Ναύπλιο: Συνελήφθη και απελαύνεται υπήκοος Μπανγκλαντές που καλούσε παράνομους μετανάστες

Snapshot Υπήκοος Μπανγκλαντές συνελήφθη και απελαύνεται για ανάρτηση που καλούσε παράνομους μετανάστες να πάνε στο Ναύπλιο χωρίς να φοβούνται ελέγχους.

Τα βίντεο που διακινούσε περιείχαν ψευδείς ειδήσεις και χρησιμοποιούνταν από δίκτυα λαθρομεταναστών για να προσελκύσουν παράνομους μετανάστες στην ΕΕ.

Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης διέταξε την ανάκληση της άδειας διαμονής του και την έναρξη της διαδικασίας απέλασης βάσει νέων διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης.

Η ταυτοποίηση και σύλληψη του αλλοδαπού έγινε με συνεργασία του υπουργείου Μετανάστευσης και των αρχών.

Η υπόθεση αφορά την προώθηση παράνομης μετανάστευσης μέσω κοινωνικών δικτύων και την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων από τις ελληνικές αρχές. Snapshot powered by AI

«Ελάτε Ναύπλιο για δουλειά, δεν πειράζει αν δεν έχετε χαρτιά και 50 χρόνια να μείνετε η Αστυνομία ποτέ δεν θα σας πιάσει».

Με αυτόν τον τρόπο καλούσε παράνομους μετανάστες ένας υπήκοος Μπανγκλαντές, ο οποίος συνελήφθη και απευλάνεται.

Συγκεκριμένα, την άμεση αντίδραση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλευρή, προκάλεσε ο αλλοδαπός, κάτοχος νόμιμης άδειας διαμονής, ο οποίος καλούσε μέσω των αναρτήσεών του στα social media άλλους μετανάστες να πάνε παράνομα στο Ναύπλιο, επειδή κανείς δεν τους ελέγχει.

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη ο οποίος βρέθηκε στο Ναύπλιο: Αυτά τα συγκεκριμένα βίντεο διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και χρησιμοποιούνται από δίκτυα λαθρομεταναστών για να πείσουν τους παράνομους μετανάστες να έρθουν στην ΕΕ. Ο συγκεκριμένος αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία, συντάχθηκε φάκελος εναντίον του και έδωσα οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες να ανακαλέσουν την άδεια διαμονής του και να κινήσουν τη διαδικασία απέλασης εναντίον του, βάσει των νέων διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης.

Ένας αλλοδαπός, με νόμιμη άδεια διαμονής, με ανάρτηση του καλεί μετανάστες να έλθουν παράνομα στο Ναύπλιο γιατί κανείς δεν τους ελέγχει. Τα συγκεκριμένα βίντεο που διακινούν ψευδείς ειδήσεις και χρησιμοποιούνται από κυκλώματα λάθροδιακινητών για να πείσουν παράνομους μετανάστες… pic.twitter.com/YHTOCg0sBh — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) June 24, 2026

Το χρονικό της υπόθεσης

Στο βίντεο εμφανίζεται ένας άνδρας από το Μπαγκλαντές να λέει: Ελάτε στο Ναύπλιο για δουλειά, δεν πειράζει αν δεν έχετε χαρτιά και 50 χρόνια να μείνετε εδώ η αστυνομία ποτέ δε θα σας πιάσει.

Τον άνδρα ταυτοποίησε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τη βοήθεια των αρχών συνελήφθη, ακυρώθηκαν τα έγγραφά του, καθώς και το άσυλο και αναμένεται να οδηγηθεί σε απέλαση.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

"Είμαστε στο Ναύπλιο 150χλμ απο την Αθήνα για δουλειά, οσοι δεν έχουν χαρτιά να μην ανησυχούν & 50 χρόνια να μείνετε σε αυτά τα μέρη, η αστυνομία δεν πρόκειται να έρθει"



Υπήκοος Μπαγκλαντές, νταλαβερτζής που συμβουλεύει, υποδέχεται κλείνει δουλειές, συνοψίζει την νοοτροπία τους https://t.co/Yt9qtPizBo pic.twitter.com/Crw8yVJBSF — Σταυροφόρος (@stavroforos_) June 22, 2026

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