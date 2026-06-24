Ναύπλιο: Συνελήφθη και απελαύνεται υπήκοος Μπανγκλαντές που καλούσε παράνομους μετανάστες

Σύμφωνα με τον υπουργό Θάνο Πλεύρη αυτά τα συγκεκριμένα βίντεο διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και χρησιμοποιούνται από δίκτυα λαθρομεταναστών για να πείσουν τους παράνομους μετανάστες να έρθουν στην ΕΕ

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ναύπλιο: Συνελήφθη και απελαύνεται υπήκοος Μπανγκλαντές που καλούσε παράνομους μετανάστες

Επίσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη στο Άργος. 

Eurokinissi
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  • Υπήκοος Μπανγκλαντές συνελήφθη και απελαύνεται για ανάρτηση που καλούσε παράνομους μετανάστες να πάνε στο Ναύπλιο χωρίς να φοβούνται ελέγχους.
  • Τα βίντεο που διακινούσε περιείχαν ψευδείς ειδήσεις και χρησιμοποιούνταν από δίκτυα λαθρομεταναστών για να προσελκύσουν παράνομους μετανάστες στην ΕΕ.
  • Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης διέταξε την ανάκληση της άδειας διαμονής του και την έναρξη της διαδικασίας απέλασης βάσει νέων διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης.
  • Η ταυτοποίηση και σύλληψη του αλλοδαπού έγινε με συνεργασία του υπουργείου Μετανάστευσης και των αρχών.
  • Η υπόθεση αφορά την προώθηση παράνομης μετανάστευσης μέσω κοινωνικών δικτύων και την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων από τις ελληνικές αρχές.
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«Ελάτε Ναύπλιο για δουλειά, δεν πειράζει αν δεν έχετε χαρτιά και 50 χρόνια να μείνετε η Αστυνομία ποτέ δεν θα σας πιάσει».

Με αυτόν τον τρόπο καλούσε παράνομους μετανάστες ένας υπήκοος Μπανγκλαντές, ο οποίος συνελήφθη και απευλάνεται.

Συγκεκριμένα, την άμεση αντίδραση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλευρή, προκάλεσε ο αλλοδαπός, κάτοχος νόμιμης άδειας διαμονής, ο οποίος καλούσε μέσω των αναρτήσεών του στα social media άλλους μετανάστες να πάνε παράνομα στο Ναύπλιο, επειδή κανείς δεν τους ελέγχει.

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη ο οποίος βρέθηκε στο Ναύπλιο: Αυτά τα συγκεκριμένα βίντεο διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και χρησιμοποιούνται από δίκτυα λαθρομεταναστών για να πείσουν τους παράνομους μετανάστες να έρθουν στην ΕΕ. Ο συγκεκριμένος αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία, συντάχθηκε φάκελος εναντίον του και έδωσα οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες να ανακαλέσουν την άδεια διαμονής του και να κινήσουν τη διαδικασία απέλασης εναντίον του, βάσει των νέων διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στο βίντεο εμφανίζεται ένας άνδρας από το Μπαγκλαντές να λέει: Ελάτε στο Ναύπλιο για δουλειά, δεν πειράζει αν δεν έχετε χαρτιά και 50 χρόνια να μείνετε εδώ η αστυνομία ποτέ δε θα σας πιάσει.

Τον άνδρα ταυτοποίησε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τη βοήθεια των αρχών συνελήφθη, ακυρώθηκαν τα έγγραφά του, καθώς και το άσυλο και αναμένεται να οδηγηθεί σε απέλαση.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

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