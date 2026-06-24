Politico: «Κέντρα επιστροφής» μεταναστών σε Ρουάντα και Ουζμπεκιστάν θέλει η Ελλάδα

Η νέα αυτή νομοθεσία δίνει το πράσινο φως για τη μεταφορά όσων έχει απορριφθεί οριστικά το δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προϋπόθεση ότι οι χώρες υποδοχής σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Politico: «Κέντρα επιστροφής» μεταναστών σε Ρουάντα και Ουζμπεκιστάν θέλει η Ελλάδα

Μετανάστριες εξέρχονται από το κέντρο υποδοχής μεταναστών της Πουρνάρας, στην Κύπρο, μετά από συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων ομάδων εντός του καταυλισμού

AP
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελλάδα ηγείται μιας συμμαχία ευρωπαϊκών κρατών που κινείται παρασκηνιακά για να μεταφέρει το σύστημα επιστροφών μεταναστών εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλέγοντας ως πιθανούς προορισμούς τη Ρουάντα και το Ουζμπεκιστάν, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Politico.

Σύμφωνα με τα όσα επικαλείται το ευρωπαϊκό μέσο, τρεις Ευρωπαίοι διπλωμάτες επιβεβαίωσαν τις συγκεκριμένες διαβουλεύσεις, οι οποίες έρχονται ως άμεση συνέχεια της πρόσφατης εγκρισης από το ευρωκοινοβούλιο, νομοθεσίας, που επιτρέπει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να ιδρύουν κέντρα φιλοξενίας σε χώρες εκτός ΕΕ.

Η νέα αυτή νομοθεσία δίνει το πράσινο φως για τη μεταφορά όσων έχει απορριφθεί οριστικά το δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προϋπόθεση ότι οι χώρες υποδοχής σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο.

Πάνω από τα μισά από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ συνυπέγραψαν σχετική επιστολή ζητώντας άμεσες ενέργειες για τη λειτουργία αυτών των δομών, με τη Δανία, την Αυστρία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ολλανδία να ηγούνται της προσπάθειας. «Ο στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε τις πρώτες συμφωνίες για τη δημιουργία αυτών των δομών το 2026, έτσι ώστε να είναι επιχειρησιακά έτοιμες από το 2027», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από την ψήφιση του νόμου.

Την ίδια ώρα, η επιλογή των χωρών παραμένει ρευστή, καθώς η πολιτική και διπλωματική διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, όπως επισήμαναν δύο άλλοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Οι αποτυχημένες προσπάθειες Βρετανίας και Ιταλίας

Η στρατηγική αυτή έρχεται μετά από μια σειρά αποτυχημένων προσπαθειών από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εξωτερικεύσουν τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Το σχέδιο της Βρετανίας για τη Ρουάντα ακυρώθηκε πέρυσι μετά από πολυετείς δικαστικές μάχες, ενώ τα ιταλικά κέντρα μεταναστών στην Αλβανία αντιμετωπίζουν συνεχείς προσφυγές στα δικαστήρια. Όμως, οι υποστηρικτές της νέας ευρωπαϊκής γραμμής ισχυρίζονται ότι οι καινούργιοι κανόνες θα πετύχουν εκεί που οι προηγούμενες προσπάθειες απέτυχαν, επειδή πλέον υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις.

Αν και το ενδιαφέρον εστιάζεται στη Ρουάντα και το Ουζμπεκιστάν, η τελική σύναψη των συμφωνιών θα εξαρτηθεί από τις διμερείς επαφές της κάθε κυβέρνησης ξεχωριστά, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην συμμετέχει άμεσα στις συνομιλίες επιλογής, αν και θα πρέπει να ενημερωθεί πριν από την έναρξη λειτουργίας των κέντρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΕ έχει ήδη διοχετεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε αυτές τις περιοχές, έχοντας ανακοινώσει επενδύσεις ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρουάντα το 2023 μέσω του προγράμματος Global Gateway, ενώ έχει εγκρίνει και χρηματοδότηση 119 εκατομμυρίων ευρώ προς το Ουζμπεκιστάν.

