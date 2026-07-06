Στην Αίγυπτο ο Πλεύρης για σειρά επαφών για το Μεταναστευτικό

Οι συζητήσεις εστιάζουν στην ενίσχυση της συνεργασίας για την αποτροπή παράνομης μετανάστευσης και την προώθηση νόμιμης μετανάστευσης

Μιχάλης Παπαδάκος

Στην Αίγυπτο ο Πλεύρης για σειρά επαφών για το Μεταναστευτικό
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  • Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης μεταβαίνει στην Αίγυπτο για διμερείς επαφές σχετικά με το Μεταναστευτικό.
  • Τον συνοδεύουν η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη και η γενική γραμματέας Νάντια Παπακώστα.
  • Θα συναντηθούν με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών Badr Abdelatty και τον Υπουργό Εργασίας Hassan Raddad.
  • Οι συζητήσεις εστιάζουν στην ενίσχυση της συνεργασίας για την αποτροπή παράνομης μετανάστευσης και την προώθηση νόμιμης μετανάστευσης.
  • Οι επαφές γίνονται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Αιγύπτου.
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Στην Αίγυπτο μεταβαίνει ο Θάνος Πλεύρης με τους συνεργάτες του, έτσι ώστε να έχει επαφές με τοπικούς αξιωματούχους για το Μεταναστευτικό.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Μετανάστευσης κι Ασύλου συνοδευόμενος από την υφυπουργό, Σέβη Βολουδάκη, και τη γενική γραμματέα Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, Νάντια Παπακώστα, μεταβαίνουν σήμερα στην Αίγυπτο όπου θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών Badr Abdelatty και τον υπουργό Εργασίας Hassan Raddad της χώρας.

Οι επαφές εντάσσονται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης.

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