορίζεται από τις σχετικές νομοθετικές και υπερνομοθετικές διατάξεις» αναφέρει η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Διαβάστε επίσης