Γιατί αποκλείστηκε Λιβύη και Αίγυπτος

Σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο από τις χώρες του κεντρικού πυρήνα, μια άλλη χώρα που συζητείται κεκλεισμένων των θυρών είναι η Ουγκάντα. Αντίθετα, χώρες που βρίσκονται γεωγραφικά κοντά στο μπλοκ, όπως η Αίγυπτος και η Λιβύη, αποκλείστηκαν γρήγορα εξαιτίας του υψηλού κινδύνου ενίσχυσης των δικτύων λαθρεμπορίου ανθρώπων.

«Η γενική ιδέα είναι να στηθούν αυτά τα κέντρα ίσως στην Αφρική ή στην Ασία, αλλά όχι κοντά στα ευρωπαϊκά σύνορα», εξήγησε ο υπουργός Μετανάστευσης της Κύπρου, Νικόλας Ιωαννίδης, συμπληρώνοντας ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα αποτελέσει τον βασικό γνώμονα για τις συμφωνίες. Ο ίδιος τόνισε ότι η ΕΕ επιδιώκει τη συμμετοχή διεθνών οργανισμών, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η Ύπατη Αρμοβεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων.

Οι έντονες αντιδράσεις και το πολιτικό παρασκήνιο

Η στροφή αυτή προς τα «κέντρα επιστροφής» έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από ανθρωπιστικές οργανώσεις και μέρος του πολιτικού κόσμου. Ο Jean-Nicolas Beuze, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στις Βρυξέλλες, δήλωσε στο POLITICO ότι η ΕΕ πέφτει θύμα λαϊκιστικής ρητορικής και εναλλακτικών γεγονότων για τους μετανάστες, προειδοποιώντας ότι οι πρόσφυγες διατρέχουν τον κίνδυνο να σταλούν σε χώρες όπου μπορεί να υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη.

Στο ίδιο μήκος κύματος, χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία έχουν αμφισβητήσει ανοιχτά τη βιωσιμότητα του σχεδίου. «Δεν έχω δει ποτέ κανένα κέντρο επιστροφής σε τρίτη χώρα να λειτουργεί πραγματικά», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την περασμένη εβδομάδα, εκφράζοντας παράλληλα τις αμφιβολίες του για το αν αυτός ο σχεδιασμός συνάδει με τις αξίες της Ευρώπης.

Από την πλευρά των Ευρωπαίων Πρασίνων, η ευρωβουλευτής Mélissa Camara, η οποία ήταν η επικεφαλής διαπραγματεύτρια της ομάδας της για τους νέους μεταναστευτικούς κανόνες, ανέφερε ότι η δημιουργία τέτοιων κόμβων εκτός των συνόρων παραβιάζει τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες της αξιοπρέπειας. «Δημιουργώντας τέτοια κέντρα στο Ουζμπεκιστάν ή στη Ρουάντα, δεν θα έχουμε καμία απολύτως εγγύηση ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά», πρόσθεσε η ίδια.

Η βασική διαφορά του νέου συστήματος, το οποίο ψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλι, εντοπίζεται στο προφίλ των ανθρώπων που θα μεταφέρονται εκεί. Τα κέντρα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για άτομα που έχουν εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για να παραμείνουν στην ΕΕ και εκκρεμεί η απέλασή τους, σε αντίθεση με τα παλαιότερα μοντέλα της Βρετανίας ή της Ιταλίας που εστίαζαν σε νεοεισερχόμενους αιτούντες άσυλο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:11ANNOUNCEMENTS

Γιάννης Κότσιρας: Επιστρέφει στο Βεάκειο για 2επετειακές συναυλίες για τα 30 χρόνια στη δισκογραφία

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με νεκρή 23χρονη στα Κουφονήσια

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο-σοκ: 13χρονος έπεσε από καταρράκτη 15 μέτρων σε παιχνίδι της Disneyland

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Η Βόρεια Κορέα έφτιαξε το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στην ιστορία της - Πώς αλλάζει τις ισορροπίες

17:02LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Επίσημα στο Φάληρο τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL

17:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης και Αμπντελατί συνομίλησαν για Λιβύη και Ανατολική Μεσόγειο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ορχομενό Βοιωτίας: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

16:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Politico: «Κέντρα επιστροφής» μεταναστών σε Ρουάντα και Ουζμπεκιστάν θέλει η Ελλάδα - Ποιοι θα πηγαίνουν σε αυτά

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Άγνωστοι διέρρηξαν σπίτι στο Φαληράκι, «σήκωσαν» το χρηματοκιβώτιο και έγιναν «καπνός»

16:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο πρώτος κόμβος υποβρύχιων καλωδίων στη Μεσόγειο με Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Μάλτα

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης – Συνελήφθη 41χρονος

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Δεν άντεχε άλλο, ήταν σαν να μην είχε αδελφό» - Τι αποκάλυψε για τις σημειώσεις της

16:42LIFESTYLE

Δημήτρης Κοντολάζος: «Η κόρη μου δεν με προσκάλεσε στον γάμο, αλλά το αίμα νερό δεν γίνεται» - Το παράπονο για την Ελένη Μενεγάκη

16:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα για την υποβολή προσφυγών Αγροτικής Ανάπτυξης

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δώρα ζωής σε 4 συνανθρώπους μας από 52χρονο που νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο

16:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Ασφαλές προβάδισμα ΝΔ, εδραιώνεται στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ, εκτός Βουλής το κόμμα Κωνσταντοπούλου

16:09LIFESTYLE

Το παθιασμένο φιλί Χαβιέρ Μπαρδέμ- Κέιτ Χάντσον στο κέντρο της Νέας Υόρκης

15:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 – Ο Κλόζε αποθέωσε τον Μέσι: «Ο καλύτερος όλων των εποχών»

15:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Χαρδαλιά - Rautio για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο: Δεν είναι απλός Προϋπολογισμός

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Πανικός σε ξενοδοχείο της Τενερίφης για τις... ξαπλώστρες - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα από την ΑΑΔΕ: Τιμολόγιο από το 1ο ευρώ

14:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σταματάει από την Εθνική Ελλάδος ο Κωνσταντέλιας

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

16:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Ασφαλές προβάδισμα ΝΔ, εδραιώνεται στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ, εκτός Βουλής το κόμμα Κωνσταντοπούλου

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Δεν άντεχε άλλο, ήταν σαν να μην είχε αδελφό» - Τι αποκάλυψε για τις σημειώσεις της

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ορχομενό Βοιωτίας: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Διασώθηκε Γαλλίδα που κρατούνταν αιχμάλωτη για 12 χρόνια από τον σύζυγό της

10:56ΚΟΣΜΟΣ

«Ξεκίνησε εξωγήινη εισβολή»: Το μήνυμα που έλαβαν εκατομμύρια Βραζιλιάνοι

12:10ΕΛΛΑΔΑ

«Μου έσωσε τη ζωή»: Συγκλονιστική μαρτυρία στο Newsbomb για τη γιατρό, Μάγδα Πασβούρη, που «έφυγε» στη γέννα

10:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκώνιας

15:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αντίδραση Καρυστιανού στις αποχωρήσεις: «Προσπαθούν να μας (δια)σπάσουν»

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μύκονος: Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για ναρκωτικά με 5 συλλήψεις – Γνώριμος των αρχών ο αρχηγός του κυκλώματος, έκανε διακίνηση με βαν

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο τεκτονικό ρήγμα φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο πίεσης: Οι ειδικοί φοβούνται για «μεγάλη ρήξη»

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ρευματοκλοπών: Με παγκόσμια πατέντα... made in Greece «πείραζαν» μετρητές - «Φέσι» άνω των €9 εκατ.

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά 48ώρη αστάθεια με χαλάζι και καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

16:42LIFESTYLE

Δημήτρης Κοντολάζος: «Η κόρη μου δεν με προσκάλεσε στον γάμο, αλλά το αίμα νερό δεν γίνεται» - Το παράπονο για την Ελένη Μενεγάκη

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τουρίστας γδύθηκε, σκαρφάλωσε σε ασθενοφόρο και «βούτηξε» στην άσφαλτο - Βίντεο

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το φινάλε του Άγιου Έρωτα καθήλωσε – Ο ισχυρός αντίπαλος

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη - Φωτογραφίες

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα βίντεο στο YouTube απέδειξε κατά λάθος ότι η αγριόγατα της άμμου υπάρχει στη Λιβύη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